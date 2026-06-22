Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο
Πολλές είναι οι γυναίκες, ακόμη και ανήλικες, που καταγγέλλουν ότι δέχτηκαν επιθέσεις με σύριγγες και στη συνέχεια έπεσαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε όλη τη χώρα έγιναν 248 συλλήψεις σε ένα μόνο βράδυ
Σύμφωνα με τη Daily Mail, μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών ήταν ο τραυματισμός ενός 40χρονου άνδρα και μίας 40χρονης γυναίκας, οι οποίοι δέχθηκαν επιθέσεις με μαχαίρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Ο άνδρας μαχαιρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην Τουλούζη, ενώ η γυναίκα δέχθηκε επίθεση λίγο αργότερα στην κοντινή πόλη Κολομιέ. Σύμφωνα με τις αρχές, αμφότεροι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.
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Πηγή που συμμετέχει στην έρευνα ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τις εκδηλώσεις, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες των επιθέσεων.
🇫🇷 France’s annual Fête de la Musique descended into anarchy overnight.— Europa.com (@europa) June 22, 2026
Police arrested 243 people nationwide after a night that saw two stabbings, two reported rapes, multiple sexual assaults and more than 10 women attacked with syringes.
There were 148 arrests in Paris alone… pic.twitter.com/rHoW3HCErM
Καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσειςΗ βραδιά σημαδεύτηκε επίσης από σοβαρές καταγγελίες σεξουαλικής βίας. Σύμφωνα με το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, μία νεαρή γυναίκα στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού κατήγγειλε ότι δέχθηκε τσίμπημα με σύριγγα και στη συνέχεια βιάστηκε σε ιδιωτική κατοικία περίπου στις 21:30.
Παράλληλα, στα βόρεια προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας, ένας 48χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης σε 12χρονο κορίτσι στην περιοχή Γκανί.
Σε ξεχωριστό περιστατικό στο Νοζάν-σιρ-Μαρν, επίσης στα προάστια του Παρισιού, μία 15χρονη κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού μετά την παρακολούθηση συναυλίας στο πλαίσιο του φεστιβάλ.
🇫🇷BREAKING: Incredible violence and lynchings in the middle of the street during the Festival of Music in Paris (Fête de la Musique).— Remix News & Views (@RMXnews) June 22, 2026
The interior ministry claims the event was peaceful with "no major incidents."
If it wasn't for X, they would get away with their lies. pic.twitter.com/xWLKimnnka
Επεισόδια και επιθέσεις στο κέντρο του ΠαρισιούΤο Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Τα πρώτα σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν λίγο μετά τις 23:00 στην περιοχή Σατλέ, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.
Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού, ενώ ομάδες νεαρών προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε παρευρισκόμενους.
🇫🇷 Fête de la musique à Paris : plusieurs voitures complètement saccagées et détruites par la nouvelle France de Mélenchon ! C’est ça, faire la fête ? pic.twitter.com/2NSRZ6Njco— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 22, 2026
«Οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και ορισμένοι ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση», ανέφερε Βρετανός επισκέπτης. «Ομάδες νεαρών άρχισαν να γρονθοκοπούν κόσμο, προκαλώντας πανικό. Υπήρχε πραγματικός φόβος ότι η κατάσταση θα οδηγούσε σε ποδοπάτημα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν».
Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.
Παράλληλα, καταγράφηκαν βανδαλισμοί, σπασμένα παράθυρα αυτοκινήτων, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολυάριθμες κλοπές.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για περισσότερες από δέκα επιθέσεις σε γυναίκες με σύριγγες που περιείχαν άγνωστες ουσίες.
Περισσότερες από δέκα επιθέσεις με σύριγγες
Στο Παρίσι, ένας άνδρας εντοπίστηκε να φέρει σύριγγες στη ζώνη του και προσήχθη προσωρινά, ωστόσο στη συνέχεια διέφυγε.
Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο για τη Γαλλία. Παρόμοιες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια της περσινής διοργάνωσης, όταν γυναίκες και νεαρά κορίτσια είχαν αναφέρει ότι δέχθηκαν τσιμπήματα από σύριγγες με ύποπτες ουσίες.
Je remercie l’ensemble des préfets ainsi que les forces de l’ordre et de secours mobilisées sur le territoire national dans le cadre de la fête de la musique 2026 qui s’est tenue cette année dans un contexte de températures très élevées. Grâce à des dispositifs de sécurisation…— Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 22, 2026
Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει σχεδόν 5.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες στους δρόμους της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, καθώς υπήρχαν φόβοι για επεισόδια μετά και τα σοβαρά περιστατικά που είχαν ακολουθήσει τον πανηγυρισμό της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα.
Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους
Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν λάβει εντολή να παραμείνουν σε απόσταση από τα πλήθη και να παρεμβαίνουν μόνο όταν αυτό κρινόταν απολύτως απαραίτητο.
Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών σε δημόσιους χώρους, αύξησαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της διοργάνωσης.
Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας και τη δημιουργία ειδικών ασφαλών ζωνών για γυναίκες και άτομα με αναπηρία σε κομβικά σημεία της πόλης, η φετινή Fête de la Musique κατέληξε να σημαδευτεί από ένα κύμα βίας και εγκληματικότητας που επισκίασε τις εορταστικές εκδηλώσεις.
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