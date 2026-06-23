Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο - Κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική Οργάνωση
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Δημήτρης Αβραμόπουλος Qatargate ΜΚΟ Βέλγιο

Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο - Κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική Οργάνωση

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας

Στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο - Κατηγορείται για ένταξη σε εγκληματική Οργάνωση
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής Δικαιοσύνης για άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας. Σύμφωνα με πληροφορίες η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

Δημόσια Διαφθορά και

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση,

Δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και

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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
61 ΣΧΟΛΙΑ

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