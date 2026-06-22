Αβραμόπουλος μετά το ένταλμα σύλληψης: Δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, το Qatargate δεν με αφορά





Το έγγραφο από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν

Τα έγγραφα από την Independent Ethical Committee της ΕΕ



Independent Ethical Committee της ΕΕ όσο και του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συμμετάσχει στην Fight Impunity του Παντσέρι ως πρώην Επίτροπος:

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.Δικαστικές πηγές ανέφεραν ακόμη ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».Δείτε τα ευρωπαϊκά έγγραφα, που επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου, για να καταδείξει ότι είχε την άδεια τόσο της