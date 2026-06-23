Μαρία Κεφάλα στο 5ο Cantina Academy: «Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν»

H Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας στάθηκε στις δυνατότητες της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού

, κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.



Η Μαρία Κεφάλα στάθηκε στις δυνατότητες της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό φυσικών τοπίων, πολιτιστικών στοιχείων και γαστρονομικών εμπειριών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να ενισχύσουν την ελκυστικότητά της.







Η Ήπειρος πρέπει να προβάλλει το σύνολο των εμπειριών της Η κ. Κεφάλα σημείωσε ότι η Ήπειρος διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς σε μικρές αποστάσεις συνυπάρχουν λίμνες, βουνά, ποτάμια, παραδοσιακοί οικισμοί και παραθαλάσσιοι προορισμοί. Όπως εξήγησε, αυτή η ποικιλία δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συνδυάσει διαφορετικές εμπειρίες στο ίδιο ταξίδι, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή.



Η αυθεντικότητα είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα Σύμφωνα με την ίδια, το ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που θα βασίζεται αποκλειστικά σε πολυτελείς υποδομές, αλλά η ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας που προσφέρει η Ήπειρος.







Ο πολιτισμός πρέπει να γίνει εμπειρία Αναφερόμενη στις δυνατότητες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, η Μαρία Κεφάλα υποστήριξε ότι η Ήπειρος διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα του τουριστικού της προϊόντος.



Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια διαδικασία διατήρησης και προστασίας μνημείων, αλλά ως μια εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης.



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Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κεφάλα πρότεινε τη δημιουργία οργανωμένων πολιτιστικών διαδρομών που θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. «Μπορούμε να κάνουμε τον δρόμο της πέτρας. Μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικά μονοπάτια», είπε.



Όπως ανέφερε, για να προχωρήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν.



Τα μουσεία χρειάζονται ομάδες και συνεργασίες Η Μαρία Κεφάλα στάθηκε επίσης στον ρόλο των μουσείων, εκφράζοντας την άποψη ότι η ενίσχυση της λειτουργίας τους δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ύπαρξη ενός μάνατζερ σε κάθε δομή, αλλά από τη δημιουργία ομάδων που θα μπορούν να υποστηρίζουν το έργο των επιστημόνων και των ανθρώπων του πολιτισμού.



«Η Ήπειρος πρέπει να πουλήσει την εμπειρία ως τουριστικό προϊόν» τόνισε, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Κεφάλα κατά την ομιλία της στο 5o Cantina Academy με κεντρικό θέμα: «Ήπειρος: Οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας», το οποίο διοργανώνεται από το Πρώτο Θέμα και το Cantina στα Ιωάννινα, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.Η Μαρία Κεφάλα στάθηκε στις δυνατότητες της Ηπείρου ως τουριστικού προορισμού, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή διαθέτει ένα σπάνιο συνδυασμό φυσικών τοπίων, πολιτιστικών στοιχείων και γαστρονομικών εμπειριών, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να ενισχύσουν την ελκυστικότητά της.Όπως ανέφερε, η πρόκληση δεν αφορά το αν η Ήπειρος είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερους επισκέπτες, αλλά το πώς μπορούν να συνεργαστούν πολιτεία, αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις και τοπικές κοινωνίες ώστε να διαμορφώσουν ένα ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.Η κ. Κεφάλα σημείωσε ότι η Ήπειρος διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, καθώς σε μικρές αποστάσεις συνυπάρχουν λίμνες, βουνά, ποτάμια, παραδοσιακοί οικισμοί και παραθαλάσσιοι προορισμοί. Όπως εξήγησε, αυτή η ποικιλία δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να συνδυάσει διαφορετικές εμπειρίες στο ίδιο ταξίδι, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή.Σύμφωνα με την ίδια, το ζητούμενο δεν είναι η ανάπτυξη ενός τουριστικού μοντέλου που θα βασίζεται αποκλειστικά σε πολυτελείς υποδομές, αλλά η ανάδειξη της αυθεντικής εμπειρίας που προσφέρει η Ήπειρος.Η κ. Κεφάλα υποστήριξε ότι οι άνθρωποι της περιοχής αποτελούν βασικό κομμάτι αυτής της εμπειρίας, καθώς η αυθεντικότητα που αναζητούν οι επισκέπτες είναι στοιχείο της καθημερινότητάς τους. «Οι άνθρωποι της Ηπείρου σαφώς και είναι έτοιμοι, γιατί αυτό είναι το βίωμά τους και αυτή είναι η καθημερινότητά τους», ανέφερε.Αναφερόμενη στις δυνατότητες ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, η Μαρία Κεφάλα υποστήριξε ότι η Ήπειρος διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα του τουριστικού της προϊόντος.Όπως σημείωσε, ο πολιτισμός δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια διαδικασία διατήρησης και προστασίας μνημείων, αλλά ως μια εμπειρία που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης.Η ίδια αναφέρθηκε στα πέτρινα γεφύρια, τα μοναστήρια, τα θρησκευτικά μνημεία και τα μουσεία της Ηπείρου, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης θεματικών διαδρομών που θα συνδέουν τον πολιτισμό με την εμπειρία του επισκέπτη.Στο πλαίσιο αυτό, η κ. Κεφάλα πρότεινε τη δημιουργία οργανωμένων πολιτιστικών διαδρομών που θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. «Μπορούμε να κάνουμε τον δρόμο της πέτρας. Μπορούμε να κάνουμε θρησκευτικά μονοπάτια», είπε.Όπως ανέφερε, για να προχωρήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους που θα κληθούν να τις υλοποιήσουν.Η Μαρία Κεφάλα στάθηκε επίσης στον ρόλο των μουσείων, εκφράζοντας την άποψη ότι η ενίσχυση της λειτουργίας τους δεν εξαρτάται απαραίτητα από την ύπαρξη ενός μάνατζερ σε κάθε δομή, αλλά από τη δημιουργία ομάδων που θα μπορούν να υποστηρίζουν το έργο των επιστημόνων και των ανθρώπων του πολιτισμού.

Όπως εξήγησε, τέτοιες ομάδες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά προς ιστορικούς, αρχαιολόγους και καλλιτέχνες, δίνοντάς τους μεγαλύτερη ελευθερία να αναδείξουν το περιεχόμενο και την αξία των χώρων.



Η γνησιότητα είναι το πραγματικό πλεονέκτημα της Ηπείρου Απαντώντας στο ερώτημα πώς μπορεί η Ήπειρος να συνδέσει το τουριστικό της προϊόν με την έννοια της αυθεντικότητας, η Μαρία Κεφάλα υποστήριξε ότι ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά τα τελευταία χρόνια ώστε συχνά χάνει το πραγματικό του περιεχόμενο.



Όπως ανέφερε, για την Ήπειρο ίσως ταιριάζει περισσότερο η λέξη «γνησιότητα», καθώς αποτυπώνει καλύτερα τα χαρακτηριστικά που κάνουν την περιοχή να ξεχωρίζει.



Σύμφωνα με την ίδια, η γνησιότητα εκφράζεται μέσα από τους ανθρώπους, τα τοπικά προϊόντα, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και τις παραδόσεις που παραμένουν ζωντανές στις τοπικές κοινωνίες.



Από τα πέτρινα γεφύρια στα πολυφωνικά τραγούδια Η κ. Κεφάλα υπογράμμισε ότι η ανάδειξη της ταυτότητας της Ηπείρου απαιτεί συνεργασία και κοινό σχεδιασμό από όλους τους φορείς της περιοχής, με στόχο να αναδειχθούν εκείνα τα στοιχεία που κάνουν κάθε τόπο ξεχωριστό.



Όπως είπε, κάθε δήμος και κάθε τοπική κοινωνία οφείλει να αναδείξει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χτίζοντας πάνω σε αυτά το τουριστικό της αφήγημα.



Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα πέτρινα γεφύρια, στα ηπειρώτικα μοιρολόγια, στο πολυφωνικό τραγούδι του Πωγωνίου και συνολικά στην πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, στοιχεία που, όπως τόνισε, αποτελούν αυθεντικές εκφράσεις της ηπειρώτικης ταυτότητας.



Κατά την άποψή της, πάνω σε αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να οικοδομηθεί το σύγχρονο τουριστικό προϊόν της περιοχής.



Κλείνοντας τη συζήτηση, η Μαρία Κεφάλα κλήθηκε να περιγράψει ποιο θα μπορούσε να είναι το βασικό μήνυμα μιας καμπάνιας προβολής της Ηπείρου.



Όπως ανέφερε, η περιοχή δεν πρέπει να προβάλλεται μόνο ως ένας προορισμός σύντομης απόδρασης, αλλά ως ένας τόπος που προσφέρει ουσιαστικές εμπειρίες, γνωριμία με τον τόπο και τους ανθρώπους του και τη δυνατότητα ανακάλυψης μιας διαφορετικής Ελλάδας.



Η ίδια εκτίμησε ότι τα στοιχεία που διαφοροποιούν την Ήπειρο από άλλους προορισμούς είναι η γνησιότητα, η καθημερινή ζωή των ανθρώπων της, το φυσικό περιβάλλον και οι εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο επισκέπτης σε κάθε γωνιά της περιοχής.



Ως κεντρικό μήνυμα μιας τέτοιας καμπάνιας πρότεινε ένα σύντομο και άμεσο κάλεσμα προς τον επισκέπτη: «Ζήσ’ το».



Ποια είναι η Μαρία Κεφάλα Η Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ιωάννινα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική, στο ιστορικό νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων. Εργάστηκε στο Γ.Ν. Φιλιατών, στο Γ.Ν. Ιωαννίνων και στην 5η ΤΟΜΥ Ιωαννίνων. Μιλάει τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά) και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Δημόσιας Υγείας «Προαγωγή υγείας σε παιδιά και εφήβους».



Εξελέγη βουλευτής Ιωαννίνων το 2019 και επανεξελέγη το 2023, ενώ είναι εκλεγμένο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ από τις 22 Φεβρουαρίου 2020. Έχει διατελέσει Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας (27/06/2023 – 14/06/2024), Γραμματέας της Βουλής, Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα Θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, Πρόεδρος της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων, Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων.



Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ιωαννίνων, καθώς και αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Παμβώτιδας. Είναι παντρεμένη με τον χειρουργό Κώστα Τεπελένη.



