Θεοδωρικάκος: Η εμβληματική επένδυση της Metlen στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της πατρίδας μας

Επισκέψη και στις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Όπως δήλωσε «η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή επενδυτικής αξιοπιστίας και παραγωγικής δυναμικής. Από το 11% του ΑΕΠ το 2019 στις επενδύσεις, έχουμε φτάσει στο 17% σήμερα και στόχος είναι η περαιτέρω σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Παράλληλα υπογράμμισε ότι η ταχύτητα υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων αποτελεί κρίσιμο δείκτη αξιοπιστίας του κράτους απέναντι στους επενδυτές.Στο πλαίσιο των εμβληματικών στρατηγικών επενδύσεων, ο Υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στην παραγωγή γαλλίου, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο υψηλής γεωοικονομικής σημασίας, το οποίο ενισχύει τη θέση της Ελλάδας σε κρίσιμες τεχνολογικές αλυσίδες αξίας και συμβάλλει καθοριστικά στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης σε κρίσιμα υλικά και τεχνολογίες αιχμής.Ο κ. Θεοδωρικάκος εξήρε τη συμβολή της διοίκησης, των μηχανικών και των εργαζομένων της Metlen του Ευάγγελου Μυτιληναίου, τονίζοντας ότι «η σημερινή ημέρα αποτυπώνει τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην παραγωγή και από την επένδυση στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη». Υπογράμμισε επίσης ότι η επόμενη περίοδος έως το 2030 αποτελεί κρίσιμη καμπή για την ελληνική οικονομία, με προκλήσεις την παραγωγικότητα, το δημογραφικό και τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, επισημαίνοντας ότι απαιτείται εθνική στρατηγική, συνέπεια και ενότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.Κλείνοντας την ομιλία του, ανέφερε πως «τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η αύξηση της παραγωγικότητας, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η μείωση των ανισοτήτων είναι μια τριπλή πρόκληση που αποτελεί εθνική υπόθεση - ένα εθνικό στοίχημα. Και απαιτεί εθνική στρατηγική για να πορευτεί με επιτυχία η Ελλάδα προς το 2030 σε έναν πολύ ανταγωνιστικό και ασταθή κόσμο. Αυτό το μήνυμα ας ενώνει όλους τους Έλληνες, τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Γιατί οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι».Μετά τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας της Metlen, ο κ. Θεοδωρικάκος και ο κ. Δένδιας επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της ΕΒΕΤΑΜ στην ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, όπου τους υποδέχθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Κουλιζάκος, παρουσία του βουλευτή Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου.Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε τον ιδιαίτερο ρόλο της ΕΒΕΤΑΜ ως δημόσιας εταιρείας με ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά των πιστοποιήσεων, τονίζοντας ότι έχει μπροστά της σημαντικά καθήκοντα και νέες δυνατότητες ανάπτυξης.Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε, «Η ΕΒΕΤΑΜ ανακτά τις δυνάμεις της, με απόλυτη προσήλωση στη διαφάνεια, τη νομιμότητα, τη σωστή διαχείριση και τον σεβασμό στο δημόσιο χρήμα. Έχει μπροστά της μια σημαντική προοπτική, καθώς κάνει εξαιρετική δουλειά στον τομέα της πιστοποίησης. Είχαμε, από κοινού με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, μια πολύ ουσιαστική συζήτηση για νέους τομείς αγοράς που μπορούν να ανοίξουν για την εταιρεία και είμαι βέβαιος ότι θα τους αξιοποιήσει. Το Υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει να στηρίζει την ΕΒΕΤΑΜ σταθερά, με κάθε δυνατό και απολύτως νόμιμο τρόπο».