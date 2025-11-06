Υπουργική Σύνοδος Ενέργειας 3+1: Κοινό μέτωπο ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ για σταθερότητα και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο

Τι αναφέρει η κοινή δήλωση, που δημοσίευσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Στήριξη σε έργα περιφερειακής διασυνδεσιμότητας, τόσο σε αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και σε μελλοντικά, στο πλαίσιο του Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης