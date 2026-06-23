Επιμένει ο Αθανασιάδης της ΕΛΑΣ: Θα φορολογήσουμε τον πλούτο με δίκαιο τρόπο
Επιμένει ο Αθανασιάδης της ΕΛΑΣ: Θα φορολογήσουμε τον πλούτο με δίκαιο τρόπο
Μίλησε για «αλλαγή φορολογικής κλίμακας με ελάφρυνση του κάτω και δίκαιη φορολόγηση των πάνω»
Να αποσαφηνίσει τις θέσεις του κόμματος του για τη φορολόγηση του πλούτου στον απόηχο πρόσφατων δηλώσεων του επιχείρησε ο Χάρης Αθανασιάδης, στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, «προφανώς και θα πρέπει, προκειμένου να συγκροτήσουμε κοινωνικό κράτος, προκειμένου να διευρύνουμε ξανά την μεσαία τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος, τόσο όσο είναι δίκαιο».
Ερωτηθείς, μάλιστα, από τους παρουσιαστές αν εννοεί αλλαγή φορολογικής κλίμακας, ο κ. Αθανασιάδης απάντησε πως εννοεί «αλλαγή φορολογικής κλίμακας με ελάφρυνση του κάτω και δίκαιη φορολόγηση των πάνω», καταλήγοντας πως «η ΕΛ.Α.Σ θα φορολογήσει τον πλούτο με δίκαιο τρόπο».
Στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ Χάρης Αθανασιάδης ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
«Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την» ανέφερε αρχικά ο κ. Αθανασιάδης και σε ερώτηση τι σημαίνει υπερπολυτελής διαβίωση,το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης».
Όσον αφορά τα μερίσματα σημείωσε: «Τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία».
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, «προφανώς και θα πρέπει, προκειμένου να συγκροτήσουμε κοινωνικό κράτος, προκειμένου να διευρύνουμε ξανά την μεσαία τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας, προφανώς θα πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος, τόσο όσο είναι δίκαιο».
Ερωτηθείς, μάλιστα, από τους παρουσιαστές αν εννοεί αλλαγή φορολογικής κλίμακας, ο κ. Αθανασιάδης απάντησε πως εννοεί «αλλαγή φορολογικής κλίμακας με ελάφρυνση του κάτω και δίκαιη φορολόγηση των πάνω», καταλήγοντας πως «η ΕΛ.Α.Σ θα φορολογήσει τον πλούτο με δίκαιο τρόπο».
Στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ Χάρης Αθανασιάδης ρωτήθηκε για το θέμα της φορολογίας και απάντησε ότι στόχος του κόμματός του είναι να φορολογηθεί η υπερπολυτελής διαβίωση και μάλιστα σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, από αυτή τη φορολόγηση το κράτος θα κερδίσει 600 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
«Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίσαμε μάλιστα, ότι από την υπερπολυτελή διαβίωση θα αντλήσουμε 600 εκατομμύρια το χρόνο μόνο φορολογώντας την» ανέφερε αρχικά ο κ. Αθανασιάδης και σε ερώτηση τι σημαίνει υπερπολυτελής διαβίωση,το στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ απάντησε: «Έχετε κότερο και πάτε διακοπές με το δικό σας κότερο; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας από την καθημερινότητα ποιος ζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υγιούς διαβίωσης».
Όσον αφορά τα μερίσματα σημείωσε: «Τα μερίσματα δεν αφορούν τον μισθό τον δικό σας και τον δικό μας. Η φορολογική κλίμακα δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές στους μισθωτούς και θα φορολογήσουμε έναντι τα μερίσματα και την ακίνητη περιουσία».
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