Δεκάδες drones σε σχηματισμό «μέδουσας»: Ο πιλότος του F-15 που κατέρριψαν οι Ιρανοί, περιγράφει όσα είδε πριν εκτιναχθεί

Ο πιλότος διασώθηκε λίγο μετά την πτώση του αεροσκάφους, ο δεύτερος χειριστής εντοπίστηκε αρκετές ώρες μετά - Υπό μελέτη από τους Αμερικανούς η τακτική του Ιράν με τη χρησιμοποίηση πολλαπλών drones στις επιχειρήσεις τους