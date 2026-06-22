Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη, έχω δηλώσει στο Πόθεν Έσχες τις αμοιβές μου από τη ΜΚΟ, απαντά





Το έγγραφο από το γραφείο της Φον ντερ Λάιεν

Τα έγγραφα από την Independent Ethical Committee της ΕΕ



Independent Ethical Committee της ΕΕ όσο και του γραφείου της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να συμμετάσχει στην Fight Impunity του Παντσέρι ως πρώην Επίτροπος:

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.δικηγόρος της Εύας Καϊλή, δήλωσε στο protothema.gr τα εξής:Από το 2022 είναι γνωστό ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συμμετείχε σε μία μη κυβερνητική οργάνωση του κ. Παντσέρι. Δεν είχε καμία εκτελεστική αρμοδιότητα, απλώς συμβουλευτική. Πήρε μία αμοιβή για αυτή τη συμμετοχή του, η οποία δηλώθηκε και στις ελληνικές αρχές και έχει πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος που έπρεπε να πληρωθεί.Εκπλήσσομαι ενώ αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση έχει λήξει από το 2022 πώς επανέρχεται μετά από τέσσερα χρόνια. Τουλάχιστον όσον αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο. Επίσης η υπόθεση αυτή όσον αφορά την Εύα Καϊλή έχει λιμνάσει. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχει χρηματισμός από το Κατάρ.Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ πώς εκδόθηκε αυτό το ένταλμα συλλήψεως. Και εγώ αν ήμουν στη δικηγόρος του κ. Αβραμόπουλου θα του έλεγα σήμερα να μπει στο αεροπλάνο, να πάει στις Βρυξέλλες, και είμαι βέβαιος ότι σε μισή ώρα, αν υπάρχει τέτοιο ένταλμα, θα ανακληθεί.«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».Δείτε τα ευρωπαϊκά έγγραφα, που επικαλείται η πλευρά Αβραμόπουλου, για να καταδείξει ότι είχε την άδεια τόσο της