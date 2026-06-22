Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη, έχω δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ, απαντά
Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη, έχω δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ, απαντά
Η δήλωση του πρώην Επιτρόπου: Δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε ασυλίας - Έχει δηλώσει στην Εφορία τις 70.000 ευρώ που έχει λάβει ως αμοιβή για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρι το 2019 - Κατηγορείται ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο» - Δήλωση Δημητρακόπουλου: Να πάρει ένα αεροπλάνο και να πάει Βρυξέλες, σε μισή ώρα θα ανακληθεί το ένταλμα
Την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου ο πρώην Επίτροπος να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη ζητά με ένταλμα σύλληψης η βελγική Δικαιοσύνη.
Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή.
Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.
Δικαστικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.
Η ανακοίνωση Αβραμόπουλου
Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.
Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.
Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.
Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.
Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.
Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, πρώην ευρωβουλευτή που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate, για το οποίο είχε προφυλακιστεί η Εύα Καϊλή.
Ο πρώην Επίτροπος αναφέρει πως έχει δηλώσει στο Πόθεν Έσχες του όλες τις αμοιβές που πήρε από τη ΜΚΟ για το έτος 2019, ωστόσο η βελγική Δικαιοσύνη υποστηρίζει ότι πήρε χρήματα από «εγκληματικό δίκτυο».
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για την εξέλιξη αυτή. Ωστόσο, το ένταλμα δεν μπορεί να εκτελεστεί άμεσα, καθώς απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βουλή.
Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ο σχετικός φάκελος διαβιβάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, καταλήγει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.
Δικαστικές πηγές αναφέρουν ακόμη ότι ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφθηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.
Η ανακοίνωση Αβραμόπουλου
Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.
Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.
Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ursula von der Leyen.
Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.
Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.
Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.
Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
Για το θέμα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Εύας Καϊλή, δήλωσε στο protothema.gr τα εξής:
Από το 2022 είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε σε μία μη κυβερνητική οργάνωση του κ. Παντσέρι. Δεν είχε καμία εκτελεστική αρμοδιότητα, απλώς συμβουλευτική. Πήρε μία αμοιβή για αυτή τη συμμετοχή του, η οποία δηλώθηκε και στις ελληνικές αρχές και έχει πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος που έπρεπε να πληρωθεί.
Εκπλήσσομαι ενώ αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση έχει λήξει από το 2022 πώς επανέρχεται μετά από τέσσερα χρόνια. Τουλάχιστον όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Επίσης η υπόθεση αυτή όσον αφορά την Εύα Καϊλή έχει λιμνάσει. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχει χρηματισμός από το Κατάρ.
Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς εκδόθηκε αυτό το ένταλμα συλλήψεως. Και εγώ αν ήμουν στη δικηγόρος του κ. Αβραμόπουλου θα του έλεγα σήμερα να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες, και είμαι βέβαιος ότι σε μισή ώρα, αν υπάρχει τέτοιο ένταλμα, θα ανακληθεί.
Στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε σχετικά:
«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.
Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.
Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.
Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)
Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.
Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.
Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».
Δείτε τα ευρωπαϊκά έγγραφα, που επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου, για να καταδείξει ότι είχε την άδεια τόσο της Independent Ethical Committee της ΕΕ όσο και του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συμμετάσχει στην Fight Impunity του Παντσέρι ως πρώην Επίτροπος:
Για το θέμα, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της Εύας Καϊλή, δήλωσε στο protothema.gr τα εξής:
Από το 2022 είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε σε μία μη κυβερνητική οργάνωση του κ. Παντσέρι. Δεν είχε καμία εκτελεστική αρμοδιότητα, απλώς συμβουλευτική. Πήρε μία αμοιβή για αυτή τη συμμετοχή του, η οποία δηλώθηκε και στις ελληνικές αρχές και έχει πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος που έπρεπε να πληρωθεί.
Εκπλήσσομαι ενώ αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση έχει λήξει από το 2022 πώς επανέρχεται μετά από τέσσερα χρόνια. Τουλάχιστον όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Επίσης η υπόθεση αυτή όσον αφορά την Εύα Καϊλή έχει λιμνάσει. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχει χρηματισμός από το Κατάρ.
Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς εκδόθηκε αυτό το ένταλμα συλλήψεως. Και εγώ αν ήμουν στη δικηγόρος του κ. Αβραμόπουλου θα του έλεγα σήμερα να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες, και είμαι βέβαιος ότι σε μισή ώρα, αν υπάρχει τέτοιο ένταλμα, θα ανακληθεί.
Στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε σχετικά:
«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.
Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.
Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.
Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)
Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.
Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.
Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».
Δείτε τα ευρωπαϊκά έγγραφα, που επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου, για να καταδείξει ότι είχε την άδεια τόσο της Independent Ethical Committee της ΕΕ όσο και του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συμμετάσχει στην Fight Impunity του Παντσέρι ως πρώην Επίτροπος:
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