Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μου έλεγε «γιατί δεν κλείνεις Αυγή και Κόκκινο» - Βρήκα άδεια ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ

Έφυγαν αρκετά χρήματα από το ταμείο για το ινστιτούτο Πουλαντζά μεταξύ των δύο εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ - «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να σωθεί γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί»