Χατζηδάκης: Τέλος στις διαρκείς εξαγγελίες για το Κτηματολόγιο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου