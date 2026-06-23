Κατερίνα Βρανά για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού της Eurovision: Ήθελα πολύ να αποδείξω ότι η αναπηρία έχει γκλαμουριά
Κατερίνα Βρανά για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού της Eurovision: Ήθελα πολύ να αποδείξω ότι η αναπηρία έχει γκλαμουριά
Φορούσα 15ποντο τακούνι με τις ώρες και δεν πονούσα ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα κούτσαινε, πρόσθεσε με χιούμορ η stand-up comedian
Να αποδείξει πως η αναπηρία έχει «γκλαμουριά» ήθελε η Κατερίνα Βρανά όταν δέχτηκε την πρόταση να παρουσιάσει τον ελληνικό τελικό της Eurovision μαζί με τη Μπέττυ Μαγγίρα και τον Γιώργο Καπουτζίδη.
Η stand-up comedian εξήγησε αρχικά πως είχε πολύ άγχος καθώς είναι το πρώτο άτομο με αναπηρία που ανέλαβε τέτοιου είδους πρότζεκτ στην Ελλάδα, ωστόσο ήθελε να δείξει πως η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο: «Είχα τεράστιο άγχος, γιατί ήξερα ότι είμαι η πρώτη ανάπηρη, το πρώτο ανάπηρο άτομο στην Ελλάδα που θα έκανε παρουσίαση σε εκπομπή που δεν έχει να κάνει με αναπηρία. Είχα τεράστιο άγχος να μην κάνω λάθη, γιατί ήξερα ότι ό,τι λάθος κάνω, δεν θα χρεωθεί σε εμένα ως Κατερίνα, θα χρεωθεί σε εμένα ως ανάπηρη. Χωρίς να πω ότι κουβαλούσα όλους τους ανάπηρους της Ελλάδας μαζί μου, είχα υπόψιν μου ότι είναι τόσα άτομα με αναπηρία τα οποία δεν βρίσκουν δουλειά γιατί νομίζουν ότι ο κόσμος πιστεύει ότι η αναπηρία σε σταματάει, ενώ η αναπηρία απλώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Τίποτα άλλο», είπε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Η Κατερίνα Βρανά έπειτα πρόσθεσε με χιούμορ: «Ότι ήμουν πολύ όμορφη θα το πούμε; Με έβαψαν τόσο ωραία και μου έκαναν τέτοιο μαλλί... Ήμουν dream come true. Ήθελα πολύ να αποδείξω ότι η αναπηρία έχει γκλαμουριά μέσα. Φορούσα 15ποντο τακούνι με τις ώρες και δεν πονούσα. Η Μαγγίρα κούτσαινε».
Δείτε το βίντεο
Η stand-up comedian εξήγησε αρχικά πως είχε πολύ άγχος καθώς είναι το πρώτο άτομο με αναπηρία που ανέλαβε τέτοιου είδους πρότζεκτ στην Ελλάδα, ωστόσο ήθελε να δείξει πως η αναπηρία δεν αποτελεί εμπόδιο: «Είχα τεράστιο άγχος, γιατί ήξερα ότι είμαι η πρώτη ανάπηρη, το πρώτο ανάπηρο άτομο στην Ελλάδα που θα έκανε παρουσίαση σε εκπομπή που δεν έχει να κάνει με αναπηρία. Είχα τεράστιο άγχος να μην κάνω λάθη, γιατί ήξερα ότι ό,τι λάθος κάνω, δεν θα χρεωθεί σε εμένα ως Κατερίνα, θα χρεωθεί σε εμένα ως ανάπηρη. Χωρίς να πω ότι κουβαλούσα όλους τους ανάπηρους της Ελλάδας μαζί μου, είχα υπόψιν μου ότι είναι τόσα άτομα με αναπηρία τα οποία δεν βρίσκουν δουλειά γιατί νομίζουν ότι ο κόσμος πιστεύει ότι η αναπηρία σε σταματάει, ενώ η αναπηρία απλώς αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύεις. Τίποτα άλλο», είπε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου.
Η Κατερίνα Βρανά έπειτα πρόσθεσε με χιούμορ: «Ότι ήμουν πολύ όμορφη θα το πούμε; Με έβαψαν τόσο ωραία και μου έκαναν τέτοιο μαλλί... Ήμουν dream come true. Ήθελα πολύ να αποδείξω ότι η αναπηρία έχει γκλαμουριά μέσα. Φορούσα 15ποντο τακούνι με τις ώρες και δεν πονούσα. Η Μαγγίρα κούτσαινε».
Δείτε το βίντεο
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