Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 28,1%, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 14,5%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%
Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει δύο μονάδες σε σχέση με τον Μάιο, άνοδος και για την ΕΛΑΣ, «κολλημένο» το ΠΑΣΟΚ - Πτώση στην πέμπτη θέση για την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού
Πρώτη θέση για τη Νέα Δημοκρατία με άνοδο δύο μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr.
Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει 28,1% στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», έναντι 26,1% σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για την ίδια ιστοσελίδα τον Μάιο.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 14,5%, καταγράφοντας κέρδη 1,7 μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, το ΠΑΣΟΚ παραμένει «κολλημένο» στο 12,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού χάνει 2,1 μονάδες, καταγράφοντας 5,4% τον Ιούνιο έναντι 7,5% τον Μάιο.
Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά με 32% ενώ ακολουθούν «κανένας» με 16,3%, Αλέξης Τσίπρας με 15,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 10%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.
Όσον αφορά τα στελέχη της ΕΛΑΣ οι ερωτηθέντες εκτιμούν σε ποσοστό 42% ότι είναι πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων και το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.
Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα και το 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.
Συγκεκριμένα η ΝΔ συγκεντρώνει 28,1% στο ερώτημα «αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», έναντι 26,1% σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για την ίδια ιστοσελίδα τον Μάιο.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση με 14,5%, καταγράφοντας κέρδη 1,7 μονάδων σε σχέση με τον Μάιο, το ΠΑΣΟΚ παραμένει «κολλημένο» στο 12,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού χάνει 2,1 μονάδες, καταγράφοντας 5,4% τον Ιούνιο έναντι 7,5% τον Μάιο.
- Αναλυτικά τα ποσοστά (σε παρένθεση τα ποσοστά του Μαΐου)
- Νέα Δημοκρατία: 28,1% (26,1%)
- ΕΛ.Α.Σ.: 14,5% (12,8%)
- ΠΑΣΟΚ: 12,3% (12,3%)
- Ελληνική Λύση: 7,4% (5,8%)
- Ελπίδα: 5,4% (7,5%)
- ΚΚΕ: 4,5% (5%)
- Φωνή Λογικής: 4,0% (3,9%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,0% (3,2%)
- ΜέΡΑ25: 2,9% (2,8%)
- Δημοκράτες: 2,0% (2,5%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,5% (0,5%)
- Νίκη: 0,5% (0,6%)
- Νέα Αριστερά: 0,3% (0,5%)
- Άλλο κόμμα: 5,1% (3,8%)
- Αναποφάσιστοι: 9,5% (12,7%)
Στη δημοσκόπηση τέθηκε και το ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διατηρεί την πρωτιά με 32% ενώ ακολουθούν «κανένας» με 16,3%, Αλέξης Τσίπρας με 15,4%, Νίκος Ανδρουλάκης 10%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.
Όσον αφορά τα στελέχη της ΕΛΑΣ οι ερωτηθέντες εκτιμούν σε ποσοστό 42% ότι είναι πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων και το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.
Για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα και το 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.
Στην ερώτηση, δε, «πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά» το 78% απαντά «καθόλου», το 12% «πολύ/αρκετά) λαο το 8% «λίγο».
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