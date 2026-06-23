Έκλεισε το μεγάλο deal: Ο Αντετοκούνμπο στους Χιτ, η ανάρτηση του Greek Freak που προηγήθηκε

Την είδηση μετέδωσε πρώτος ο Σαμς Σαράνια του ESPN - Η ομάδα του Μαϊάμι φαίνεται ότι «κέρδισε» τους Μπόστον Σέλτικς στην κούρσα για τον Αντετοκούνμπο





Η σχέση που οδηγήθηκε σε αδιέξοδο Το σίριαλ γύρω από το μέλλον του δύο φορές MVP ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, όταν ο Αντετοκούνμπο εξέφρασε για πρώτη φορά τη διάθεση να εξετάσει το ενδεχόμενο συνέχισης της καριέρας του εκτός Μιλγουόκι.



Οι επαφές μεταξύ της πλευράς του παίκτη και των Μπακς συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το περασμένο καλοκαίρι ο Έλληνας σταρ φέρεται να είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία του να αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς, όμως οι Μπακς πίστευαν ότι παρέμεναν διεκδικητές στην Ανατολή και επέλεξαν να τον διατηρήσουν στο δυναμικό τους.



Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να ξεκαθάρισε ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει μέσω ανταλλαγής, η ομάδα συζήτησε πιθανά deals πριν από τη λήξη της προθεσμίας ανταλλαγών και οι σχέσεις των δύο πλευρών επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο παίκτης προκάλεσε έρευνα της λίγκας σχετικά με τον τρόπο που οι Μπακς διαχειρίστηκαν τον τραυματισμό του στο γόνατο προς το τέλος της χρονιάς.



Η δύσκολη τελευταία σεζόν στο Μιλγουόκι Οι Μπακς ολοκλήρωσαν τη σεζόν με ρεκόρ 32-50, μένοντας εκτός playoffs αλλά και εκτός play-in tournament, γεγονός που έβαλε τέλος σε ένα σερί εννέα συνεχόμενων παρουσιών στην postseason.



Ο Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε σε μόλις 36 παιχνίδια, αντιμετωπίζοντας προβλήματα στους προσαγωγούς, τη γάμπα και το γόνατο. Παρ’ όλα αυτά, είχε μέσο όρο 27,6 πόντους, 9,8 ριμπάουντ και 5,4 ασίστ ανά αγώνα.



Ο Έλληνας άσος έχει αγωνιστεί και στις 13 σεζόν της καριέρας του στο NBA με τη φανέλα των Μπακς, κατέχοντας τα σημαντικότερα στατιστικά ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Παράλληλα, οδήγησε το Μιλγουόκι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, χαρίζοντας στην ομάδα τον πρώτο τίτλο της έπειτα από 50 χρόνια.