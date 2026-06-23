Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.
Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την παραμονή του Αναστασίου και του επιτελείου του
Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την παραμονή του Αναστασίου και του επιτελείου του
Για έναν ακόμη χρόνο ο Έλληνας τεχνικός και οι συνεργάτες του θα συνεχίσουν στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου
Η προφορική συμφωνία υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά σήμερα πήρε και επίσιμη μορφή με την ανακοίνωση του Παναιτωλικού.
Ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι ο προπονητής του συλλόγου για ακόμα μια σεζόν με την ομάδα του Αγρινίου να ανακοινώνει και το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον έμπειρο τεχνικό.
Άμεσος συνεργάτης του Αναστασίου θα είναι ο Μαρκ Λούιπερς, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιώργο Λαγκαδίτη που «μετακόμισε» στην Τρίπολη, για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR. O 55χρονος Ολλανδός υπήρξε συμπαίκτης του τεχνικού των Αγρινιώτων στη Ρόντα. Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στην κοινή πρώην ομάδα τους, στη Φένλο και τελευταία του δουλειά ήταν την περασμένη σεζόν στη Ζούλτε Βάρεγκεμ.
Στο επιτελείο παρέμειναν οι Αντώνης Τσάτσος - Παναγιώτης Μπαρτζώκας και προστέθηκαν οι Βαγγέλης Μπέκας και Θοδωρής Τσιλιμίγκρας. Ο πρώτος είναι γυμναστής, ο οποίος την περασμένη σεζόν εργαζόταν στην Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο δεύτερος είναι αναλυτής και πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε η αποχώρηση του από τον Αστέρα AKTOR.
Με την ανακοίνωση της παραμονής του Γιάννη Αναστασίου και την διαμορφωση του επιτελείου του ανοίγει ένας κύλος εξελίξεων για τον Παναιτωλικό της επόμενης σεζόν. Στο Emileon εδώ και μέρες δουλεύουν... κάτω από τα ραντάρ, με τον προπονητή της ομάδας να είναι επιφορτισμένος με το κομμάτι του σχεδιασμού της ομάδας, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού
«Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:
Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου
Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος
Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας
Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας».
Ο Γιάννης Αναστασίου θα είναι ο προπονητής του συλλόγου για ακόμα μια σεζόν με την ομάδα του Αγρινίου να ανακοινώνει και το επιτελείο που θα πλαισιώσει τον έμπειρο τεχνικό.
Άμεσος συνεργάτης του Αναστασίου θα είναι ο Μαρκ Λούιπερς, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιώργο Λαγκαδίτη που «μετακόμισε» στην Τρίπολη, για λογαριασμό του Αστέρα AKTOR. O 55χρονος Ολλανδός υπήρξε συμπαίκτης του τεχνικού των Αγρινιώτων στη Ρόντα. Μεταξύ άλλων έχει εργαστεί στην κοινή πρώην ομάδα τους, στη Φένλο και τελευταία του δουλειά ήταν την περασμένη σεζόν στη Ζούλτε Βάρεγκεμ.
Στο επιτελείο παρέμειναν οι Αντώνης Τσάτσος - Παναγιώτης Μπαρτζώκας και προστέθηκαν οι Βαγγέλης Μπέκας και Θοδωρής Τσιλιμίγκρας. Ο πρώτος είναι γυμναστής, ο οποίος την περασμένη σεζόν εργαζόταν στην Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο δεύτερος είναι αναλυτής και πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε η αποχώρηση του από τον Αστέρα AKTOR.
Με την ανακοίνωση της παραμονής του Γιάννη Αναστασίου και την διαμορφωση του επιτελείου του ανοίγει ένας κύλος εξελίξεων για τον Παναιτωλικό της επόμενης σεζόν. Στο Emileon εδώ και μέρες δουλεύουν... κάτω από τα ραντάρ, με τον προπονητή της ομάδας να είναι επιφορτισμένος με το κομμάτι του σχεδιασμού της ομάδας, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού
«Ανακοινώνεται ότι το συμβόλαιο του προπονητή Γιάννη Αναστασίου που εκπνέει στο τέλος του μήνα, ανανεώθηκε σήμερα με την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων για ένα ακόμα χρόνο. Το τεχνικό επιτελείο της ομάδας θα απαρτίζεται από τους:
Προπονητής: Γιάννης Αναστασίου
Συνεργάτης προπονητής: Mark Luijpers
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Βαγγέλης Μπέκας
Προπονητής φυσικής κατάστασης: Αντώνης Τσάτσος
Προπονητής τερματοφυλάκων: Παναγιώτης Μπαρτζώκας
Αναλυτής: Θοδωρής Τσιλιμίγκρας».
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