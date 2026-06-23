Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην απειλή

Η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια, με συνέχεια, επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας από μια αξιόμαχη παράταξη Στελεχών και συστημάτων, σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή. pic.twitter.com/wBLp4GNaAp