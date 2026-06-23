Μητσοτάκης: «Η μάχη με το βαθύ κράτος δεν έχει τελειώσει» - Οι εκκρεμότητες, οι μεταρρυθμίσεις και ο στόχος του 2030

«Φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027 ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις»





Βλέποντας στην οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότι «φαντάζομαι πως αναφέρεστε μόνο στην κτηματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών», για να προσθέσει αμέσως μετά πως «φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027 ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις».







Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά βαθιά θεσμική τομή, που επηρεάζει την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον.



Όπως τόνισε, η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.







Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το Κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους.



Η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.



Κλείσιμο



«Έχουμε λίγες εκκρεμότητες ακόμα. Πάμε να πατήσουμε γκάζι για να τις ολοκληρώσουμε», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη περίοδο.



Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι παρεμβάσεις για την οργάνωση του χώρου, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και την περαιτέρω ψηφιοποίηση κρίσιμων κρατικών λειτουργιών.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στη λεγόμενη «σιωπηλή μεταρρύθμιση» της οργάνωσης του χώρου, την οποία χαρακτήρισε ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.



Με μια έμμεση αλλά σαφή αναφορά στις εκλογές του 2027 ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης , συνδέοντας την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030.Βλέποντας στην οθόνη το ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να προσεγγίζει το 100%, σχολίασε ότιγια να προσθέσει αμέσως μετά πως «φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι πάλι γαλάζια το 2027 ώστε να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις».Το Κτηματολόγιο, ένα έργο που για δεκαετίες αποτελούσε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του πρωθυπουργού κ, ο οποίος το παρουσίασε ως σημείο καμπής για τη μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί απλώς τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά βαθιά θεσμική τομή, που επηρεάζει την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία και το επενδυτικό περιβάλλον.Όπως τόνισε, η προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης.«Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. Πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτήν την κυβέρνηση και, ελπίζω, και από την επόμενη κυβέρνηση», σημείωσε χαρακτηριστικά.Ο πρωθυπουργός παρουσίασε το Κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων, από την οργάνωση του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους.Η ολοκλήρωση του έργου, όπως ανέφερε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποσπασματικών καταγραφών και την αρχή ενός ενιαίου, ψηφιακού και διαφανούς συστήματος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση του με τον πολίτη.«Έχουμε λίγες εκκρεμότητες ακόμα. Πάμε να πατήσουμε γκάζι για να τις ολοκληρώσουμε», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων για την επόμενη περίοδο.Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι παρεμβάσεις για την οργάνωση του χώρου, τον πολεοδομικό σχεδιασμό, αλλά και την περαιτέρω ψηφιοποίηση κρίσιμων κρατικών λειτουργιών.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρωθυπουργός στη λεγόμενη «σιωπηλή μεταρρύθμιση» της οργάνωσης του χώρου, την οποία χαρακτήρισε ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας.

Η μεταρρύθμιση αυτή συνδέεται με την εκπόνηση ολοκληρωμένων χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία θα καθορίσουν με σαφήνεια το πλαίσιο για επενδύσεις, χρήση γης και ανάπτυξη υποδομών



Ο πρωθυπουργός επανέφερε στο επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, επισημαίνοντας ότι η μάχη με αυτό που αποκαλείται «βαθύ κράτος» είναι συνεχής.



«Η μεταρρύθμιση του κράτους και η μάχη με αυτό που αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι συνεχής», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν εξαλειφθεί όλες οι παθογένειες.



Παράλληλα, έκανε λόγο για εκκρεμότητες από το παρελθόν που απαιτούν θεσμικές λύσεις, αλλά και πολιτική συνέπεια στη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.



Σε πολιτικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε ευθέως το μεταρρυθμιστικό έργο με τον εκλογικό ορίζοντα του 2027 και τον στρατηγικό στόχο του 2030.



Το κυβερνητικό σχέδιο, όπως το περιέγραψε, δεν αφορά μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά έναν συνολικό μετασχηματισμό του κράτους, με έμφαση στη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.