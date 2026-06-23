Κεραμέως: Έρχονται δύο νέα σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης

«Με νόμο η εξίσωση μισθών ανδρών - γυναικών με τα ίδια προσόντα», ανέφερε η υπουργός Εργασίας





Η υπουργός μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα προγράμματα της









πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του.



Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. «Πολλοί από αυτούς έχουν εμπειρία, απλά δυσκολεύονται να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εκεί ερχόμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε», σημείωσε η υπουργός.



Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.



«Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και ενσωματώνει μία ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ότι η αμοιβή σου θα πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και επ΄ ουδενί από το φύλο σου. Δεν έρχεται να σου πει ότι άνδρες και γυναίκες όλα ίσα κι όμοια αμειβόμαστε το ίδιο», δήλωσε η υπουργός και τόνισε ότι, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη μισθολογικό χάσμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.



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Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι, για πριν την πρόσληψη, προβλέπει ότι οι προκηρύξεις εργασίας θα είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να δημοσιοποιεί, πριν από τη συνέντευξη, το εύρος της αμοιβής, ενώ για μετά την πρόσληψη δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης στη πληροφορία, για να ξέρει κάποιος αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις. «Εάν δύο εργαζόμενοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, έχουν ίδια θέση εργασίας, αλλά ο άντρας έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας, έχει καλύτερα πτυχία, έχει περισσότερα προσόντα, προφανώς θα αμείβεται περισσότερο. Τι λέει το νομοσχέδιο; Ότι για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια προσόντα, δεν μπορεί μία γυναίκα να αμείβεται λιγότερο μόνο επειδή είναι γυναίκα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής οδηγίας».



Όπως υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, εφόσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση, ο υπάλληλος μπορεί να κάνει καταγγελία, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων υποχρεούνται σε περιοδικές αναφορές σχετικά με τα στοιχεία μισθολογικών δομών, όχι όμως ονομαστικά.



Σχετικά με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η υπουργός Εργασίας σημείωσε:



Το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών που κάνουν την ίδια εργασία, τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και ο θετικός αντίκτυπος που είχε σε ολόκληρη την Ευρώπη η υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ήταν τα κύρια σημεία της συνέντευξης που παραχώρησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως Η υπουργός μιλώντας στοναναφέρθηκε στα δύο μεγάλα προγράμματα της ΔΥΠΑ με έντονο κοινωνικό πρόσημο που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία.«Μπορεί να τύχει να βρεθείς εκτός δουλειάς σε μία ηλικία που είναι δύσκολο να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας. Ερχόμαστε εμείς, ως υπουργείο Εργασίας και επιδοτούμε την απασχόληση για συμπολίτες μας 55 ετών και άνω που βρίσκονται στην ανεργία. Σε πολλούς από αυτούς τους λείπουν λίγα χρόνια, για να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και έχουν πολύτιμη εμπειρία να προσφέρουν για παράδειγμα σε δημόσιους οργανισμούς, δήμους, περιφέρειες και σε νοσοκομεία», είπε η κ. Κεραμέως.Όπως διευκρίνισε η ίδια, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμεραΤο δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. «Πολλοί από αυτούς έχουν εμπειρία, απλά δυσκολεύονται να διεισδύσουν στην αγορά εργασίας και εκεί ερχόμαστε εμείς να τους βοηθήσουμε», σημείωσε η υπουργός.Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο της ίσης αμοιβής για όμοια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.«Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται και ενσωματώνει μία ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπει ότι η αμοιβή σου θα πρέπει να καθορίζεται από τη δουλειά σου και από την αξία σου και επ΄ ουδενί από το φύλο σου. Δεν έρχεται να σου πει ότι άνδρες και γυναίκες όλα ίσα κι όμοια αμειβόμαστε το ίδιο», δήλωσε η υπουργός και τόνισε ότι, παρά τα θετικά βήματα που έχουν γίνει, υπάρχει ακόμη μισθολογικό χάσμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε, 13,4% λιγότερο πληρώνονται οι γυναίκες στην Ελλάδα, ενώ, στην Ευρώπη, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 11%.Αναφερόμενη στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι, για πριν την πρόσληψη, προβλέπει ότι οι προκηρύξεις εργασίας θα είναι ουδέτερες ως προς το φύλο, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να δημοσιοποιεί, πριν από τη συνέντευξη, το εύρος της αμοιβής, ενώ για μετά την πρόσληψη δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης πρόσβασης στη πληροφορία, για να ξέρει κάποιος αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις. «Εάν δύο εργαζόμενοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, έχουν ίδια θέση εργασίας, αλλά ο άντρας έχει περισσότερα χρόνια εμπειρίας, έχει καλύτερα πτυχία, έχει περισσότερα προσόντα, προφανώς θα αμείβεται περισσότερο. Τι λέει το νομοσχέδιο; Ότι για ίδια θέση εργασίας, ίδιες αρμοδιότητες, ίδια προσόντα, δεν μπορεί μία γυναίκα να αμείβεται λιγότερο μόνο επειδή είναι γυναίκα. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ευρωπαϊκής οδηγίας».Όπως υπογράμμισε η κ. Κεραμέως, εφόσον διαπιστωθεί αδικαιολόγητη μισθολογική απόκλιση, ο υπάλληλος μπορεί να κάνει καταγγελία, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 100 εργαζομένων υποχρεούνται σε περιοδικές αναφορές σχετικά με τα στοιχεία μισθολογικών δομών, όχι όμως ονομαστικά.Σχετικά με την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η υπουργός Εργασίας σημείωσε:

«Έγινε μία εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση, γιατί η Ευρώπη είπε το εξής: Πριν από έναν χρόνο, να είμαστε ειλικρινείς, η Ελλάδα είχε τεράστια περιθώρια βελτίωσης, επί της ουσίας δεν τα πήγαινε καλά στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Έναν χρόνο μετά, η Ελλάδα είναι πηγή έμπνευσης, λόγια της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Συλλογικές Συμβάσεις και μακάρι και άλλα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό».



Τέλος, η κ. Κεραμέως επεσήμανε ότι, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας και τη μετατροπή αυτής σε νόμο, έχουμε ήδη τις πρώτες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αναφέροντας ως παράδειγμα την εστίαση, «που είχαμε την πρώτη Συλλογική Σύμβαση, η οποία οδήγησε σε αυξήσεις μισθών έως 20%, ξέρετε σε πόσους εργαζόμενους; 400.000 εργαζομένους. Είναι το 15% περίπου των μισθωτών της χώρας».

23.06.2026, 13:17