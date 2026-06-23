Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Δημοσκόπηση Interview Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ Δημοσκόπηση ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ΕΛΑΣ Ελπίδα για τη Δημοκρατία Αντώνης Σαμαράς

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%

Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει δύο μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, άνοδος και για την ΕΛΑΣ, «κολλημένο» το ΠΑΣΟΚ - Πτώση στην πέμπτη θέση για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
229 ΣΧΟΛΙΑ
Πρώτη θέση για τη Νέα Δημοκρατία με άνοδο δύο μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.

Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει 28,1% στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», έναντι 26,1% σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για την ίδια ιστοσελίδα τον Μάιο.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 14,5%, καταγράφοντας κέρδη 1,7 μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, το ΠΑΣΟΚ παραμένει «κολλημένο» στο 12,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού χάνει 2,1 μονάδες, καταγράφοντας 5,4% τον Ιούνιο έναντι 7,5% τον Μάιο.

  • Αναλυτικά τα ποσοστά (σε παρένθεση τα ποσοστά του Μαΐου)
  • Νέα Δημοκρατία: 28,1% (26,1%)
  • ΕΛ.Α.Σ.: 14,5% (12,8%)
  • ΠΑΣΟΚ: 12,3% (12,3%)
  • Ελληνική Λύση: 7,4% (5,8%)
  • Ελπίδα: 5,4% (7,5%)
  • ΚΚΕ: 4,5% (5%)
  • Φωνή Λογικής: 4,0% (3,9%)
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,0% (3,2%)
  • ΜέΡΑ25: 2,9% (2,8%)
  • Δημοκράτες: 2,0% (2,5%)
  • ΣΥΡΙΖΑ: 0,5% (0,5%)
  • Νίκη: 0,5% (0,6%)
  • Νέα Αριστερά: 0,3% (0,5%)
  • Άλλο κόμμα: 5,1% (3,8%)
  • Αναποφάσιστοι: 9,5% (12,7%)


Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%


Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά με 32% ενώ ακολουθούν «κανένας» με 16,3%, Αλέξης Τσίπρας με 15,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 10%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
Κλείσιμο


Όσον αφορά τα στελέχη της ΕΛΑΣ οι ερωτηθέντες εκτιμούν σε ποσοστό 42% ότι είναι πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων και το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα και το 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%


Στην ερώτηση, δε, «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά» το 78% απαντά «καθόλου», το 12% «πολύ/αρκετά) λαο το 8% «λίγο».

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
229 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης