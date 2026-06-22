Κασσελάκης σε Γεωργιάδη: «Κατάλαβα στη μέση της θητείας μου ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη», όλα όσα είπαν στη διαδικτυακή τους συζήτηση
Κασσελάκης σε Γεωργιάδη: «Κατάλαβα στη μέση της θητείας μου ότι ο Τσίπρας μου την είχε στημένη», όλα όσα είπαν στη διαδικτυακή τους συζήτηση
Τι είπε ο Κασσελάκης για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας για τους μισθούς των γιατρών, τις λίστες αναμονής, τα ηλεκτρονικά ραντεβού και τις ελλείψεις στο ΕΣΥ
Σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, συμμετείχε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube και ο κ. Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε θετικά.
Στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφού προβλήθηκε βίντεο με τις απόψεις των πολιτών για το ΕΣΥ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΥ είναι οι δωρεάν υπηρεσίες.
Ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας κι ο υπουργός Υγείας του απάντησε ότι του εύχεται να μην πάθει ποτέ τίποτα, αλλά, αν χρειαστεί, «θα σε φροντίσουμε» του είπε χαρακτηριστικά.
Ο διάλογος για την ιδιωτική ασφάλιση που... δεν έχει ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ως μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη νοσηλευτών, ενώ ανέφερε ότι το ΕΣΥ καλείται να αντιμετωπίσει περί τα 85.000 περιστατικά ημερησίως. «Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ» είπε και υπεραμύνθηκε και του συστήματος των ραντεβού μέσω του 1566, λέγοντας ότι κλείνονται σε απόσταση ημερών και συνολικά ανέρχονται σε περίπου 400.000 τον μήνα.
Το «φακελάκι» υπάρχει, αναγνώρισε ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι υπάρχει ακόμα και στην Ελβετία και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προσωπικά το σιχαίνομαι, είπε, εξηγώντας ποιες ενέργειες κάνει η κυβέρνηση, για να το αντιμετωπίσει. Όπως είπε, οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί, ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο και πλέον δεν υπάρχει λόγος να δώσεις φακελάκι, καθώς η μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει μειωθεί κατά 92%.
«Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο, ακούγοντας τις θέσεις των «Δημοκρατών» για την Υγεία, υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις Κασσελάκη είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από το υπουργείο Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, είπε χαρακτηριστικά στον κ. Κασσελάκη ότι, με αυτά που λέει,, μπορεί να τον καλωσορίσει στη ΝΔ και στο υπουργείο Υγείας του Άδωνι Γεωργιάδη. «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις» του είπε χαρακτηριστικά.
Γεωργιάδης: «Σιχαίνομαι το φακελάκι»
Συζητώντας για την πολιτική επικαιρότητα, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε... ρελάνς, λέγοντάς του: «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή;». «Το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου» απάντησε ο Κασσελάκης.
Στο ξεκίνημα της εκπομπής και αφού προβλήθηκε βίντεο με τις απόψεις των πολιτών για το ΕΣΥ, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του ΕΣΥ είναι οι δωρεάν υπηρεσίες.
Ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στη χώρα μας κι ο υπουργός Υγείας του απάντησε ότι του εύχεται να μην πάθει ποτέ τίποτα, αλλά, αν χρειαστεί, «θα σε φροντίσουμε» του είπε χαρακτηριστικά.
Ο διάλογος για την ιδιωτική ασφάλιση που... δεν έχει ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ως μεγάλο πρόβλημα την έλλειψη νοσηλευτών, ενώ ανέφερε ότι το ΕΣΥ καλείται να αντιμετωπίσει περί τα 85.000 περιστατικά ημερησίως. «Μην πυροβολείτε το ΕΣΥ» είπε και υπεραμύνθηκε και του συστήματος των ραντεβού μέσω του 1566, λέγοντας ότι κλείνονται σε απόσταση ημερών και συνολικά ανέρχονται σε περίπου 400.000 τον μήνα.
Το «φακελάκι» υπάρχει, αναγνώρισε ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι υπάρχει ακόμα και στην Ελβετία και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Προσωπικά το σιχαίνομαι, είπε, εξηγώντας ποιες ενέργειες κάνει η κυβέρνηση, για να το αντιμετωπίσει. Όπως είπε, οι λίστες αναμονής έχουν μειωθεί, ενώ οι γιατροί του ΕΣΥ μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο και πλέον δεν υπάρχει λόγος να δώσεις φακελάκι, καθώς η μέση αναμονή για ψυχρό χειρουργείο έχει μειωθεί κατά 92%.
«Προσωπικά, όπου βρω το φακελάκι, τους ξηλώνω» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σε άλλο σημείο, ακούγοντας τις θέσεις των «Δημοκρατών» για την Υγεία, υποστήριξε ότι πολλές από τις προτάσεις Κασσελάκη είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε στάδιο εφαρμογής από το υπουργείο Υγείας.
Στο πλαίσιο αυτό, είπε χαρακτηριστικά στον κ. Κασσελάκη ότι, με αυτά που λέει,, μπορεί να τον καλωσορίσει στη ΝΔ και στο υπουργείο Υγείας του Άδωνι Γεωργιάδη. «Πολύ δεξιός μας βγαίνεις» του είπε χαρακτηριστικά.
Γεωργιάδης: «Σιχαίνομαι το φακελάκι»
Συζητώντας για την πολιτική επικαιρότητα, ο Στέφανος Κασσελάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε... ρελάνς, λέγοντάς του: «Έχεις καταλάβει ότι ο Τσίπρας σας την είχε στημένη από την αρχή;». «Το κατάλαβα εν μέσω της θητείας μου» απάντησε ο Κασσελάκης.
@protothema.gr
‼ Γεωργιάδης - Κασσελάκης για Τσίπρα 🎥 Σε ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών», Στέφανο Κασσελάκη, συμμετείχε απόψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η πρόσκληση προς τον υπουργό Υγείας είχε διατυπωθεί από τον Τάιλερ Μακμπέθ, παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη, κατά τη διάρκεια vidcast του LGBT Center Greece στο YouTube και ο κ. Γεωργιάδης ανταποκρίθηκε θετικά. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε τα ποσοστά που λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να επισημάνει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είχε σε καλύτερη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν τον απομάκρυναν από την ηγεσία. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» υπογράμμισε ότι οι πολιτικές επιλογές και οι εξελίξεις εκείνης της περιόδου θα αξιολογηθούν συνολικά από τους πολίτες στις επόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, λέγοντας ότι ο ίδιος παραμένει προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα και όχι στις εσωκομματικές συγκρούσεις του παρελθόντος.
Γεωργιάδης - Κασσελάκης για Τσίπρα
Σε άλλο σημείο της συνομιλίας τους και απαντώντας σε ερώτηση Κασσελάκη, ο κ. Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι συχνά είναι προκλητικός στον δημόσιο λόγο του. Όπως είπε, μάλιστα, μπήκε στην πολιτική για να «σπάσει» την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς.
Είμαι μονιασμένος με όλους, είπε ακόμη ο κ. Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι έχει πολύ καλή σχέση με τους περισσότερους πολιτικούς του αντιπάλους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα εγκαταλείψει τις ιδεολογικές του μάχες.
Επιστρέφοντας στα ζητήματα της Υγείας, ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ότι την Πέμπτη θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις αναφορικά με την προκήρυξη για 1.131 θέσεις μόνιμων γιατρών στο ΕΣΥ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι θέσεις θα πληρωθούν.
Ο υπουργός Υγείας είπε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει τα φθηνότερα φάρμακα στην Ευρώπη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έρχονται οι τουρίστες στην Ελλάδα το καλοκαίρι και φεύγουν με σακούλες φάρμακα», γιατί στις χώρες τους οι τιμές είναι τριπλάσιες. Υποστήριξε ακόμη ότι έχει πετύχει το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών σε χειρουργεία στο ΕΣΥ. «Είναι δυνατόν να μου λένε ότι θέλω να το παραδώσω σε ιδιώτες;» υπογράμμισε.
Γεωργιάδης για τις τιμές των φαρμάκων: Φεύγουν με σακούλες οι τουρίστες, έχουμε τα πιο φτηνά στην Ευρώπη
Ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε ακόμη ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη δημιουργία ενός Κέντρου Ανακουφιστικής Υγείας στην Αθήνα, στα βόρεια της Αθήνας, όπως επισήμανε χαρακτηριστικά.
Απαντώντας στην κριτική εργαζόμενης στον «Ευαγγελισμό», ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο εν λόγω νοσοκομείο υλοποιούνται έργα ύψους 50 εκατ. ευρώ, χωρίς τις ιδιωτικές χορηγίες. Δεν γίνεται η κυρία που δουλεύει στον Ευαγγελισμό να μην θυμάται πώς ήταν πριν τον Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη, παρατήρησε.
Ακολούθως προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένο βίντεο στα αγγλικά (με ελληνικούς υπότιτλους), με τον Στέφανο Κασσελάκη να καλεί τον Τάιλερ Μακμπέθ να μεταφέρει την εμπειρία του από τη θητεία του σε δομές Υγείας στις ΗΠΑ. Όπως είπε ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη, ο στόχος είναι μικρές βελτιώσεις στο υπάρχον σύστημα Υγείας, που μπορούν να υλοποιηθούν σε βάθος χρόνου. Η πιο βασική από αυτές, όπως την περιέγραψε, είναι η επέκταση της προηγμένης νοσηλευτικής ιατρικής.
Ο Τάιλερ Μακμπέθ μίλησε ειδικότερα για μια λύση νοσηλευτών προηγμένης ιατρικής (κάτι σαν τους οικογενειακούς γιατρούς στην Ελλάδα) που λειτουργούν ως αυτόνομοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και δύνανται να συνταγογραφούν φάρμακα, να καταρτίζουν σχέδια φροντίδας, να χρησιμοποιούνται σε αγροτικές περιοχές και κλινικές και να λειτουργούν σε πολλές βαθμίδες του συστήματος Υγείας.
Σχολιάζοντας τις προτάσεις που ακούστηκαν, ο υπουργός Υγείας είπε ότι τις βρίσκει πολύ ενδιαφέρουσες, ευχαρίστησε τον Τάιλερ Μακμπέθ και ανέφερε ότι εξ αρχής τον θεωρούσε πολύ συμπαθή.
Οι προτάσεις του Τάιλερ Μακμπέθ για το ΕΣΥ
Η κουβέντα επανήλθε στα πολιτικά, με τον Στέφανο Κασσελάκη να επιμένει ότι οι «Δημοκράτες» θα έχουν αυτόνομη πορεία στις εκλογές και να μην αποκαλύπτει, παρά τις... πιέσεις του υπουργού Υγείας, σε ποιες περιφέρειες θα είναι υποψήφιος.
Γεωργιάδης σε Κασσελάκη για τις εκλογές: Πήγα να βγάλω είδηση, αλλά...
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