Παππάς: Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία
Παππάς: Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει και σε αυτό οφείλει να απαντήσει και η ηγεσία
«Πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος» ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
«Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε, να την εξειδικεύσουμε, να δούμε τι καθήκοντα απορρέουν για τον καθένα μας με βάση τη στρατηγική μας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω», τόνισε ο Νίκος Παππάς μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις του κόμματος «χρειάζονται σαφή οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης».
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισήμανε ότι απαιτούνται καθαρές απαντήσεις για τις αρμοδιότητες της ηγεσίας με βάση και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. «Πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος αυτή τη στιγμή με βάση και τις αποφάσεις. Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων έστω στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας; Έχει αρμοδιότητα υπεράσπισης του οικονομικού μας προγράμματος; Θα είναι στη ΔΕΘ με συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά μας; Δεν ζήτησε κανένας εντολή για να κρυφτεί το οικονομικό μας πρόγραμμα», είπε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι «το θέμα της ηγεσίας στη συνθήκη που ζούμε, όταν επερωτάται η ίδια η πορεία του κόμματος, είναι δεύτερης τάξης», ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας τον τίτλο του αναντικατάστατου, ειδικά αν έχουμε αυτή την εικόνα». Ο Νίκος Παππάς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη υπεράσπισης της πολιτικής διαδρομής του κόμματος, λέγοντας: «Έχει υπάρξει μια δημόσια δήλωση ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και μια ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Περιμένω από όποιον θέλει να είναι στην ηγεσία αυτόν τον χώρο να τον υπερασπιστεί».
Τέλος, αφού υπογράμμισε ότι «ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει», σημείωσε: «Το κόμμα διαθέτει όχι απλώς μια παράδοση, αλλά το οπλοστάσιο που μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα». Υπενθύμισε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρωταγωνιστήσει στη μάχη με τη Ν.Δ. για την ερμηνεία και εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, ενώ έχει αναδείξει συστηματικά τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία επισήμανε ότι απαιτούνται καθαρές απαντήσεις για τις αρμοδιότητες της ηγεσίας με βάση και την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. «Πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος αυτή τη στιγμή με βάση και τις αποφάσεις. Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων έστω στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας; Έχει αρμοδιότητα υπεράσπισης του οικονομικού μας προγράμματος; Θα είναι στη ΔΕΘ με συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά μας; Δεν ζήτησε κανένας εντολή για να κρυφτεί το οικονομικό μας πρόγραμμα», είπε.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι «το θέμα της ηγεσίας στη συνθήκη που ζούμε, όταν επερωτάται η ίδια η πορεία του κόμματος, είναι δεύτερης τάξης», ενώ σε άλλο σημείο τόνισε: «Δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας τον τίτλο του αναντικατάστατου, ειδικά αν έχουμε αυτή την εικόνα». Ο Νίκος Παππάς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη υπεράσπισης της πολιτικής διαδρομής του κόμματος, λέγοντας: «Έχει υπάρξει μια δημόσια δήλωση ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και μια ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Περιμένω από όποιον θέλει να είναι στην ηγεσία αυτόν τον χώρο να τον υπερασπιστεί».
Τέλος, αφού υπογράμμισε ότι «ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει», σημείωσε: «Το κόμμα διαθέτει όχι απλώς μια παράδοση, αλλά το οπλοστάσιο που μπορεί να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα». Υπενθύμισε ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρωταγωνιστήσει στη μάχη με τη Ν.Δ. για την ερμηνεία και εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, ενώ έχει αναδείξει συστηματικά τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.
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