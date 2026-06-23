Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%

Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει δύο μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, άνοδος και για την ΕΛΑΣ, «κολλημένο» το ΠΑΣΟΚ - Πτώση στην πέμπτη θέση για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού