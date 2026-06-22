Η Γιορτή του... αίσχους στη Γαλλία: Εικόνες χάους με μαχαιρώματα, βιασμούς και άγριους ξυλοδαρμούς σε ετήσιο μουσικό φεστιβάλ, δείτε βίντεο

Επεισόδια και επιθέσεις στο κέντρο του Παρισιού

🇫🇷 Fête de la musique à Paris : plusieurs voitures complètement saccagées et détruites par la nouvelle France de Mélenchon ! C’est ça, faire la fête ? pic.twitter.com/2NSRZ6Njco — Wolf 🐺 (@PsyGuy007) June 22, 2026



Περισσότερες από δέκα επιθέσεις με σύριγγες

Je remercie l’ensemble des préfets ainsi que les forces de l’ordre et de secours mobilisées sur le territoire national dans le cadre de la fête de la musique 2026 qui s’est tenue cette année dans un contexte de températures très élevées. Grâce à des dispositifs de sécurisation… — Laurent Nuñez (@NunezLaurent) June 22, 2026



Χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους

Το Παρίσι βρέθηκε στο επίκεντρο των επεισοδίων, με περισσότερα από δύο εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Τα πρώτα σοβαρά περιστατικά καταγράφηκαν λίγο μετά τις 23:00 στην περιοχή Σατλέ, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων.Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν συνθήκες επικίνδυνου συνωστισμού, ενώ ομάδες νεαρών προκάλεσαν επεισόδια και επιτέθηκαν σε παρευρισκόμενους.«Οι δρόμοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά και ορισμένοι ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση», ανέφερε Βρετανός επισκέπτης. «Ομάδες νεαρών άρχισαν να γρονθοκοπούν κόσμο, προκαλώντας πανικό. Υπήρχε πραγματικός φόβος ότι η κατάσταση θα οδηγούσε σε ποδοπάτημα καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν».Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στην περιοχή Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος.Παράλληλα, καταγράφηκαν βανδαλισμοί, σπασμένα παράθυρα αυτοκινήτων, απόπειρες διάρρηξης καταστημάτων και πολυάριθμες κλοπές.Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι αναφορές για περισσότερες από δέκα επιθέσεις σε γυναίκες με σύριγγες που περιείχαν άγνωστες ουσίες.Στο Παρίσι, ένας άνδρας εντοπίστηκε να φέρει σύριγγες στη ζώνη του και προσήχθη προσωρινά, ωστόσο στη συνέχεια διέφυγε.Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο για τη Γαλλία. Παρόμοιες καταγγελίες είχαν καταγραφεί και κατά τη διάρκεια της περσινής διοργάνωσης, όταν γυναίκες και νεαρά κορίτσια είχαν αναφέρει ότι δέχθηκαν τσιμπήματα από σύριγγες με ύποπτες ουσίες.Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει σχεδόν 5.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες στους δρόμους της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, καθώς υπήρχαν φόβοι για επεισόδια μετά και τα σοβαρά περιστατικά που είχαν ακολουθήσει τον πανηγυρισμό της κατάκτησης του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν τον προηγούμενο μήνα.Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών, οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν λάβει εντολή να παραμείνουν σε απόσταση από τα πλήθη και να παρεμβαίνουν μόνο όταν αυτό κρινόταν απολύτως απαραίτητο.Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με την κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών σε δημόσιους χώρους, αύξησαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της διοργάνωσης.Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας και τη δημιουργία ειδικών ασφαλών ζωνών για γυναίκες και άτομα με αναπηρία σε κομβικά σημεία της πόλης, η φετινή Fête de la Musique κατέληξε να σημαδευτεί από ένα κύμα βίας και εγκληματικότητας που επισκίασε τις εορταστικές εκδηλώσεις.