Η Τουρκία επιμένει στην οξεία ρητορική για τις δηλώσεις Δενδια και απειλεί ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις μας μπορούν να εξουδετερώσουν κάθε απειλή»

Για δηλώσεις που « δεν εξυπηρετούν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο να βλάψουν το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί από τη συναίνεση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών» κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας