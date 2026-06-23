Γιαννούλης: Το βάρος της προοδευτικής σύγκλισης πέφτει στον Αλέξη Τσίπρα

Η υπόθεση Αβραμόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής ευθύνης όσων κατείχαν υψηλά δημόσια αξιώματα και ταυτόχρονα απολάμβαναν πρόσθετες αμοιβές και προνόμια, τόνισε