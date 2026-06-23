Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύς στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αύριο ψηφίζεται στη Βουλή
Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύς στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, αύριο ψηφίζεται στη Βουλή
Η ρύθμιση αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες, είπε ο υπ. Οικονομικών - «Δίνουμε ανάσα σε συμπολίτες μας που έχουν δάνεια σε ρύθμιση και ιδιαίτερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη» - «Αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης»
Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο 5ο Cantina Academy λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με την νέα ρύθμιση, που κατατίθεται σήμερα και ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, παίρνουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού».
Δίνοντας ένα παράδειγμα για τα οφέλη από τη ρύθμιση, ο κ. Πιερρακάκης είπε «έστω ότι ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, καλείται να πληρώσει μόνο 483 ευρώ, επί 255 μήνες. Η διαφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντική. Θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».
Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε, επίσης, ότι «η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας» εξηγώντας ότι το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατ. ευρώ ως προς την καθολικότητα «γιατί πήραμε μια δικαστική απόφαση που αφορά εκείνον που προσφεύγει και λέμε ότι αφορά όλους» και 200 εκατ. ευρώ ως προς την αναδρομικότητα.
Με αφορμή τις ρυθμίσεις και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις ρυθμίσεις «με τις οποίες θα ανακουφίσουμε περαιτέρω τον τομέα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας», ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «συγκροτούμε το μεγαλύτερο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση» προσθέτοντας πως «όσο και ένας άνθρωπος χρειάζεται ανάσα το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας».
Κληθείς να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, από το ίδιο πάνελ του Cantina Academy στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, Μιχάλης Σαράντης, είπε «είναι μια ρύθμιση που δίνει λύση σε υπαρκτό πρόβλημα γιατί είδαμε την απόφαση αλλά περιμέναμε την ερμηνεία της»
Με αφορμή τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Ευάγγελο Αβέρωφ κατά τον χαιρετισμό των εργασιών του συνεδρίου, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι «λεφτά δεν υπάρχουν, γεννώνται, τα χρήματα τα γεννάς, γεννάς ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει ένα μοντέλο που θα τρέχει με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, το χρέος έχει πάψει να είναι πρόβλημα, οι επενδύσεις αυξάνονται και οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν
«Και αυτό το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Το κάνουμε μόνοι μας. Διότι, εμείς ως κυβέρνηση, αντίθετα με την αντιπολίτευση που πιστεύει πως βρήκε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης, εμείς το θεωρούμε ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Αυτό μας διαχωρίζει, ως Νέα Δημοκρατία -και αυτό θα μας διαχωρίζει» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.
@protothema.gr ‼️ Σήμερα η τροπολογία, αύριο η ψήφιση στη Βουλή ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών - Αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας, εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου ▪️ Πιερρακάκης στο 5ο Cantina Academy για τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη @Cantina #protothema #news #cantina ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Δίνοντας ένα παράδειγμα για τα οφέλη από τη ρύθμιση, ο κ. Πιερρακάκης είπε «έστω ότι ένας δανειολήπτης οφείλει 144.500 ευρώ. Με το προηγούμενο καθεστώς, θα πλήρωνε 731 ευρώ επί 300 μήνες. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, καλείται να πληρώσει μόνο 483 ευρώ, επί 255 μήνες. Η διαφορά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντική. Θα δώσει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας».
@protothema.gr ‼️Πιερρακάκης στο Cantina Academy: Το παράδειγμα με τον δανειολήπτη του νόμου Κατσέλη ▪Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο 5ο Cantina Academy λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «με την νέα ρύθμιση, που κατατίθεται σήμερα και ψηφίζεται αύριο στη Βουλή, παίρνουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου και την εφαρμόζουμε καθολικά. Αυτό σημαίνει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού ποσού». @Cantina #protothema #news #cantina #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε, επίσης, ότι «η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 συμπολίτες μας» εξηγώντας ότι το δυνητικό κόστος είναι 500 εκατ. ευρώ ως προς την καθολικότητα «γιατί πήραμε μια δικαστική απόφαση που αφορά εκείνον που προσφεύγει και λέμε ότι αφορά όλους» και 200 εκατ. ευρώ ως προς την αναδρομικότητα.
Με αφορμή τις ρυθμίσεις και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις ρυθμίσεις «με τις οποίες θα ανακουφίσουμε περαιτέρω τον τομέα του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας», ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «συγκροτούμε το μεγαλύτερο πλαίσιο στήριξης της κοινωνίας ως προς το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση» προσθέτοντας πως «όσο και ένας άνθρωπος χρειάζεται ανάσα το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας».
Κληθείς να τοποθετηθεί επί της ρύθμισης, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, από το ίδιο πάνελ του Cantina Academy στο οποίο συμμετείχε και ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας και Σύμβουλος Διοίκησης Γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ, Μιχάλης Σαράντης, είπε «είναι μια ρύθμιση που δίνει λύση σε υπαρκτό πρόβλημα γιατί είδαμε την απόφαση αλλά περιμέναμε την ερμηνεία της»
Με αφορμή τις αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Ευάγγελο Αβέρωφ κατά τον χαιρετισμό των εργασιών του συνεδρίου, ο κ. Πιερρακάκης σχολίασε ότι «λεφτά δεν υπάρχουν, γεννώνται, τα χρήματα τα γεννάς, γεννάς ανάπτυξη. Η Ελλάδα έχει ένα μοντέλο που θα τρέχει με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, το χρέος έχει πάψει να είναι πρόβλημα, οι επενδύσεις αυξάνονται και οι εξαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν
«Η πολιτική σταθερότητα είναι σαν το οξυγόνο. Το εκτιμάς όταν δεν υπάρχει»
Διακριτικές, αλλά αιχμηρές νύξεις για την περιπέτεια του 2015, με το επαπειλούμενο Grexit και τους χειρισμούς της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ο υπουργός Οικονομικών μετά από ερώτηση του διευθυντή του Πρώτου Θέματος, Μπάμπη Κούτρα σχετικά με το πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα εν όψει εκλογών. Όπως είπε ο Υπουργός «πιστεύουμε -και πιστεύω βαθιά, σε προσωπικό επίπεδο, ότι η πολιτική σταθερότητα είναι το οξυγόνο στο δωμάτιο. Το εκτιμάς όταν δεν υπάρχει. Το βιώσαμε όταν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, έχουμε την εμπειρία αυτή, δηλαδή να μην υπάρχει οξυγόνο στο δωμάτιο. Να κρίνονται θέματα μέσα σε ώρες ή ημέρες, ακόμη και υπαρξιακά για τη χώρα μας, θέματα που εμείς, ως Έλληνες, νομίζαμε πως είχαν κλείσει.
«Με τη νέα μου ιδιότητα, ως προέδρου του Eurogroup, πολύ συχνά οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αυτά μού τα διηγούνται, πώς είχαν συντελεστεί το 2015 και νομίζω πως ο κόσμος θυμάται και δεν θέλει να τα ξαναζήσει. Περισσότερα δεν λέγονται» πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.
«Νομίζω ότι οι συμπολίτες μας έχουν μεταβολίσει βαθιά το ρητό του Σανταγιάνα, ότι όποιος δεν θυμάται το παρελθόν του, είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει» κατέληξε την αναφορά του στο πολιτικό κλίμα ο υπουργός Οικονομικών.
Ως προς την κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή σημείωσε ότι κρίσιμο είναι το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ και πόσο θα μείνουν ανοιχτά.
«Υπαρξιακό πρόβλημα το δημογραφικό»
Σε σχέση με το δημογραφικό ζήτημα της Ελλάδας αλλά και την ανεργία, ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε ότι «η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στο ιστορικό χαμηλό ως προς την ανεργία. Σύντομα μπορεί να έχουμε πραγματικά τη χαμηλότερη ανεργία που είχαμε ποτέ, διαχρονικά. Το ότι αυτό θα έχει κατακτηθεί πολύ σύντομα, είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το πού ξεκίνησαμε το 2019.
Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το δημογραφικό είναι το υπαρξιακό πρόβλημα, όχι της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης. Δυστυχώς, οι χώρες οι οποίες προοδεύουν οικονομικά, γενικά, έχουν πτώση σε ό,τι αφορά τις γεννήσεις, δηλαδή τα δύο αυτά μεγέθη έχουν μια αντίστροφη αντιστοιχία. Γι' αυτό και όταν κάποιος μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση λέει 'πόσα παιδιά κάναμε το '50. Μα, το '50 ήμασταν πολύ φτωχότεροι στην Ελλάδα. Άρα έχει να κάνει και με ζητήματα κουλτούρας, επιλογών κτλ. Το βέβαιο είναι πρέπει να αφαιρέσουμε μια σειρά από εμπόδια για που δείχνει μια συνολική φιλοσοφία για το τι μπορεί να γίνει συνολικά στην ελληνική περιφέρεια.
» Ζητούμενο για την ελληνική οικονομία, είναι η παραγωγικότητα. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ χαμηλά στους δείκτες παραγωγικότητας της οικονομίας. Και το δεύτερο είναι ότι εξακολουθεί η ανάπτυξη να στηρίζεται στον τουρισμό και στο Ταμείο Ανάκαμψης -γενικώς των χρήματων που έρχονται απ' έξω. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε πρώτο χρόνο. Αλλιώς, θα χρειαστούμε μακρά προσπάθεια ξανά απ' την αρχή.
» Και ένα μεγάλο κομμάτι σχετίζεται με τις δεξιότητες του ανθρωπίνου δυναμικού. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, είχα ξεκινήσει μια προσπάθεια να φτιάξουμε τις λεγόμενες ακαδημίες. Αυτό το συνέχισε η Σοφία Ζαχαράκη, νομοθετήθηκε και το όραμα είναι να μετατραπεί η τοπική επιχείρηση σε 'πανεπιστήμιο'. Να δημιουργηθεί μια δομή, νέα και σύγχρονη, όχι σαν τα παλαιού τύπου ΙΕΚ».
«Η Ήπειρος έχει όλη την πρώτη ύλη που απαιτείται για να πάει ακόμη καλύτερα»
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ηπείρου και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια.
Απαντώντας σε ερώτηση για το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ηπείρου σε σχέση με τον μέσο όρο των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή.
Όπως ανέφερε, έχουν προτεραιοποιηθεί συνολικά 330 έργα στην Ήπειρο, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας τη σημασία των παρεμβάσεων προς την Κακαβιά, καθώς και των επενδύσεων στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, σημειώνοντας ότι «τα σπουδαία αγροτικά της προϊόντα μπορούν να βρουν ακόμη καλύτερη παρουσία στις διεθνείς και στις εγχώριες αγορές», ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο ανθρώπινο δυναμικό της Ηπείρου.
Κάνοντας αναφορά στη θητεία του στο Υπουργείο Παιδείας, μίλησε για τις δυνατότητες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τονίζοντας ότι διαθέτει περίπου 30.000 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της περιφέρειας.
«Έχει όλη την πρώτη ύλη η περιφέρεια που απαιτείται για να πάει ακόμη καλύτερα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ήδη καταγράφεται βελτίωση σε βασικούς οικονομικούς δείκτες, όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το λιανεμπόριο.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, υπάρχουν περιθώρια για ακόμη ταχύτερη ανάπτυξη μέσα από την αξιοποίηση των διαθέσιμων αναπτυξιακών κονδυλίων και των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν «πραγματικά να απελευθερώσουν αυτό το δυναμικό» και να ενισχύσουν περαιτέρω την αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου.
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