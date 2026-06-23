Γερουλάνος στο 5ο Συνέδριο Cantina Academy: «Η Ήπειρος δεν υπάρχει στον τουρισμό περιπέτειας, ενώ θα μπορούσε να είναι Νο.1»
Γερουλάνος στο 5ο Συνέδριο Cantina Academy: «Η Ήπειρος δεν υπάρχει στον τουρισμό περιπέτειας, ενώ θα μπορούσε να είναι Νο.1»
«Η Ήπειρος μπορεί να υποστηρίξει 32 είδη τουρισμού, το αθηνοκεντρικό κράτος ευθύνεται που δεν αξιοποιείται» δήλωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος μίλησε στο 5ο Συνέδριο Cantina Academy και αναφέρθηκε στις τουριστικές δυνατότητες που υπάρχουν στην Ηπειρο, οι οποίες όπως είπε, δεν αξιοποιούνται.
«Αυτό που μπορώ να πω -και εδώ μιλάω σαν πρώην υπουργός Τουρισμού- είναι ότι η Ήπειρος έχει ένα μοναδικό πλούτο, τον οποίο ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει στο βαθμό το οποίο θα μπορούσε -και θα εξηγήσω γιατί» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:
»Η λίστα με τα διαφορετικά είδη τουρισμού που πλέον συγκαταλέγονται στην κατηγορία που λέγεται τουρισμός περιπέτειας αριθμεί 35 είδη. Και ο τουρισμός περιπέτειας έχει δημιουργήσει προορισμούς απ' το πουθενά. Σήμερα από τους πιο ισχυρούς παίκτες στον τουρισμό περιπέτειας είναι πχ η Πολωνία. Η Πολωνία, λοιπόν, από τη λίστα των 35 ειδών τουρισμού που πρέπει να συντονιστούν για να παρέχουμε ένα προϊόν, έχει 9. Η Ήπειρος έχει 32. Της λείπει η κρουαζιέρα, το σαφάρι και το σερφ.
Η Πολωνία είναι μεγαθήριο στον τουρισμό περιπέτειας, ενώ η Ήπειρος δεν υπάρχει καν. Και ο λόγος είναι ένας: Το αθηνοκεντρικό κράτος. Διότι για να παρέχεις ένα προϊόν τουρισμού περιπέτειας, χρειάζεται συντονισμός πολλών διαφορετικών ειδών, ώστε να παρέχεται ως ένα προϊόν και για να το πετύχεις αυτό θέλει συντονισμό του περιφερειάρχη, των δημάρχων, των προέδρων των επιμελητηρίων, των προέδρων των επιμέρους επιχειρηματιών. Χρειάζεται ένα συντονισμό, ο οποίος αποκλείεται να υπάρξει, όσο ο καθένας από αυτούς πηγαίνει στην Αθήνα και βλέπει άλλον υπουργό».
Συνεχίζοντας σχετικά με τον τουρισμό, ο Παύλος Γερουλάνος είπε: «Για μένα ο ποιοτικός τουρίστας είναι κάποιος που έρχεται με διάθεση να γνωρίσει και να σεβαστεί τον πολιτισμό τον οποίο να προσφέρεις και αυτός είναι ιστορικός πολιτισμός, είτε είναι το περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο, πριν να αρχίσουν να συζητάμε για το 'πόσα λεφτά θα αφήσει'. Άρα εκεί εκ των πραγμάτων, ο Έλληνας τουρίστας μες στη χώρα του είναι πολύ καλής ποιότητας επισκέπτης. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Το δεύτερο δεν είναι μόνο πόσα θα αφήσει, είναι πού θα τα αφήσει και πότε θα τα αφήσει. Δηλαδή ένας επισκέπτης ο οποίος έρχεται τον Νοέμβριο, είναι σε έναν προορισμό πιο χρήσιμος από τον άλλον έναν που έρχεται τον Αύγουστο. Γιατί μας προσφέρει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν, με ό,τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία.
Κάτι άλλο: Το American Association of Retired People αριθμούσε τότε πριν από 15 χρόνια 54 εκατομμύρια μέλη. Άτομα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν όποτε θέλουν, έχουν χρήματα να ξοδέψουν και τους ενδιαφέρει να γνωρίσουν τον πολιτισμό. Δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τα μπιτσόμπαρα που λέμε στη Μύκονο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Η Ήπειρος θα μπορούσε να είναι ένας καλός προορισμός για αυτούς τους ανθρώπους. Αρκεί να υπάρχει πρόβλεψη προσβασιμότητας, κάτι απολύτως στοιχειώδες, για κάθε προορισμό».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι η Ηπειρος μπορεί να προσελκύσει κόσμο για τις εμπειρίες της, αλλά και για τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. «Αν μπορεί η Ιρλανδία, η Ουγκάντα και η Οχρίδα να κάνουν τουρισμό περιπέτειας και να συντονίσουν τοπικούς φορείς, με βεβαιότητα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, οτιδήποτε κάνεις στον τουρισμό πρέπει να είναι ελληνοκεντρικό. Δεύτερον, για τα ελληνικά δεδομένα πρέπει να είναι πάντα ανθρωποκεντρικό. Η Ελλάδα ακόμα και τον πιο ωραίο προορισμό αν θέλει να πουλήσει, πρέπει να έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του. Γιατί η Ελλάδα ταυτίζεται πάρα πολύ στο μυαλό του κόσμου με το ανθρωποκεντρικό στοιχείο.
Ασφαλώς θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες αλλά θα έλεγα ότι τα κοινά που πρέπει να στοχεύσουμε για την Ήπειρο είναι οι νέοι άνθρωποι, ειδικά οι ψηφιακοί νομάδες και η συνταξιούχοι, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Και εάν τολμήσω να πω ένα σύνθημα, θα ήταν, 'έλα στην Ήπειρο να ζήσεις μια νέα εμπειρία, μείνε για να ζήσεις μια διαφορετική ζωή.
Αυτός ο συνδυασμός της εμπειρίας με διαφορετικό τρόπο ζωής, είναι πολύ μοναδικό για την Ήπειρο και δεν μπορεί να το πει το ίδιο κανείς πχ για ένα σαφάρι ή μια εμπειρία που μπορεί να δώσει η Τουρκία ενδεχομένως. Δηλαδή, 'έλα στην Ήπειρο για να βιώσεις την εμπειρία, αλλά μείνε για να ανακαλύψεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής».
«Αυτό που μπορώ να πω -και εδώ μιλάω σαν πρώην υπουργός Τουρισμού- είναι ότι η Ήπειρος έχει ένα μοναδικό πλούτο, τον οποίο ακόμα δεν έχει αξιοποιήσει στο βαθμό το οποίο θα μπορούσε -και θα εξηγήσω γιατί» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:
»Η λίστα με τα διαφορετικά είδη τουρισμού που πλέον συγκαταλέγονται στην κατηγορία που λέγεται τουρισμός περιπέτειας αριθμεί 35 είδη. Και ο τουρισμός περιπέτειας έχει δημιουργήσει προορισμούς απ' το πουθενά. Σήμερα από τους πιο ισχυρούς παίκτες στον τουρισμό περιπέτειας είναι πχ η Πολωνία. Η Πολωνία, λοιπόν, από τη λίστα των 35 ειδών τουρισμού που πρέπει να συντονιστούν για να παρέχουμε ένα προϊόν, έχει 9. Η Ήπειρος έχει 32. Της λείπει η κρουαζιέρα, το σαφάρι και το σερφ.
Η Πολωνία είναι μεγαθήριο στον τουρισμό περιπέτειας, ενώ η Ήπειρος δεν υπάρχει καν. Και ο λόγος είναι ένας: Το αθηνοκεντρικό κράτος. Διότι για να παρέχεις ένα προϊόν τουρισμού περιπέτειας, χρειάζεται συντονισμός πολλών διαφορετικών ειδών, ώστε να παρέχεται ως ένα προϊόν και για να το πετύχεις αυτό θέλει συντονισμό του περιφερειάρχη, των δημάρχων, των προέδρων των επιμελητηρίων, των προέδρων των επιμέρους επιχειρηματιών. Χρειάζεται ένα συντονισμό, ο οποίος αποκλείεται να υπάρξει, όσο ο καθένας από αυτούς πηγαίνει στην Αθήνα και βλέπει άλλον υπουργό».
Συνεχίζοντας σχετικά με τον τουρισμό, ο Παύλος Γερουλάνος είπε: «Για μένα ο ποιοτικός τουρίστας είναι κάποιος που έρχεται με διάθεση να γνωρίσει και να σεβαστεί τον πολιτισμό τον οποίο να προσφέρεις και αυτός είναι ιστορικός πολιτισμός, είτε είναι το περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο, πριν να αρχίσουν να συζητάμε για το 'πόσα λεφτά θα αφήσει'. Άρα εκεί εκ των πραγμάτων, ο Έλληνας τουρίστας μες στη χώρα του είναι πολύ καλής ποιότητας επισκέπτης. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
Το δεύτερο δεν είναι μόνο πόσα θα αφήσει, είναι πού θα τα αφήσει και πότε θα τα αφήσει. Δηλαδή ένας επισκέπτης ο οποίος έρχεται τον Νοέμβριο, είναι σε έναν προορισμό πιο χρήσιμος από τον άλλον έναν που έρχεται τον Αύγουστο. Γιατί μας προσφέρει τη δυνατότητα να διευρύνουμε την τουριστική σεζόν, με ό,τι σημαίνει αυτό για την τοπική κοινωνία.
Κάτι άλλο: Το American Association of Retired People αριθμούσε τότε πριν από 15 χρόνια 54 εκατομμύρια μέλη. Άτομα τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν όποτε θέλουν, έχουν χρήματα να ξοδέψουν και τους ενδιαφέρει να γνωρίσουν τον πολιτισμό. Δεν τους ενδιαφέρουν ούτε τα μπιτσόμπαρα που λέμε στη Μύκονο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Η Ήπειρος θα μπορούσε να είναι ένας καλός προορισμός για αυτούς τους ανθρώπους. Αρκεί να υπάρχει πρόβλεψη προσβασιμότητας, κάτι απολύτως στοιχειώδες, για κάθε προορισμό».
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε επίσης ότι η Ηπειρος μπορεί να προσελκύσει κόσμο για τις εμπειρίες της, αλλά και για τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα. «Αν μπορεί η Ιρλανδία, η Ουγκάντα και η Οχρίδα να κάνουν τουρισμό περιπέτειας και να συντονίσουν τοπικούς φορείς, με βεβαιότητα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό και στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα, οτιδήποτε κάνεις στον τουρισμό πρέπει να είναι ελληνοκεντρικό. Δεύτερον, για τα ελληνικά δεδομένα πρέπει να είναι πάντα ανθρωποκεντρικό. Η Ελλάδα ακόμα και τον πιο ωραίο προορισμό αν θέλει να πουλήσει, πρέπει να έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρο του. Γιατί η Ελλάδα ταυτίζεται πάρα πολύ στο μυαλό του κόσμου με το ανθρωποκεντρικό στοιχείο.
Ασφαλώς θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες ισορροπίες αλλά θα έλεγα ότι τα κοινά που πρέπει να στοχεύσουμε για την Ήπειρο είναι οι νέοι άνθρωποι, ειδικά οι ψηφιακοί νομάδες και η συνταξιούχοι, οι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Και εάν τολμήσω να πω ένα σύνθημα, θα ήταν, 'έλα στην Ήπειρο να ζήσεις μια νέα εμπειρία, μείνε για να ζήσεις μια διαφορετική ζωή.
Αυτός ο συνδυασμός της εμπειρίας με διαφορετικό τρόπο ζωής, είναι πολύ μοναδικό για την Ήπειρο και δεν μπορεί να το πει το ίδιο κανείς πχ για ένα σαφάρι ή μια εμπειρία που μπορεί να δώσει η Τουρκία ενδεχομένως. Δηλαδή, 'έλα στην Ήπειρο για να βιώσεις την εμπειρία, αλλά μείνε για να ανακαλύψεις έναν διαφορετικό τρόπο ζωής».
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