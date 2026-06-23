Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για την πρώτη κατοικία: Η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων εναπόκειται στη «δημιουργική ερμηνεία» της κυβέρνησης

Η κ. Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «προσβλητική» μια πρόταση κοινωνικής πολιτικής





Η κ. Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «προσβλητική» μια πρόταση κοινωνικής πολιτικής, ενώ παράλληλα έθεσε ερωτήματα για τη στάση της απέναντι στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό του επιτοκίου στις οφειλές.











Αναλυτικά, η δήλωση της κ. Κουφονικολάκου «Τι μας είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης;



Η πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών από το τσουνάμι πλειστηριασμών των funds και των servicers είναι προσβλητική για τους καλοπληρωτές.



Έτσι βλέπει η Νέα Δημοκρατία την κοινωνική πολιτική... ως προσβλητική



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Μα, τι προτίθεται να κάνει με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής.



Το Υπουργείο Οικονομικών βέβαια ανέφερε ότι μελετά ακόμη την απόφαση και ότι θα βρει τη χρυσή τομή στην εφαρμογή της.



Έτσι, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Ότι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων εναπόκειται στη «δημιουργική ερμηνεία» αυτής της κυβέρνησης...



Απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη έδωσε με δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Θεώνη Κουφονικολάκου , με αφορμή τον χαρακτηρισμό της πρότασης της ΕΛΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών ως προσβλητικής για τους καλοπληρωτές.Η κ. Κουφονικολάκου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ως «προσβλητική» μια πρόταση κοινωνικής πολιτικής, ενώ παράλληλα έθεσε ερωτήματα για τη στάση της απέναντι στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό του επιτοκίου στις οφειλές.Παράλληλα, επέκρινε την αναφορά του υπουργείου Οικονομικών ότι εξακολουθεί να μελετά την απόφαση και σχολίασε τις δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει την απαιτούμενη διάθεση να στηρίξει την κοινωνία και να συγκρουστεί με τα συμφέροντα.«Τι μας είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης;Η πρόταση της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία της πρώτης κατοικίας και των δανειοληπτών από το τσουνάμι πλειστηριασμών των funds και των servicers είναι προσβλητική για τους καλοπληρωτές.Έτσι βλέπει η Νέα Δημοκρατία την κοινωνική πολιτική... ως προσβλητικήΤι δεν μας είπε ο κύριος Μαρινάκης;Μα, τι προτίθεται να κάνει με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής.Το Υπουργείο Οικονομικών βέβαια ανέφερε ότι μελετά ακόμη την απόφαση και ότι θα βρει τη χρυσή τομή στην εφαρμογή της.Έτσι, μάθαμε και κάτι καινούργιο. Ότι η εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων εναπόκειται στη «δημιουργική ερμηνεία» αυτής της κυβέρνησης...

Ο δε Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μας είπε πως η απόφαση δεν είναι καθαρή και επιδέχεται πολλών αναγνώσεων.



Αυτά συμβαίνουν όταν ολόκληρη η κυβέρνηση και εκείνοι που την υπηρετούν πιστά έχουν μόνο κομματική και καθόλου κοινωνική συνείδηση.



Αυτά γίνονται όταν εκείνοι που μας εκπροσωπούν δεν έχουν την αναγκαία αποφασιστικότητα να συγκρουστούν με τα συμφέροντα και καμία διάθεση να στηρίξουν την κοινωνία.»



Απάντηση της Εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στον Μαρινάκη για την πρώτη κατοικία: «Έτσι βλέπει η Νέα Δημοκρατία την κοινωνική πολιτική... ως προσβλητική».



Η τοποθέτηση Μαρινάκη Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας (22.06.2026), ο Παύλος Μαρινάκης είχε χαρακτηρίσει «βαθύτατα προσβλητική» τη λογική των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τα κόκκινα δάνεια, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλει όσους πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους ή έχουν μπει σε ρυθμίσεις για να σώσουν την περιουσία τους.



Παράλληλα, επιχείρησε να αντιστρέψει την κριτική για τους πλειστηριασμούς, λέγοντας ότι «ο Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, που καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και έφερε τα funds».

23.06.2026, 14:40