Σακελλαρίδης για ΕΛΑΣ: Πρόκειται για ένα κόμμα που «τσαλαβουτάει αριστερά και δεξιά»

«Η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μόνο θέμα προσώπων, αλλά πολιτικής κατεύθυνσης» είπε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς