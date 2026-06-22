Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι Γαλλία Γιορτή Επεισόδια Βιασμοί Ξυλοδαρμός Σύριγγες

Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο

Πολλές είναι οι γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν επιθέσεις με σύριγγες και στη συνέχεια έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε όλη τη χώρα έγιναν 248 συλλήψεις σε ένα μόνο βράδυ

Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο
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Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της Fête de la Musique, της ετήσιας γιορτής μουσικής που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες. Οι αρχές προχώρησαν σε περισσότερες από 240 συλλήψεις σε όλη τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά μαχαιρωμάτων, καταγγελίες βιασμών, σεξουαλικών επιθέσεων, ληστειών και επιθέσεων με σύριγγες, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών ήταν ο τραυματισμός ενός 40χρονου άνδρα και μίας 40χρονης γυναίκας, οι οποίοι δέχθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ο άνδρας μαχαιρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τουλούζη, ενώ η γυναίκα δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα στην κοντινή πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με τις αρχές, αμφότεροι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

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Πηγή που συμμετέχει στην έρευνα ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις εκδηλώσεις, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων.

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Καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις

Η βραδιά σημαδεύτηκε επίσης από σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικής βίας. Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, μία νεαρή γυναίκα στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού κατήγγειλε ότι δέχθηκε τσίμπημα με σύριγγα και στη συνέχεια βιάστηκε σε ιδιωτική κατοικία περίπου στις 21:30.

Παράλληλα, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, ένας 48χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι στην περιοχή Γκανί.

Σε ξεχωριστό περιστατικό στο Νοζάν-σιρ-Μαρν, επίσης στα προάστια του Παρισιού, μία 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά την παρακολούθηση συναυλίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Επεισόδια και επιθέσεις στο κέντρο του Παρισιού

Το Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Τα πρώτα σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν λίγο μετά τις 23:00 στην περιοχή Σατλέ, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού, ενώ ομάδες νεαρών προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε παρευρισκόμενους.


«Οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και ορισμένοι ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση», ανέφερε Βρετανός επισκέπτης. «Ομάδες νεαρών άρχισαν να γρονθοκοπούν κόσμο, προκαλώντας πανικό. Υπήρχε πραγματικός φόβος ότι η κατάσταση θα οδηγούσε σε ποδοπάτημα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν».

Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.

Παράλληλα, καταγράφηκαν βανδαλισμοί, σπασμένα παράθυρα αυτοκινήτων, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολυάριθμες κλοπές.

Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο


Περισσότερες από δέκα επιθέσεις με σύριγγες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για περισσότερες από δέκα επιθέσεις σε γυναίκες με σύριγγες που περιείχαν άγνωστες ουσίες.

Στο Παρίσι, ένας άνδρας εντοπίστηκε να φέρει σύριγγες στη ζώνη του και προσήχθη προσωρινά, ωστόσο στη συνέχεια διέφυγε.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο για τη Γαλλία. Παρόμοιες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια της περσινής διοργάνωσης, όταν γυναίκες και νεαρά κορίτσια είχαν αναφέρει ότι δέχθηκαν τσιμπήματα από σύριγγες με ύποπτες ουσίες.


Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει σχεδόν 5.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες στους δρόμους της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, καθώς υπήρχαν φόβοι για επεισόδια μετά και τα σοβαρά περιστατικά που είχαν ακολουθήσει τον πανηγυρισμό της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν λάβει εντολή να παραμείνουν σε απόσταση από τα πλήθη και να παρεμβαίνουν μόνο όταν αυτό κρινόταν απολύτως απαραίτητο.

Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών σε δημόσιους χώρους, αύξησαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της διοργάνωσης.

Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας και τη δημιουργία ειδικών ασφαλών ζωνών για γυναίκες και άτομα με αναπηρία σε κομβικά σημεία της πόλης, η φετινή Fête de la Musique κατέληξε να σημαδευτεί από ένα κύμα βίας και εγκληματικότητας που επισκίασε τις εορταστικές εκδηλώσεις.
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