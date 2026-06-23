Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεω, κατέρρευσε τμήμα της ταράτσας, κλειστή η οδός Ορφέως

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Φωτιά σε εργοστάσιο στην περιοχή του Αιγάλεω ξέσπασε στις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική η φωτιά είναι στο πρώτο όροφο του εργοστάσιού πλαστικών επί της οδού Ορφέως. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγέςΟι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν και στην κατάσβεση επιχειρούν 40 πυροσβέστες, εθελοντές, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινηθεί επίσης ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση.Στο σημείο επιχειρούν. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχει κινηθεί επίσης ειδικό, προκειμένου να συνδράμει στην κατάσβεση.Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος του παράδρομου της λεωφόρου Κηφισού όπου λόγω του κλειστού δρόμου υπάρχουν και προβλήματα στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.



«Στόχος να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» δηλώνει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας



Στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς στην οδό Ορφέως στο Αιγάλεω βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Γιάννης Δημομελέτης, ο οποίος ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στο μέτωπο.



​Ο κ. Δημομελέτης υπογράμμισε ότι η κυριότερη μέριμνα αυτή τη στιγμή είναι να προστατευθούν οι γύρω επιχειρήσεις, ενώ επιβεβαίωσε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς το εργοστάσιο ήταν άδειο. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι δυνάμεις του Δήμου και εθελοντές ενισχύουν συνεχώς το έργο της Πυροσβεστικής.



​Αναλυτικά η δήλωσή του



​«Στόχος είναι να μην πάει η φωτιά και σε άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα δεν έχουμε μάθει πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε μέσα από το εργοστάσιο, μέσα. Πώς ξεκίνησε δεν μας έχουν πει ακόμα, αλλά προσπαθούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Έρχονται πυροσβεστικά τώρα κι άλλα. Έρχεται η ΕΠΟΜΕΑ, η Πολιτική Προστασία, και έρχονται και από το Δήμο υδροφόρες για να ενισχύσουμε την Πυροσβεστική.



​Απ' ό,τι μας είπαν δεν υπήρχαν άτομα μέσα. Έχει εύφλεκτα υλικά. Φιάλες δεν ξέρω αν έχει, δεν μπορώ να σας πω αν έχει φιάλες. Κοίταξε πάντα μια φωτιά έχει κίνδυνο επέκταση, αλλά τα παιδιά την έχουν οριοθετήσει από ό,τι βλέπω. Τη χτυπάνε εκεί που είναι η μεγάλη φωτιά και πιστεύω σε λίγη ώρα να την έχουν φέρει σε πέρας».





