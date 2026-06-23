Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην απειλή
Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μετατρέπονται σε σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην απειλή
Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας για τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου
Η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια, με συνέχεια, επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας από μια αξιόμαχη παράταξη Στελεχών και συστημάτων, σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή.
Αυτό τονίζει με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Το κτίριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.
Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.
Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.
Αυτό τονίζει με σημερινή του ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Υπενθυμίζεται ότι, χθες, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου (ΔΙΠΛΗΚΥΒ) - όπου θα στεγάζεται και η ειδική μονάδα κυβερνοασφάλειας με την ονομασία Μονάδα 1864 - του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), εντός του στρατοπέδου «Παπάγου».
Η «Ατζέντα 2030» με συνέπεια, με συνέχεια, επιχειρεί να μετατρέψει τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας από μια αξιόμαχη παράταξη Στελεχών και συστημάτων, σε ένα σύστημα λήψης, μετάδοσης, επεξεργασίας, προτεραιοποίησης και αντίδρασης στην πληροφορία, δηλαδή στην απειλή. pic.twitter.com/wBLp4GNaAp— Nikos Dendias (@NikosDendias) June 23, 2026
Το κτίριο ανεγέρθηκε με αποκλειστική δωρεά του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης», ύψους 5.000.000 ευρώ και αποτελεί σημαντική επένδυση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του ΓΕΕΘΑ στους τομείς της Πληροφορικής και του Κυβερνοχώρου.
Πρόκειται για υπερσύγχρονο κτίριο τριών επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.μ., το οποίο θα στεγάζει τη Διεύθυνση Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου και τη Μονάδα 1864 του ΓΕΕΘΑ.
Οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις πλέον προηγμένες διεθνείς και συμμαχικές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας και περιλαμβάνουν υποδομές για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κυβερνοχώρο.
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