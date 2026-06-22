Κασσελάκης σε Γεωργιάδη: «Κατάλαβα στη μέση της θητείας μου ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη», όλα όσα είπαν στη διαδικτυακή τους συζήτηση

‼ Γεωργιάδης - Κασσελάκης για Τσίπρα 🎥 Σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, συμμετείχε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube και ο κ. Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε θετικά. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece