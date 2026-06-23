Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το χρονικό ενός διαζυγίου που δεν ήθελε κανείς
Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το χρονικό ενός διαζυγίου που δεν ήθελε κανείς
Το αναπόφευκτο και συνάμα απογοητευτικό τέλος μιας σχέσης 13 ετών ανάμεσα στην ομάδα που τον επέλεξε κόντρα σε κάθε λογική και τον αθλητή που εξελίχθηκε σ' έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ του NBA
Πριν από έναν χρόνο, στο μαγικό κόσμο του NBA κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή στους Μιλγουόκι Μπακς χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Αυτόν τον «άγνωστο» που δεν ήξερε σχεδόν κανείς το καλοκαίρι του 2013 όταν ανακοινώθηκε το όνομα του στο Νο15 του draft και κατάφερε να εξελιχθεί στον κορυφαίο αθλητή της ομάδας. Κορυφαίο, όχι γιατί απλά το επιβεβαιώνουν τα νούμερα, αλλά γιατί μετέτρεψε τους Μπακς από κομπάρσους σε πρωταθλητές χαρίζοντας στα «Ελάφια» τον πρώτο τους τίτλο μετά από 50 χρόνια.
Όμως όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και εδώ και αρκετούς μήνες ήταν φανερό ότι η σχέση του Greek Freak με την ομάδα που του άλλαξε τη ζωή δεν ήταν πια η ίδια.
Το Athletic παρουσίασε το... timeline για το πως η σχέση των δύο πλευρών έφτασε στο σημείο μηδέν και στο αναπόφευκτο διαζύγιο μετά την χειρότερη σεζόν τους από το 2013 (όταν ο Γιάννης αγωνίστηκε ως rookie).
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το αμερικανικό μέσο:
9 Σεπτεμβρίου 2025: Ο Γιάννης δηλώνει την επιθυμία του να βρίσκεται σε ομάδα που διεκδικεί τίτλο
Κατά τη διάρκεια της Media Day των Μπακς, ο Αντετοκούνμπο δήλωσε: «Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει και μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα». Αρνήθηκε επίσης ότι είχε συνάντηση με τη διοίκηση των Μπακς τον Ιούνιο σχετικά με τη δέσμευσή του στον σύλλογο.
Τα σχόλια αυτά έγιναν καθώς οι Μπακς έμπαιναν στη σεζόν 2025-26 έχοντας υποστεί τρεις συνεχόμενους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο των playoffs, παρά το γεγονός ότι είχαν το πέμπτο καλύτερο ποσοστό νικών στο NBA σε αυτό το διάστημα.
3 Δεκεμβρίου 2025: Γιάννης και Μπακς συζητούν για το μέλλον
Ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, άρχισαν να συζητούν για το μέλλον του με τους Μπακς, είτε αυτό σήμαινε την παραμονή του στο Μιλγουόκι είτε μια ενδεχόμενη μετακόμιση αλλού.
Μέχρι εκείνη την ημέρα, οι Μπακς είχαν ρεκόρ 9-13, κατετάγησαν 18οι στο net rating και δέχονταν 11,1 περισσότερους πόντους ανά 100 κατοχές στα 574 λεπτά που ο Αντετοκούνμπο βρισκόταν εκτός παρκέ.
8 Ιανουαρίου 2026: Ο Γιάννης δηλώνει ότι θέλει να μείνει
Μετά από μια ήττα με 120-113 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο δύο φορές MVP δήλωσε στον Σαμ Άμικ του The Athletic ότι δεν θα ζητούσε ποτέ ανταλλαγή από το Μιλγουόκι, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι στον χαρακτήρα του. Τα σχόλια αυτά έγιναν εν μέσω έντονης φημολογίας στη λίγκα ότι ο Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να επιδιώξει ανταλλαγή πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου. Το ρεκόρ των Μπακς ήταν στο 16-21.
«Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει πιθανότητα, και δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω "Θέλω ανταλλαγή"», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να μείνει ελεύθερος (opt-out) το καλοκαίρι του 2027. «Αυτό δεν είναι... στον... χαρακτήρα... μου. Εντάξει;»
Το Μιλγουόκι έχασε τα οκτώ από τα επόμενα δέκα παιχνίδια του.
13 Ιανουαρίου 2026: Αποδοκιμασίες για τους Μπακς στην έδρα τους
Χάνοντας με 31 πόντους στο ημίχρονο —ισοφαρίζοντας τη χειρότερη διαφορά ημιχρόνου σε όλη τη σεζόν— οι Μπακς αποδοκιμάστηκαν έντονα από το κοινό τους, καθώς η απογοήτευση έφτασε στο κατακόρυφο.
Αυτόν τον «άγνωστο» που δεν ήξερε σχεδόν κανείς το καλοκαίρι του 2013 όταν ανακοινώθηκε το όνομα του στο Νο15 του draft και κατάφερε να εξελιχθεί στον κορυφαίο αθλητή της ομάδας. Κορυφαίο, όχι γιατί απλά το επιβεβαιώνουν τα νούμερα, αλλά γιατί μετέτρεψε τους Μπακς από κομπάρσους σε πρωταθλητές χαρίζοντας στα «Ελάφια» τον πρώτο τους τίτλο μετά από 50 χρόνια.
Όμως όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν και εδώ και αρκετούς μήνες ήταν φανερό ότι η σχέση του Greek Freak με την ομάδα που του άλλαξε τη ζωή δεν ήταν πια η ίδια.
Το Athletic παρουσίασε το... timeline για το πως η σχέση των δύο πλευρών έφτασε στο σημείο μηδέν και στο αναπόφευκτο διαζύγιο μετά την χειρότερη σεζόν τους από το 2013 (όταν ο Γιάννης αγωνίστηκε ως rookie).
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το αμερικανικό μέσο:
9 Σεπτεμβρίου 2025: Ο Γιάννης δηλώνει την επιθυμία του να βρίσκεται σε ομάδα που διεκδικεί τίτλο
Κατά τη διάρκεια της Media Day των Μπακς, ο Αντετοκούνμπο δήλωσε: «Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που μου επιτρέπει και μου δίνει την ευκαιρία να κερδίσω ένα πρωτάθλημα». Αρνήθηκε επίσης ότι είχε συνάντηση με τη διοίκηση των Μπακς τον Ιούνιο σχετικά με τη δέσμευσή του στον σύλλογο.
Τα σχόλια αυτά έγιναν καθώς οι Μπακς έμπαιναν στη σεζόν 2025-26 έχοντας υποστεί τρεις συνεχόμενους αποκλεισμούς στον πρώτο γύρο των playoffs, παρά το γεγονός ότι είχαν το πέμπτο καλύτερο ποσοστό νικών στο NBA σε αυτό το διάστημα.
3 Δεκεμβρίου 2025: Γιάννης και Μπακς συζητούν για το μέλλον
Ο Αντετοκούνμπο και ο ατζέντης του, Άλεξ Σαράτσης, άρχισαν να συζητούν για το μέλλον του με τους Μπακς, είτε αυτό σήμαινε την παραμονή του στο Μιλγουόκι είτε μια ενδεχόμενη μετακόμιση αλλού.
Μέχρι εκείνη την ημέρα, οι Μπακς είχαν ρεκόρ 9-13, κατετάγησαν 18οι στο net rating και δέχονταν 11,1 περισσότερους πόντους ανά 100 κατοχές στα 574 λεπτά που ο Αντετοκούνμπο βρισκόταν εκτός παρκέ.
8 Ιανουαρίου 2026: Ο Γιάννης δηλώνει ότι θέλει να μείνει
Μετά από μια ήττα με 120-113 από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, ο δύο φορές MVP δήλωσε στον Σαμ Άμικ του The Athletic ότι δεν θα ζητούσε ποτέ ανταλλαγή από το Μιλγουόκι, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν είναι στον χαρακτήρα του. Τα σχόλια αυτά έγιναν εν μέσω έντονης φημολογίας στη λίγκα ότι ο Αντετοκούνμπο θα μπορούσε να επιδιώξει ανταλλαγή πριν από την προθεσμία της 5ης Φεβρουαρίου. Το ρεκόρ των Μπακς ήταν στο 16-21.
«Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει πιθανότητα, και δεν θα υπάρξει ποτέ στιγμή που θα βγω και θα πω "Θέλω ανταλλαγή"», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να μείνει ελεύθερος (opt-out) το καλοκαίρι του 2027. «Αυτό δεν είναι... στον... χαρακτήρα... μου. Εντάξει;»
Το Μιλγουόκι έχασε τα οκτώ από τα επόμενα δέκα παιχνίδια του.
13 Ιανουαρίου 2026: Αποδοκιμασίες για τους Μπακς στην έδρα τους
Χάνοντας με 31 πόντους στο ημίχρονο —ισοφαρίζοντας τη χειρότερη διαφορά ημιχρόνου σε όλη τη σεζόν— οι Μπακς αποδοκιμάστηκαν έντονα από το κοινό τους, καθώς η απογοήτευση έφτασε στο κατακόρυφο.
Λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου ο Αντετοκούνμπο δήλωσε ότι δεν θα ζητούσε ανταλλαγή, το Μιλγουόκι υπέστη μία από τις οκτώ ήττες του με 30+ πόντους στη σεζόν, διπλασιάζοντας το προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ του συλλόγου από τη σεζόν 2007-08.
29 Ιανουαρίου 2026: Οι Μπακς αρχίζουν να ακούν προσφορές
Παρά την επιμονή του Αντετοκούνμπο ότι δεν θα ζητούσε ποτέ trade, η διοίκηση των Μπακς άρχισε να εξετάζει προσφορές για τον ηγέτη της ομάδας. Οι Μπακς βρίσκονταν μόλις στην 24η θέση της λίγκας, σκοράροντας 6,1 πόντους περισσότερους ανά 100 κατοχές με τον Γιάννη στο παρκέ, σε σύγκριση με το -5.1 όταν εκείνος καθόταν στον πάγκο.
4 Φεβρουαρίου 2026: Ο Γιάννης θέλει να μείνει... υπό έναν όρο
Στην πρώτη του τηλεφωνική συνέντευξη με τον Έρικ Νεμ του The Athletic, ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε αποθεραπεία για έναν τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που τον είχε θέσει εκτός μάχης δύο φορές μέσα στη σεζόν, δήλωσε ότι ήθελε να παραμείνει στο Μιλγουόκι, «αλλά θέλω να είμαι εδώ για να κερδίζω».
Αν και η προθεσμία των ανταλλαγών παρήλθε χωρίς ο Αντετοκούνμπο να αλλάξει ομάδα, ελάχιστα πράγματα ξεκαθάρισαν όσον αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον του. Αγωνίστηκε σε μόλις έξι παιχνίδια για το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας και ξεπέρασε τα 30 λεπτά συμμετοχής μόνο σε ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια μιας ήττας στις 15 Μαρτίου από τους Ιντιάνα Πέισερς —στο τελευταίο του παιχνίδι ως Μπακ— ο Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο.
12 Μαΐου 2026: Το NBA δεν τιμωρεί τους Μπακς για το load management
Με τον Αντετοκούνμπο να χάνει τα τελευταία 15 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και αν οι Μπακς τον κρατούσαν εκτός για λόγους σκοπιμότητας (tanking) και όχι για ιατρικούς λόγους. Το NBA αποφάσισε τελικά ότι δεν υπήρχε βάση για πειθαρχική δίωξη.
Η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έγινε δημόσια όταν η Ένωση Παικτών (NBPA) έστειλε επιστολή υποστηρίζοντας ότι ο Αντετοκούνμπο ήταν αρκετά υγιής για να αγωνιστεί και ότι οι Μπακς τον ανάγκαζαν να κάθεται στον πάγκο για να βελτιώσουν τη θέση τους στο επερχόμενο Draft.
«Είμαι διαθέσιμος να παίξω, αλλά δεν με βάζουν στο παιχνίδι», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο στους δημοσιογράφους του Μιλγουόκι στις 3 Απριλίου. «Είμαι διαθέσιμος να παίξω σήμερα. Τώρα. Αυτή τη στιγμή. Είμαι διαθέσιμος. Μήπως φαίνομαι για μη διαθέσιμος;... Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται εδώ πέρα, απλά δεν θέλω να είμαι μέρος του».
22 Ιουνίου 2026: Οι Μπακς παραχωρούν με trade τον Γιάννη στο Μαϊάμι
Μετά από μήνες φημολογίας, δημόσιων τοποθετήσεων, ιδιωτικών συζητήσεων και αυξανόμενης απογοήτευσης, οι Μπακς γύρισαν οριστικά σελίδα. Παραχώρησαν τον δύο φορές MVP στους Χιτ, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες παίκτη-ομάδας στη σύγχρονη ιστορία του NBA.
Δεκατρία χρόνια που έγραψαν ιστορία
Επιλεγμένος στο Νο. 15 του NBA Draft το 2013, ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 12,2 πόντους ανά παιχνίδι στις πρώτες τρεις σεζόν του, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο υποσχόμενους αστέρες της λίγκας. Μέχρι την 4η χρονιά του ήταν All-Star, υποψήφιος MVP, μέλος της Δεύτερης Καλύτερης Αμυντικής Πεντάδας και ο Πιο Βελτιωμένος Παίκτης του NBA (MIP), ξεκινώντας μια τετραετία κατά την οποία οι Μπακς κατέγραψαν το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών στη λίγκα (.634, πίσω μόνο από τους Τορόντο Ράπτορς).
Το 2021, το Μιλγουόκι έβαλε τέλος σε μια ξηρασία τίτλου 50 ετών χάρη σε μια ιστορική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στους Τελικούς του NBA, ο οποίος έγινε ο μοναδικός παίκτης μαζί με τον Hall of Famer Μπομπ Πέτιτ (1958) που σημείωσε 50 πόντους σε παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο. Ο Αντετοκούνμπο έγινε επίσης μόλις ο πέμπτος παίκτης με πολλαπλά MVP κανονικής διάρκειας και ένα πρωτάθλημα μέχρι την ηλικία των 26 ετών, ακολουθώντας τους Πέτιτ, Μπιλ Ράσελ, Τιμ Ντάνκαν και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.
Όσον αφορά την αξία, πρόκειται για μια απίστευτη απόδοση για μια ομάδα που χρησιμοποίησε μια επιλογή εκτός λογικής για έναν αδύνατο, ανταγωνιστικό νεαρό με κορυφαία εργασιακή ηθική και δίψα να βγάλει την οικογένειά του από τη φτώχεια.
Τα χρήματα και η καταξίωση στο παρκέ δεν αποτελούν πλέον ζήτημα για τον Αντετοκούνμπο. Μέχρι και τη σεζόν 2025-26, ο 31χρονος σταρ έχει κερδίσει πάνω από 338 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στο NBA, ποσό που ενισχύθηκε από την τριετή επέκταση συμβολαίου ύψους 175,4 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε στις 23 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, οι Μπακς υποχώρησαν από διεκδικητές του τίτλου σε μια ομάδα που αποκλείεται στον πρώτο γύρο.
Κι αυτό που ήθελε ο Γιάννης ήταν να ξανανιώσει ως διεκδικητής του τίτλου, κάτι που δεν μπορούσε να του προσφέρει πλέον το Μιλγουόκι και φάνηκε καθώς ότι κι αν δοκίμασε (αλλαγές προπονητών, μεταγραφή Λίλαραντ) δεν του βγήκε.
29 Ιανουαρίου 2026: Οι Μπακς αρχίζουν να ακούν προσφορές
Παρά την επιμονή του Αντετοκούνμπο ότι δεν θα ζητούσε ποτέ trade, η διοίκηση των Μπακς άρχισε να εξετάζει προσφορές για τον ηγέτη της ομάδας. Οι Μπακς βρίσκονταν μόλις στην 24η θέση της λίγκας, σκοράροντας 6,1 πόντους περισσότερους ανά 100 κατοχές με τον Γιάννη στο παρκέ, σε σύγκριση με το -5.1 όταν εκείνος καθόταν στον πάγκο.
4 Φεβρουαρίου 2026: Ο Γιάννης θέλει να μείνει... υπό έναν όρο
Στην πρώτη του τηλεφωνική συνέντευξη με τον Έρικ Νεμ του The Athletic, ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έκανε αποθεραπεία για έναν τραυματισμό στη δεξιά γάμπα που τον είχε θέσει εκτός μάχης δύο φορές μέσα στη σεζόν, δήλωσε ότι ήθελε να παραμείνει στο Μιλγουόκι, «αλλά θέλω να είμαι εδώ για να κερδίζω».
Αν και η προθεσμία των ανταλλαγών παρήλθε χωρίς ο Αντετοκούνμπο να αλλάξει ομάδα, ελάχιστα πράγματα ξεκαθάρισαν όσον αφορά το μακροπρόθεσμο μέλλον του. Αγωνίστηκε σε μόλις έξι παιχνίδια για το υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας και ξεπέρασε τα 30 λεπτά συμμετοχής μόνο σε ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια μιας ήττας στις 15 Μαρτίου από τους Ιντιάνα Πέισερς —στο τελευταίο του παιχνίδι ως Μπακ— ο Αντετοκούνμπο υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο.
12 Μαΐου 2026: Το NBA δεν τιμωρεί τους Μπακς για το load management
Με τον Αντετοκούνμπο να χάνει τα τελευταία 15 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και αν οι Μπακς τον κρατούσαν εκτός για λόγους σκοπιμότητας (tanking) και όχι για ιατρικούς λόγους. Το NBA αποφάσισε τελικά ότι δεν υπήρχε βάση για πειθαρχική δίωξη.
Η διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών έγινε δημόσια όταν η Ένωση Παικτών (NBPA) έστειλε επιστολή υποστηρίζοντας ότι ο Αντετοκούνμπο ήταν αρκετά υγιής για να αγωνιστεί και ότι οι Μπακς τον ανάγκαζαν να κάθεται στον πάγκο για να βελτιώσουν τη θέση τους στο επερχόμενο Draft.
«Είμαι διαθέσιμος να παίξω, αλλά δεν με βάζουν στο παιχνίδι», δήλωσε ο Αντετοκούνμπο στους δημοσιογράφους του Μιλγουόκι στις 3 Απριλίου. «Είμαι διαθέσιμος να παίξω σήμερα. Τώρα. Αυτή τη στιγμή. Είμαι διαθέσιμος. Μήπως φαίνομαι για μη διαθέσιμος;... Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται εδώ πέρα, απλά δεν θέλω να είμαι μέρος του».
22 Ιουνίου 2026: Οι Μπακς παραχωρούν με trade τον Γιάννη στο Μαϊάμι
Μετά από μήνες φημολογίας, δημόσιων τοποθετήσεων, ιδιωτικών συζητήσεων και αυξανόμενης απογοήτευσης, οι Μπακς γύρισαν οριστικά σελίδα. Παραχώρησαν τον δύο φορές MVP στους Χιτ, βάζοντας τέλος σε μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες παίκτη-ομάδας στη σύγχρονη ιστορία του NBA.
Δεκατρία χρόνια που έγραψαν ιστορία
Επιλεγμένος στο Νο. 15 του NBA Draft το 2013, ο Αντετοκούνμπο είχε μέσο όρο 12,2 πόντους ανά παιχνίδι στις πρώτες τρεις σεζόν του, προτού εξελιχθεί σε έναν από τους πιο υποσχόμενους αστέρες της λίγκας. Μέχρι την 4η χρονιά του ήταν All-Star, υποψήφιος MVP, μέλος της Δεύτερης Καλύτερης Αμυντικής Πεντάδας και ο Πιο Βελτιωμένος Παίκτης του NBA (MIP), ξεκινώντας μια τετραετία κατά την οποία οι Μπακς κατέγραψαν το δεύτερο καλύτερο ποσοστό νικών στη λίγκα (.634, πίσω μόνο από τους Τορόντο Ράπτορς).
Το 2021, το Μιλγουόκι έβαλε τέλος σε μια ξηρασία τίτλου 50 ετών χάρη σε μια ιστορική εμφάνιση του Αντετοκούνμπο στους Τελικούς του NBA, ο οποίος έγινε ο μοναδικός παίκτης μαζί με τον Hall of Famer Μπομπ Πέτιτ (1958) που σημείωσε 50 πόντους σε παιχνίδι που έκρινε τον τίτλο. Ο Αντετοκούνμπο έγινε επίσης μόλις ο πέμπτος παίκτης με πολλαπλά MVP κανονικής διάρκειας και ένα πρωτάθλημα μέχρι την ηλικία των 26 ετών, ακολουθώντας τους Πέτιτ, Μπιλ Ράσελ, Τιμ Ντάνκαν και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.
Όσον αφορά την αξία, πρόκειται για μια απίστευτη απόδοση για μια ομάδα που χρησιμοποίησε μια επιλογή εκτός λογικής για έναν αδύνατο, ανταγωνιστικό νεαρό με κορυφαία εργασιακή ηθική και δίψα να βγάλει την οικογένειά του από τη φτώχεια.
Τα χρήματα και η καταξίωση στο παρκέ δεν αποτελούν πλέον ζήτημα για τον Αντετοκούνμπο. Μέχρι και τη σεζόν 2025-26, ο 31χρονος σταρ έχει κερδίσει πάνω από 338 εκατομμύρια δολάρια σε μισθούς στο NBA, ποσό που ενισχύθηκε από την τριετή επέκταση συμβολαίου ύψους 175,4 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε στις 23 Οκτωβρίου 2023. Σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, οι Μπακς υποχώρησαν από διεκδικητές του τίτλου σε μια ομάδα που αποκλείεται στον πρώτο γύρο.
Κι αυτό που ήθελε ο Γιάννης ήταν να ξανανιώσει ως διεκδικητής του τίτλου, κάτι που δεν μπορούσε να του προσφέρει πλέον το Μιλγουόκι και φάνηκε καθώς ότι κι αν δοκίμασε (αλλαγές προπονητών, μεταγραφή Λίλαραντ) δεν του βγήκε.
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