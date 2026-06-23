Κωνσταντίνος Αργυρός: Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα
Κωνσταντίνος Αργυρός: Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα
Έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια, είμαστε τρία παιδιά, οπότε μ’ αρέσει να υπάρχει ζωή στο σπίτι, είπε ο τραγουδιστής
Στην κοινή ζωή του με την Αλεξάνδρα Νίκα και την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, αναφέρθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλώνοντας ευτυχισμένος, ενώ παράλληλα εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την απόκτηση της κόρης του, που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στη ζωή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σχολίασε ότι υπάρχουν δυσκολίες με την έλευση ενός νέου μέλους, ωστόσο τόνισε ότι στέκεται στα θετικά, καθώς όπως είπε και ο ίδιος έχει μεγαλώσει σε μία οικογένεια με τρία παιδιά.
Όσο για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε: «Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά, εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά πράγματα, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε για την κόρη του: «Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούριο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, μ’ αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι».
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024, ενώ στις 8 Ιουνίου του 2026 γεννήθηκε η κόρη του. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Ο τραγουδιστής, μιλώντας για τον ερχομό της κόρης τους, σχολίασε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star που προβλήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την απόκτηση της κόρης του, που ήρθε πριν από λίγες ημέρες στη ζωή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός σχολίασε ότι υπάρχουν δυσκολίες με την έλευση ενός νέου μέλους, ωστόσο τόνισε ότι στέκεται στα θετικά, καθώς όπως είπε και ο ίδιος έχει μεγαλώσει σε μία οικογένεια με τρία παιδιά.
Όσο για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα δήλωσε: «Είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια, χαίρομαι πάρα πολύ που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα, προσέχουμε την οικογένειά μας. Απλά πράγματα, καθημερινά, εκεί βρίσκεται η ουσία, στα απλά πράγματα, στις καθημερινές στιγμές και σε μια αγκαλιά».
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε για την κόρη του: «Είναι νεογέννητο τώρα το μωρό. Είναι 12-13 ημερών. Μεγαλώνει η οικογένεια. Χαρά, συναισθήματα πάρα πολύ όμορφα. Δυσκολίες βέβαια, ξέρεις γιατί τώρα είναι ένα καινούριο μέλος. Εγώ έχω μεγαλώσει σε μεγάλη οικογένεια. Είμαστε τρία παιδιά κι εμείς, οπότε, μ’ αρέσει να υπάρχει χαρά και ζωή στο σπίτι».
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Βασίλη τον Νοέμβριο του 2024, ενώ στις 8 Ιουνίου του 2026 γεννήθηκε η κόρη του. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 11 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της. Ο τραγουδιστής, μιλώντας για τον ερχομό της κόρης τους, σχολίασε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό».
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