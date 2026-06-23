Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρέας Παπανδρέου Μνημόσυνο ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου Νίκος Ανδρουλάκης

Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής και ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ

Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
77 ΣΧΟΛΙΑ
Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου.

Στελέχη και φίλοι του κόμματος βρέθηκαν στο Α΄ Νεκροταφείο προκειμένου να τελέσουν πολιτικό μνημόσυνο και να αποτίσουν φόρο τιμής στον ιστορικό ηγέτη του ΠΑΣΟΚ.


«Ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε παγκόσμιος ηγέτης και διανοούμενος. Για αυτό που όμως θα τον θυμούνται όλες οι γενιές είναι γιατί έφερε την Ελλάδα που επι 10ετίες ήταν στο περιθώριο, στο κέντρο και άλλαξε τις κοινωνικές ισορροπίες. Έδωσε ευκαιρίες, άλλαξε τα δεδομένα για όλους» δήλωσε η Άννα Διαμαντοπούλου.


Επικεφαλής του κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν και στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο Παύλος Χρηστίδης, η Νάντια Γιαννακοπούλου, η Τόνια Αντωνίου, ο Λευτέρης Καρχιμάκης κ.α.

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Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνει λουλούδι στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου
Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Τόνια Αντωνίου, Νίκος Σαλαγιάννης
Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Νάντια Γιαννακοπούλου
Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Άννα Διαμαντοπούλου
Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Παύλος Χρηστίδης
Πολιτικό μνημόσυνο στο Α΄ Νεκροταφείο στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδωσαν το «παρών»
Ο Κώστας Σκανδαλίδης στο πολιτικό μνημόσυνο του Ανδρέα Παπανδρέου
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
77 ΣΧΟΛΙΑ

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