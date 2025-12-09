Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Φιντάν: Θέλουμε δίκαιη μοιρασιά στο Αιγαίο, να συζητήσουμε όλα τα θέματα ως σύνολο
Φιντάν: Θέλουμε δίκαιη μοιρασιά στο Αιγαίο, να συζητήσουμε όλα τα θέματα ως σύνολο
«Nα βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο» είπε στην Εθνοσυνέλευση ο Τούρκος υπουργός
Διάλογο εφ' όλης της ύλης με την Ελλάδα, που προφανώς θα περιλαμβάνει όλες τις μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, εξακολουθεί να επιδιώκει η Άγκυρα. Αυτό κατέστη σαφές από την ομιλία του υπουργού εξωτερικών Χακάν Φιντάν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για τον προϋπολογισμό του 2026, στην οποία μίλησε για τα ζητήματα που απασχολούν την τουρκική διπλωματία.
Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών μίλησε για μια «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας με έμφαση ότι η Άγκυρα «υποστηρίζει την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο».
«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης την οποία αποκάλεσε και πάλι τουρκική.
«Το πιο ζωτικό, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζεται στα νότια σύνορά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι αναμφίβολα η Κύπρος, η οποία αποτελεί την εθνική μας υπόθεση. Το να λάβει η "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" τη θέση που της αξίζει στη διεθνή κοινότητα και να αρθεί το απάνθρωπο εμπάργκο κατά των Τουρκοκυπρίων είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων μας» είπε επίσης ο Φιντάν και καταλήγοντας σημείωσε: «Διατηρούμε τη βούλησή μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των δικαιωμάτων της ‘τουρκικής μειονότητας’ στη "Δυτική Θράκη", προβαίνοντας σε βήματα αμοιβαιότητας όταν είναι απαραίτητο».
Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών μίλησε για μια «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας με έμφαση ότι η Άγκυρα «υποστηρίζει την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο».
«Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.
Ο Τούρκος ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στο Κυπριακό και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης την οποία αποκάλεσε και πάλι τουρκική.
«Το πιο ζωτικό, αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής που εφαρμόζεται στα νότια σύνορά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι αναμφίβολα η Κύπρος, η οποία αποτελεί την εθνική μας υπόθεση. Το να λάβει η "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" τη θέση που της αξίζει στη διεθνή κοινότητα και να αρθεί το απάνθρωπο εμπάργκο κατά των Τουρκοκυπρίων είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων μας» είπε επίσης ο Φιντάν και καταλήγοντας σημείωσε: «Διατηρούμε τη βούλησή μας για την ανάπτυξη μιας θετικής ατζέντας με την Ελλάδα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία των δικαιωμάτων της ‘τουρκικής μειονότητας’ στη "Δυτική Θράκη", προβαίνοντας σε βήματα αμοιβαιότητας όταν είναι απαραίτητο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα