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Βίντεο-ντοκουμέντο από εισβολή συμμορίας σε σπίτι στους Θρακομακεδόνες: Πήδηξαν μάντρα και ψέκασαν με σπρέι γυναίκα
Βίντεο-ντοκουμέντο από εισβολή συμμορίας σε σπίτι στους Θρακομακεδόνες: Πήδηξαν μάντρα και ψέκασαν με σπρέι γυναίκα
Καρέ-καρέ η δράση των δραστών που προσπάθησαν να εισέλθουν σε σπίτι μέρα μεσημέρι - Έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή
Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Protothema φέρνει στο φως τη θρασύτατη δράση συμμορίας που επιχείρησε να εισβάλει σε κατοικία στους Θρακομακεδόνες, χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1, την ώρα που μέσα στο σπίτι βρίσκονταν μέλη της οικογένειας.
Στο οπτικό υλικό καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι φαίνεται να κινούνται οργανωμένα έξω από την οικία, αναζητώντας τρόπο πρόσβασης. Μάλιστα ένας από αυτούς καταφέρνει να φτάσει έως την είσοδο και να εισέλθει στον προαύλιο χώρο, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ψεκάζει με σπρέι μία γυναίκα που βρίσκεται μπροστά του, σε μια σκηνή που προκαλεί σοκ.
Δείτε βίντεο:
Η κατάσταση αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα της απόπειρας, στο σπίτι βρίσκονταν τρεις γυναίκες και ο σύντροφος της κόρης της οικογένειας, ο οποίος αντιλαμβάνεται την παρουσία των αγνώστων και βγαίνει αμέσως έξω. Η αντίδρασή του φαίνεται πως αιφνιδιάζει τους δράστες, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι συνεργοί να μην ακολουθήσουν τον πρώτο που είχε ήδη περάσει τη μάντρα.
Βλέποντας την παρουσία του άντρα εγκαταλείπουν άρον-άρον το σημείο και τρέπονται σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να μπουν στο εσωτερικό της κατοικίας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς η απόπειρα έγινε μέρα μεσημέρι και με τους ενοίκους μέσα στο σπίτι, στοιχείο που αναδεικνύει το θράσος και την επικινδυνότητα της συμμορίας. Το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνική Αστυνομία, η οποία εξετάζει καρέ-καρέ το υλικό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Τα μέλη της οικογένειας υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων .
Στο οπτικό υλικό καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των δραστών, οι οποίοι φαίνεται να κινούνται οργανωμένα έξω από την οικία, αναζητώντας τρόπο πρόσβασης. Μάλιστα ένας από αυτούς καταφέρνει να φτάσει έως την είσοδο και να εισέλθει στον προαύλιο χώρο, ενώ στο βίντεο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η στιγμή που ψεκάζει με σπρέι μία γυναίκα που βρίσκεται μπροστά του, σε μια σκηνή που προκαλεί σοκ.
Δείτε βίντεο:
Η κατάσταση αλλάζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Την ώρα της απόπειρας, στο σπίτι βρίσκονταν τρεις γυναίκες και ο σύντροφος της κόρης της οικογένειας, ο οποίος αντιλαμβάνεται την παρουσία των αγνώστων και βγαίνει αμέσως έξω. Η αντίδρασή του φαίνεται πως αιφνιδιάζει τους δράστες, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι συνεργοί να μην ακολουθήσουν τον πρώτο που είχε ήδη περάσει τη μάντρα.
Βλέποντας την παρουσία του άντρα εγκαταλείπουν άρον-άρον το σημείο και τρέπονται σε φυγή χωρίς να καταφέρουν να μπουν στο εσωτερικό της κατοικίας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς η απόπειρα έγινε μέρα μεσημέρι και με τους ενοίκους μέσα στο σπίτι, στοιχείο που αναδεικνύει το θράσος και την επικινδυνότητα της συμμορίας. Το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ελληνική Αστυνομία, η οποία εξετάζει καρέ-καρέ το υλικό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Τα μέλη της οικογένειας υπέβαλαν μήνυση κατά αγνώστων .
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