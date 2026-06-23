Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύς στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αύριο ψηφίζεται στη Βουλή

Η ρύθμιση αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες, είπε ο υπ. Οικονομικών - «Δίνουμε ανάσα σε συμπολίτες μας που έχουν δάνεια σε ρύθμιση και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη» - «Αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης»