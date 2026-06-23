«Καμίνι» η Ευρώπη: Δεκάδες νεκροί από πνιγμούς στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός σε Ισπανία και Ιταλία, ρεκόρ θερμοκρασιών στη Βρετανία

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου

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Η χθεσινή νύχτα ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία

Σαράντα άνθρωποι έχουν πνιγεί από τις 18 Ιουνίου σε πισίνες, παραλίες και ποτάμια στη Γαλλία, στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την αφόρητη ζέστη. Οι θερμοκρασίες έχουν φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήτανπου έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τη μέση κατώτερη θερμοκρασία να φτάνει του 21,6 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία ανεβάζει κατακόρυφα την αισθητή θερμοκρασία και τον δείκτη δυσφορίας.Την ίδια ώρα, σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία τέθηκε σήμερα σε συναγερμό, όπως και πόλεις στην Ιταλία, ενώ η Βρετανία προετοιμάζεται για πρωτοφανείς θερμοκρασίες, καθώς μεγάλο μέρος της Ευρώπης πλήττεται από κύμα καύσωνα και οι Αρχές λαμβάνουν ειδικά μέτρα για να περιορίσουν τις συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών.Πρόκειται για το δεύτερο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη σεΕπιστήμονες συγκλίνουν στην άποψη ότι η κλιματική αλλαγή που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα καθιστά εντονότερα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδίως τα κύματα αυτά καύσωνα.Ο καύσωνας που πλήττει τη Γαλλία έχει προκαλέσει «σαράντα θανάτους» από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, «κυρίως νέων», ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί.Πρόκειται για μια «θλιβερή μάστιγα», όπως την χαρακτήρισε ο Λεκορνί, ο οποίος προεδρεύει νέου διυπουργικού πυρήνα για την αντιμετώπιση της κρίσης, κατά την έβδομη ημέρα του καύσωνα στη Γαλλία.Η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας Μαρινά Φεραρί είχε απευθύνει νωρίτερα έκκληση για σεβασμό στους κανόνες ασφαλείας. Προσθέτοντας ότι καταλαβαίνει την ανάγκη του κόσμου «να δροσιστεί» και να «καταφύγει στο νερό», απηύθυνε έκκληση να «επιδεικνύεται μεγάλη προσοχή στα σημεία όπου θα πάει κανείς για μπάνιο».Η νύχτα της Δευτέρας προς σήμερα Τρίτη ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από τότε που άρχισαν οι μετρήσεις, το 1947, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.Ο εθνικός δείκτης θερμότητας (ITN) μέσων κατώτερων θερμοκρασιών σε 30 σταθμούς αναφοράς ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα το πρωί από την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 21,4 βαθμοί και είχε καταγραφεί στις 25 Ιουλίου του 2019.