Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το χρονικό ενός διαζυγίου που δεν ήθελε κανείς

Το αναπόφευκτο και συνάμα απογοητευτικό τέλος μιας σχέσης 13 ετών ανάμεσα στην ομάδα που τον επέλεξε κόντρα σε κάθε λογική και τον αθλητή που εξελίχθηκε σ' έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ του NBA