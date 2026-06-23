Χατζηδάκης: Τέλος στις διαρκείς εξαγγελίες για το Κτηματολόγιο
Χατζηδάκης: Τέλος στις διαρκείς εξαγγελίες για το Κτηματολόγιο
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου
Ως τομή για τη λειτουργία του κράτους, την προστασία της ιδιοκτησίας και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης την πρόοδο του Ελληνικού Κτηματολογίου, μιλώντας στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το Κτηματολόγιο παίρνει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας». Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου.
«Ολοκληρώνουμε μία από τις δυσκολότερες και μία από τις πιο μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Κτηματολόγιο δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες, βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ασφάλειας δικαίου, επισημαίνοντας ότι η σαφής καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και του κράτους. «Το Κτηματολόγιο είναι ένα θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής σαφήνειας, της ανάπτυξης και της ορθής λειτουργίας του κράτους μας», τόνισε, αποδίδοντας εύσημα σε όσους εργάστηκαν για την πρόοδο του έργου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το Κτηματολόγιο παίρνει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας». Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου.
«Ολοκληρώνουμε μία από τις δυσκολότερες και μία από τις πιο μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Κτηματολόγιο δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες, βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ασφάλειας δικαίου, επισημαίνοντας ότι η σαφής καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και του κράτους. «Το Κτηματολόγιο είναι ένα θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής σαφήνειας, της ανάπτυξης και της ορθής λειτουργίας του κράτους μας», τόνισε, αποδίδοντας εύσημα σε όσους εργάστηκαν για την πρόοδο του έργου.
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