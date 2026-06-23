Γιαννούλης: Το βάρος της προοδευτικής σύγκλισης πέφτει στον Αλέξη Τσίπρα
Γιαννούλης: Το βάρος της προοδευτικής σύγκλισης πέφτει στον Αλέξη Τσίπρα
Η υπόθεση Αβραμόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής ευθύνης όσων κατείχαν υψηλά δημόσια αξιώματα και ταυτόχρονα απολάμβαναν πρόσθετες αμοιβές και προνόμια, τόνισε
«Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αφορά την ανάγκη συγκρότησης ενός νικηφόρου προοδευτικού μετώπου και όχι συνεννοήσεις προσώπων ή παρασκηνιακές συμφωνίες. Στόχος είναι να αποφευχθούν οι αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί μέσα στον προοδευτικό χώρο, ώστε να διαμορφωθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η ευθύνη για την προώθηση αυτής της προσπάθειας πέφτει στις πλάτες του Αλέξη Τσίπρα, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ευρύτερων πολιτικών συγκλίσεων». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ, ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης.
Και πρόσθεσε: «Η υπόθεση Αβραμόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής ευθύνης όσων κατείχαν υψηλά δημόσια αξιώματα και ταυτόχρονα απολάμβαναν πρόσθετες αμοιβές και προνόμια».
«Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η μεσαία τάξη σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων και βλέπουν τα χρήματά τους να καταλήγουν σε μηχανισμούς σπατάλης και εξυπηρέτησης ημετέρων».
Και πρόσθεσε: «Η υπόθεση Αβραμόπουλου αναδεικνύει το ζήτημα της πολιτικής και ηθικής ευθύνης όσων κατείχαν υψηλά δημόσια αξιώματα και ταυτόχρονα απολάμβαναν πρόσθετες αμοιβές και προνόμια».
«Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και η μεσαία τάξη σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων και βλέπουν τα χρήματά τους να καταλήγουν σε μηχανισμούς σπατάλης και εξυπηρέτησης ημετέρων».
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