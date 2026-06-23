Μητσοτάκης για Κτηματολόγιο: Μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιλυθεί, ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται

Η αναφορά του πρωθυπουργού στον πατέρα του -Όσα έγιναν στην εκδήλωση «Κτηματολόγιο: Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια νέα εποχή με διαφάνεια, ταχύτητα και ασφάλεια» στο Ωδείο Αθηνών