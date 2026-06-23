Μαρκόπουλος: Οι δανειολήπτες θα δουν αυτόματες δραστικές μειώσεις στις δόσεις τους με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΘΟ
Μαρκόπουλος: Οι δανειολήπτες θα δουν αυτόματες δραστικές μειώσεις στις δόσεις τους με τη νέα ρύθμιση του ΥΠΕΘΟ
Τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου εφαρμόζεται πλέον καθολικά, επισημαίνοντας πως οι δανειολήπτες θα δουν ουσιαστικές αναδρομικές ελαφρύνσεις
Για σημαντικές αλλαγές που αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή τη νέα νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει την πλήρη και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.
Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου εφαρμόζεται πλέον καθολικά, επισημαίνοντας πως οι δανειολήπτες θα δουν ουσιαστικές αναδρομικές ελαφρύνσεις. Όπως εξήγησε, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο του δανείου.
«Πρόκειται για κάτι ριζοσπαστικό, για μία κοσμογονία στους δανειολήπτες η οποία θα ελαφρύνει την καθημερινότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί αναδρομικά θα συνυπολογίζονται πλέον ως εξόφληση κεφαλαίου, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του υπολοίπου της οφειλής.
«Αυτό αυτόματα μειώνει δόσεις... Θα δουν οι δανειολήπτες πολύ μεγάλες μειώσεις στις δόσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, παρουσίασε ενδεικτικό παράδειγμα, σημειώνοντας ότι σε δάνειο ύψους 144.000 ευρώ με μηνιαία δόση 730 ευρώ, η δόση μπορεί πλέον να περιοριστεί στα 480 ευρώ.
«Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονεία», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση όχι μόνο αναγνωρίζει την απόφαση καθολικά όπως όφειλε αλλά λειτουργεί και προωθητικά».
Τέλος, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις και αναλυτικά παραδείγματα για την εφαρμογή της ρύθμισης και τα οφέλη που προκύπτουν για τους δανειολήπτες.
Ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου εφαρμόζεται πλέον καθολικά, επισημαίνοντας πως οι δανειολήπτες θα δουν ουσιαστικές αναδρομικές ελαφρύνσεις. Όπως εξήγησε, ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον πάνω στη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο του δανείου.
«Πρόκειται για κάτι ριζοσπαστικό, για μία κοσμογονία στους δανειολήπτες η οποία θα ελαφρύνει την καθημερινότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί αναδρομικά θα συνυπολογίζονται πλέον ως εξόφληση κεφαλαίου, γεγονός που οδηγεί σε μείωση του υπολοίπου της οφειλής.
«Αυτό αυτόματα μειώνει δόσεις... Θα δουν οι δανειολήπτες πολύ μεγάλες μειώσεις στις δόσεις τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, παρουσίασε ενδεικτικό παράδειγμα, σημειώνοντας ότι σε δάνειο ύψους 144.000 ευρώ με μηνιαία δόση 730 ευρώ, η δόση μπορεί πλέον να περιοριστεί στα 480 ευρώ.
«Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονεία», επανέλαβε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση όχι μόνο αναγνωρίζει την απόφαση καθολικά όπως όφειλε αλλά λειτουργεί και προωθητικά».
Τέλος, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις και αναλυτικά παραδείγματα για την εφαρμογή της ρύθμισης και τα οφέλη που προκύπτουν για τους δανειολήπτες.
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