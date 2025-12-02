Κασσελάκης: Ο Τσίπρας ξόδεψε 1 εκατ. πάνω από την εκλογική αποζημίωση ενώ ήξερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 20% χαμηλότερα - Αυτό δεν είναι Αριστερά, είναι βάλτος
«Ο Αλέξης αποφάσισε να υπονομεύσει τους 600.000 των εκλογών και τους 150.000 που ψήφισαν εμένα για να επανέλθει ως κεντρώος με rebranding»
Νέες καταγγελίες για τη διαχείριση των οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα έκανε ο Στέφανος Κασσελάκης υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «έδωσε 1 εκατ. ευρώ πάνω από την εκλογική αποζημίωση ενώ γνώριζε ότι το κόμμα θα είναι 20% κάτω».
«Το έπαιξε ρουλέτα ότι κάπως θα βρεθεί το 1 εκατ. ευρώ πάνω από την αποζημίωση αντί να σκεφτεί ότι θα γίνουν περικοπές» είπε στην ΕΡΤ3 ο κ. Κασσελάκης.
Επαναλαμβάνοντας, δε, την καταγγελία ότι ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ που κατέληξαν στην εκλογή του, «έφυγαν λεφτά από τα ταμεία του κόμματος για το ίδρυμα Πουλαντζά» κατήγγειλε ότι «μεταξύ των δύο εσωκομματικών εκλογών η διαφήμιση ενός μιντιάρχη στην Αυγή κόπηκε όταν φάνηκε ότι θα κερδίσω».
«Για τέτοια ηθική σήψη μιλάμε, δεν είναι Αριστερά αυτό, είναι βάλτος. Ένας νέος άνθρωπος για να μπει στην πολιτική πρέπει να ξέρει τα άπλυτα ενός κόμματος που θεωρεί ότι τηρεί τον νόμο;» συμπλήρωσε ο κ. Κασσελάκης.
Όπως είπε «ισχύει ότι ο Τσίπρας υπονόμευσε και ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην σταθεί στα πόδια του. Ο Αλέξης αποφάσισε να υπονομεύσει τους 600.000 των εκλογών και τους 150.000 που ψήφισαν εμένα για να επανέλθει ως κεντρώος με rebranding».
«Εάν ο Αλέξης θεωρεί ότι ξεκίνησα μια ημέρα για να πάω στο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖ για να γίνω τιμωρός με αγγελικό πρόσωπο φαίνεται ότι ζούσε σε φούσκα» είπε ακόμα ο Στέφανος Κασσελάκης για τον πρώην πρωθυπουργό
