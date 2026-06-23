Έκλεισε το μεγάλο deal: Ο Αντετοκούνμπο στους Χιτ, η ανάρτηση του Greek Freak που προηγήθηκε
Έκλεισε το μεγάλο deal: Ο Αντετοκούνμπο στους Χιτ, η ανάρτηση του Greek Freak που προηγήθηκε
Την είδηση μετέδωσε πρώτος ο Σαμς Σαράνια του ESPN - Η ομάδα του Μαϊάμι φαίνεται ότι «κέρδισε» τους Μπόστον Σέλτικς στην κούρσα για τον Αντετοκούνμπο
Για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς στους Μαϊάμι Χιτ γράφει ο δημοσιογράφος του ESPN, Σαμς Σαράνια, καθώς έχουν φουντώσει οι πληροφορίες για Trade του Greek Freak πριν το σημερινό ντραφτ, με την είδηση να μεταδίδεται λίγη ώρα αργότερα και από το The Athletic .
Κατά το δημοσίευμα μαζί με τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ πηγαίνει ο Μπόμπι Πόρτις ενώ την αντίθετη διαδρομή προς το Μιλγουόκι θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Κέλελ Γουέαρ, Χάιμε Τζάκεζ Τζούνιορ, Κασπαράς Τζακουσιόνις. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, επίσης, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένου του Νο. 13), 1 ανταλλαγή επιλογής και 1 επιλογή δεύτερου γύρου.
Οι πηγές που επικαλείται ο Σαμς Σαράνια αναφέρουν ότι η ανταλλαγή δεν περιλαμβάνει καμία επιπλέον ομάδα αλλά τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς θα υπογράψουν τη συμφωνία στις 6 Ιουλίου «γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης» θυμίζοντας ότι τον Ιούνιο του 2025, οι Φοίνιξ Σανς και οι Χιούστον Ρόκετς κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία καθώς ενεπλάκησαν συνολικά επτά ομάδες.
Αναλύοντας το σκεπτικό της συμφωνίας, ο Σαράνια γράφει ότι «ο Πατ Ράιλι θα συνδυάσει τον δύο φορές MVP του NBA και MVP των τελικών του 2021 με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ηγηθούν της διεκδίκησης της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ».
Για τους Μπακς ο δημοσιογράφος του ESPN γράφει ότι ο general manager Τζον Χορστ «εξασφάλισε μια προσφορά η οποία φέρνει παίκτες υψηλού επιπέδου, βασικούς/rotation παίκτες και νεαρά ταλέντα, καθώς και σημαντικό κεφάλαιο για το draft».
Υπενθυμίζοντας ότι το δικό του ρεπορτάζ βάσει του οποίου οι Σέλτικς πρόσφεραν στους Μπακς μια συμφωνία που περιλάμβανε τον MVP των Τελικών του 2024, Τζέιλεν Μπράουν, και δύο επιλογές πρώτου γύρου, ο Σαράνια σχολιάζει ότι «οι Μπακς επέλεξαν την προσφορά των Χιτ προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και μια συνολική προσέγγιση με ελεγχόμενα συμβόλαια και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, ώστε ο νέος προπονητής Τέιλορ Τζένκινς να φανταστεί την επόμενη γενιά του Μιλγουόκι σε αντίθεση με ένα πακέτο με βετεράνους, σούπερ σταρ παίκτες που δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τώρα και που εστιάζει άμεσα στο παρόν».
Μέσα στο κλίμα της φημολογίας που προηγήθηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που προκάλεσε πολλές ερμηνείες.
«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Έλληνας άσος.
Κατά το δημοσίευμα μαζί με τον Αντετοκούνμπο στους Χιτ πηγαίνει ο Μπόμπι Πόρτις ενώ την αντίθετη διαδρομή προς το Μιλγουόκι θα κάνουν οι Τάιλερ Χίρο, Κέλελ Γουέαρ, Χάιμε Τζάκεζ Τζούνιορ, Κασπαράς Τζακουσιόνις. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, επίσης, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένου του Νο. 13), 1 ανταλλαγή επιλογής και 1 επιλογή δεύτερου γύρου.
Οι πηγές που επικαλείται ο Σαμς Σαράνια αναφέρουν ότι η ανταλλαγή δεν περιλαμβάνει καμία επιπλέον ομάδα αλλά τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς θα υπογράψουν τη συμφωνία στις 6 Ιουλίου «γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης» θυμίζοντας ότι τον Ιούνιο του 2025, οι Φοίνιξ Σανς και οι Χιούστον Ρόκετς κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία καθώς ενεπλάκησαν συνολικά επτά ομάδες.
Αναλύοντας το σκεπτικό της συμφωνίας, ο Σαράνια γράφει ότι «ο Πατ Ράιλι θα συνδυάσει τον δύο φορές MVP του NBA και MVP των τελικών του 2021 με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να ηγηθούν της διεκδίκησης της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ».
Για τους Μπακς ο δημοσιογράφος του ESPN γράφει ότι ο general manager Τζον Χορστ «εξασφάλισε μια προσφορά η οποία φέρνει παίκτες υψηλού επιπέδου, βασικούς/rotation παίκτες και νεαρά ταλέντα, καθώς και σημαντικό κεφάλαιο για το draft».
Υπενθυμίζοντας ότι το δικό του ρεπορτάζ βάσει του οποίου οι Σέλτικς πρόσφεραν στους Μπακς μια συμφωνία που περιλάμβανε τον MVP των Τελικών του 2024, Τζέιλεν Μπράουν, και δύο επιλογές πρώτου γύρου, ο Σαράνια σχολιάζει ότι «οι Μπακς επέλεξαν την προσφορά των Χιτ προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και μια συνολική προσέγγιση με ελεγχόμενα συμβόλαια και μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα, ώστε ο νέος προπονητής Τέιλορ Τζένκινς να φανταστεί την επόμενη γενιά του Μιλγουόκι σε αντίθεση με ένα πακέτο με βετεράνους, σούπερ σταρ παίκτες που δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τώρα και που εστιάζει άμεσα στο παρόν».
Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο
Μέσα στο κλίμα της φημολογίας που προηγήθηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που προκάλεσε πολλές ερμηνείες.
«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Έλληνας άσος.
Η σχέση που οδηγήθηκε σε αδιέξοδοΤο σίριαλ γύρω από το μέλλον του δύο φορές MVP ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, όταν ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε για πρώτη φορά τη διάθεση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνέχισης της καριέρας του εκτός Μιλγουόκι.
Οι επαφές μεταξύ της πλευράς του παίκτη και των Μπακς συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το περασμένο καλοκαίρι ο Έλληνας σταρ φέρεται να είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς, όμως οι Μπακς πίστευαν ότι παρέμεναν διεκδικητές στην Ανατολή και επέλεξαν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να ξεκαθάρισε ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει μέσω ανταλλαγής, η ομάδα συζήτησε πιθανά deals πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών και οι σχέσεις των δύο πλευρών επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο παίκτης προκάλεσε έρευνα της λίγκας σχετικά με τον τρόπο που οι Μπακς διαχειρίστηκαν τον τραυματισμό του στο γόνατο προς το τέλος της χρονιάς.
Η δύσκολη τελευταία σεζόν στο ΜιλγουόκιΟι Μπακς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 32-50, μένοντας εκτός playoffs αλλά και εκτός play-in tournament, γεγονός που έβαλε τέλος σε ένα σερί εννέα συνεχόμενων παρουσιών στην postseason.
Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στους προσαγωγούς, τη γάμπα και το γόνατο. Παρ’ όλα αυτά, είχε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.
Ο Έλληνας άσος έχει αγωνιστεί και στις 13 σεζόν της καριέρας του στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, κατέχοντας τα σημαντικότερα στατιστικά ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, οδήγησε το Μιλγουόκι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, χαρίζοντας στην ομάδα τον πρώτο τίτλο της έπειτα από 50 χρόνια.
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