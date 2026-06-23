Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί, ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται
Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί, ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται
Η αναφορά του πρωθυπουργού στον πατέρα του -Όσα έγιναν στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια» στο Ωδείο Αθηνών
Ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περιόδου, που κλείνει μια εκκρεμότητα δύο αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για τη συνολική οργάνωση του χώρου στη χώρα, παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, κατά την παρέμβασή του στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια».
«Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός, αποδίδοντας τα εύσημα πρώτα απ’ όλα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι οποίοι, όπως είπε, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να κλείσει μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο μια «πολύ μεγάλη κατάκτηση», σημειώνοντας ότι «φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιλυθεί».
Παράλληλα, το ενέταξε στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και να οικοδομήσει ένα κράτος περισσότερο λειτουργικό, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη και τις επενδύσεις.
«Ίσως πρόκειται για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, γιατί συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια να ξεπεράσουμε προβλήματα που μας συνόδευαν επί δεκαετίες», υπογράμμισε.
«Η κυβέρνηση προχωρά στη μεγάλη, σιωπηλή μεταρρύθμιση που δεν είναι άλλη από την οργάνωση του χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ήδη προχωρά με μεθοδικότητα η εκπόνηση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που θα καλύψουν το σύνολο της επικράτειας.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο αείμνηστος πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θεωρούσε την οργάνωση του χώρου ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειαζόταν ποτέ η χώρα.
«Όταν τον είχα ρωτήσει ποια μεταρρύθμιση θα πρότασσε πρώτη για την Ελλάδα, μου είχε απαντήσει: τα ζητήματα της οργάνωσης του χώρου», ανέφερε.
Όπως τόνισε, όταν το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και οι διαδικασίες πλήρως καταγεγραμμένες, περιορίζονται δραστικά τα περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες, μικροπιέσεις και φαινόμενα διαφθοράς. Αναφερόμενος στην πρόσφατη έρευνα των Αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας, επισήμανε ότι η υπόθεση διαλευκάνθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αποδεικνύοντας ότι «η έννοια της νομιμότητας παντού ισχύει στην πράξη».
Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης μία ακόμη σημαντική θεσμική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με ταχύτητα προς τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης από τους δήμους σε έναν κεντρικό φορέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή αυτή θα συμβάλει στην ενιαία εφαρμογή των κανόνων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας σε έναν τομέα που επί χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο καταγγελιών και δυσλειτουργιών.
«Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο επιτέλους ολοκληρώνεται», ανέφερε ο πρωθυπουργός, αποδίδοντας τα εύσημα πρώτα απ’ όλα στη διοίκηση και στους εργαζόμενους του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι οποίοι, όπως είπε, συνέβαλαν καθοριστικά ώστε να κλείσει μια από τις μεγαλύτερες θεσμικές εκκρεμότητες του ελληνικού κράτους.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το Κτηματολόγιο μια «πολύ μεγάλη κατάκτηση», σημειώνοντας ότι «φτάσαμε επιτέλους στο σημείο να πούμε ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιτέλους επιλυθεί».
Παράλληλα, το ενέταξε στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες της δημόσιας διοίκησης και να οικοδομήσει ένα κράτος περισσότερο λειτουργικό, διαφανές και φιλικό προς τον πολίτη και τις επενδύσεις.
«Ίσως πρόκειται για την πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, γιατί συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια να ξεπεράσουμε προβλήματα που μας συνόδευαν επί δεκαετίες», υπογράμμισε.
Η άφιξη του πρωθυπουργού:Ο πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με τη νέα μεγάλη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης.
«Η κυβέρνηση προχωρά στη μεγάλη, σιωπηλή μεταρρύθμιση που δεν είναι άλλη από την οργάνωση του χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ήδη προχωρά με μεθοδικότητα η εκπόνηση των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων που θα καλύψουν το σύνολο της επικράτειας.
Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο αείμνηστος πατέρας του, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, θεωρούσε την οργάνωση του χώρου ως τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση που χρειαζόταν ποτέ η χώρα.
«Όταν τον είχα ρωτήσει ποια μεταρρύθμιση θα πρότασσε πρώτη για την Ελλάδα, μου είχε απαντήσει: τα ζητήματα της οργάνωσης του χώρου», ανέφερε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις πρόσφατες υποθέσεις που αφορούν πολεοδομικές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ελέγχους αλλά κυρίως με σαφείς κανόνες και ψηφιακές διαδικασίες.
@protothema.gr 📍Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πατέρα του 🇬🇷 Τι του είχε πει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για τη Νο1 μεταρρύθμιση στην Ελλάδα #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Όπως τόνισε, όταν το θεσμικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και οι διαδικασίες πλήρως καταγεγραμμένες, περιορίζονται δραστικά τα περιθώρια για αυθαίρετες ερμηνείες, μικροπιέσεις και φαινόμενα διαφθοράς. Αναφερόμενος στην πρόσφατη έρευνα των Αδιάφθορων της Ελληνικής Αστυνομίας, επισήμανε ότι η υπόθεση διαλευκάνθηκε με απόλυτη μυστικότητα από τις Εσωτερικές Υποθέσεις, αποδεικνύοντας ότι «η έννοια της νομιμότητας παντού ισχύει στην πράξη».
Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης μία ακόμη σημαντική θεσμική αλλαγή, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με ταχύτητα προς τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης από τους δήμους σε έναν κεντρικό φορέα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή αυτή θα συμβάλει στην ενιαία εφαρμογή των κανόνων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας σε έναν τομέα που επί χρόνια βρισκόταν στο επίκεντρο καταγγελιών και δυσλειτουργιών.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη στον έλεγχο της δόμησης και στην προστασία του περιβάλλοντος.
«Το τελικό όραμα είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης της χώρας και μια πλήρης ψηφιακή παρακολούθηση της οικοδομικής δραστηριότητας», είπε, εξηγώντας ότι στόχος είναι να υπάρχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα για το τι χτίζεται, πού χτίζεται και αν υπάρχουν παραβάσεις ή αυθαίρετες κατασκευές. «Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030. Αυτό είναι το επόμενο βήμα», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου με την προστασία της ιδιοκτησίας αλλά και με τη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. «Όχι μόνο γιατί είμαστε το κόμμα που προστατεύει την ιδιοκτησία, αλλά γιατί αναγνωρίζουμε τη μεγάλη αναπτυξιακή διάσταση που έχει αυτή η μεταρρύθμιση», ανέφερε, παρουσιάζοντας το Κτηματολόγιο ως θεμέλιο για επενδύσεις, ασφάλεια δικαίου και βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία.
Δείτε την εκδήλωση:
Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στο Ωδείο Αθηνών. Το πάνελ συντόνισε ο δημοσιογράφος, Απόστολος Μαγγηριάδης.
Υπενθυμίζεται ότι πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνος Λίπας. «Κανένα έργο τέτοιας κλίμακας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς πολιτική βούληση [...]. Η ολοκλήρωση κτηματολογίου δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και τις επόμενες γενιές», ανέφερε μεταξύ άλλων στον σύντομο χαιρετισμό του.
Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, η οποία ανέλυσε τα αποτελέσματα από την ψηφιοποίηση του κτηματολογίου, τονίζοντας πως μειώθηκαν ραγδαία οι εκκρεμότητες, ενώ αποσυμφορήθηκαν υποθέσεις που για χρόνια ταλαιπωρούσαν πολίτες και επαγγελματίες.
Χατζηδάκης: «Τέλος στις διαρκείς εξαγγελίες για το Κτηματολόγιο»Ως τομή για τη λειτουργία του κράτους, την προστασία της ιδιοκτησίας και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περιέγραψε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης την πρόοδο του Ελληνικού Κτηματολογίου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «το Κτηματολόγιο παίρνει από τη φάση των διαρκών εξαγγελιών στη φάση της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής λειτουργίας».
Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον κοντά στην ολοκλήρωση ενός έργου που για δεκαετίες αποτελούσε σύμβολο των παθογενειών του ελληνικού Δημοσίου. «Ολοκληρώνουμε μία από τις δυσκολότερες και μία από τις πιο μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το Κτηματολόγιο δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ιδιοκτήτες, βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και λειτουργεί ως καταλύτης για την ανάπτυξη.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ασφάλειας δικαίου, επισημαίνοντας ότι η σαφής καταγραφή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και του κράτους. «Το Κτηματολόγιο είναι ένα θεμέλιο προς όφελος της ιδιοκτησίας, της νομικής σαφήνειας, της ανάπτυξης και της ορθής λειτουργίας του κράτους μας», τόνισε, αποδίδοντας εύσημα σε όσους εργάστηκαν για την πρόοδο του έργου.
Παπασταύρου: Το επόμενο βήμα μετά το Κτηματολόγιο»«Το Κτηματολόγιο δεν αποτελεί μόνο το τέλος μιας εκκρεμότητας δεκαετιών αλλά και την αφετηρία μιας νέας γενιάς μεταρρυθμίσεων για την ιδιοκτησία, τις επενδύσεις και τον χωροταξικό σχεδιασμό, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «στην περίπτωση του Κτηματολογίου δεν φτάσαμε απλώς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αλλά τον ξεπεράσαμε». Ο Σταύρος Παπασταύρου περιέγραψε την πρόοδο του Κτηματολογίου ως μια μεταρρύθμιση που έρχεται να κλείσει ένα διαχρονικό κενό του ελληνικού κράτους. «Έρχεται να διορθώσει έναν αναχρονισμό, μία διαχρονική υστέρηση», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η ολοκλήρωση του έργου συνιστά ένα κρίσιμο βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου.
Ο υπουργός τόνισε ότι τα οφέλη δεν εξαντλούνται στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Αντίθετα, όπως είπε, δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την επόμενη μεγάλη αλλαγή στον τομέα της χωροταξίας και της πολεοδομίας.
«Η προσπάθεια αυτή βάζει τις βάσεις για μία ακόμη απαραίτητη μεταρρύθμιση: τη δημιουργία ενός πραγματικού one stop shop, ενός gov.gr για τις πολεοδομίες», ανέφερε, συνδέοντας το Κτηματολόγιο με την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επενδυτών.
Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην πρόοδο των τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, τα οποία, όπως είπε, θα ολοκληρώσουν το πλέγμα μεταρρυθμίσεων που απαιτείται ώστε να υπάρχει σαφές και σταθερό πλαίσιο για τη χρήση γης και τις επενδύσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα της πολυνομίας, το οποίο χαρακτήρισε τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της περιουσίας.
«Για την κυβέρνηση, η πολυνομία είναι ένας αόρατος φόρος στην ιδιοκτησία. Ένας φόρος που δεν εισπράττεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά πληρώνεται καθημερινά από την κοινωνία», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Όπως εξήγησε, η πολυπλοκότητα των κανόνων και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις, καθυστερούν επενδυτικά σχέδια και αυξάνουν το κόστος συναλλαγών. «Είναι ακόμη ένας φόρος που μειώνει η κυβέρνηση μαζί με τους υπόλοιπους φόρους», ανέφερε, παρουσιάζοντας την απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της κυβερνητικής πολιτικής.
«Αυτή η κυβέρνηση είναι εδώ για να τελειώνει δουλειές και να παραδίδει έργα. Έργα χρήσιμα», ανέφερε λίγο αργότερα ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.
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