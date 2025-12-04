Η Τουρκία επιμένει στην οξεία ρητορική για τις δηλώσεις Δενδια και απειλεί ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή»
Η Τουρκία επιμένει στην οξεία ρητορική για τις δηλώσεις Δενδια και απειλεί ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή»
Για δηλώσεις που «δεν εξυπηρετούν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο να βλάψουν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών» κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας
Ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που είχαν προκαλέσει την αντίδραση του Ομέρ Τσελίκ, εξέδωσε το ΥΠΑΜ της Τουρκίας υποστηρίζοντας ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας δεν αποτελούν απειλή για όποιος δεν τις απειλεί. Ωστόσο έχουν την δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε απειλή για τη χώρα».
«Παρακολουθούμε στενά και προσεκτικά όλες τις εξελίξεις στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής μας χώρας, της Ελλάδας. Όπως έχουμε πάντα τονίσει, η διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας σε αυτό το θέμα. Αναμένουμε από την Ελλάδα να επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση» ξεκινά η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.
Όσον αφορά, δε, τις δηλώσεις Δένδια, το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφέρει πως «οι ενέργειες και η ρητορική ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων που κλιμακώνουν τις εντάσεις, καθώς και οι δηλώσεις που έρχονται σε αντίθεση με τις διεθνείς συμφωνίες, είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και δεν εξυπηρετούν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο να βλάψουν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών».
«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τη χώρα μας. Επαναλαμβάνουμε ότι οι απόπειρες που στοχεύουν την Τουρκία, όπως απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον» καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.
