Μουντιάλ 2026: Ποιες χώρες έχουν προκριθεί, ποιες αποκλείστηκαν και όσες ελπίζουν για πρόκριση μέσω 3ης θέσης

Το παζλ των «32» του φετινού Μουντιάλ σιγά σιγά συμπληρώνεται





Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχειας.





Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν «τσεκάρει» τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία ετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής.







Αυτό βέβαια αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, όμως μοιάζει βέβαιο πως μια χώρα με 3 πόντους και θετικό ή ίσο (0) συντελεστή γκολ θα έχει μια θέση στους «32». Κλείσιμο



Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για μια ακόμα ημέρα στου Μουντιάλ, με την Πορτογαλία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα για την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ καθώς μετά την ισοπαλία με το Κονγκό, σήμερα στις 20:00 αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική.



Επόμενο παιχνίδι για σήμερα, είναι αυτό της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα στις 23:00. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε πολύ καλά στη διοργάνωση καθώς επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο πρώτο παιχνίδι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα στον αγώνα.



Η δεύτερη αγωνιστική στο φετινό Μουντιάλ 2026 πλησιάζει προς το τέλος της και ολοένα και έχουμε μια πιο... ξεκάθαρη εικόνα για το παζλ της φάσης των «32».Πλέον και μετά τα τελευταία αποτελέσματα, 6 ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα νοκ-άουτ, ενώ αντίθετα 4 χώρες είναι δεδομένα εκτός συνέχειας.Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως η τελευταία «στροφή» στα γκρουπ θα κρίνει σχεδόν τα πάντα. Ίσως το μόνο θετικό της αύξησης των ομάδων, ότι υπάρχει ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.καιέχουν «τσεκάρει» τη θέση τους για την επόμενη φάση, ενώκαιετοιμάζουν βαλίτσες επιστροφής.Τώρα όσον αφορά την 3η θέση, από την οποία οι 8 από τις 12 καλύτερες θα συνεχίσουν στο τουρνουά, φαίνεται πως οι 3 βαθμοί (μίνιμουμ) είναι αρκετοί για να δώσουν πρόκριση, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων στο -1.Αυτό βέβαια αλλάζει από ημέρα σε ημέρα, όμως μοιάζει βέβαιο πως μια χώρα με 3 πόντους και θετικό ή ίσο (0) συντελεστή γκολ θα έχει μια θέση στους «32».Πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια για μια ακόμα ημέρα στου Μουντιάλ, με την Πορτογαλία να έχει μια δεύτερη ευκαιρία σήμερα για την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ καθώς μετά την ισοπαλία με το Κονγκό, σήμερα στις 20:00 αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν για την δεύτερη αγωνιστική.Επόμενο παιχνίδι για σήμερα, είναι αυτό της Αγγλίας κόντρα στην Γκάνα στις 23:00. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ μπήκε πολύ καλά στη διοργάνωση καθώς επικράτησε 4-2 της Κροατίας στο πρώτο παιχνίδι έχοντας μια πολύ καλή εικόνα στον αγώνα.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 02:00 με τον αγώνα της Κροατίας που διαθέτει απέναντι στον μαχητικό Παναμά, ενώ τελευταίο ματς είναι αυτό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που εξέπληξε τους πάντες με την ισοπαλία απέναντι στην Πορτογαλία, κόντρα στην Κολομβία.



Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 σήμερα:



20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν Παγκόσμιο Κύπελλο

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγγλία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο

02:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναμάς – Κροατία Παγκόσμιο Κύπελλο

05:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Κονγκό Παγκόσμιο Κύπελλο