Αχτσιόγλου: Δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο Τσίπρας, δεν ήταν καλή ιδέα να αναλάβω τον ΣΥΡΙΖΑ
Αχτσιόγλου: Δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο Τσίπρας, δεν ήταν καλή ιδέα να αναλάβω τον ΣΥΡΙΖΑ
Η Έφη Αχτσιόγλου επιβεβαίωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας της είχε κάνει πρόταση να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εξήγησε γιατί δεν τη δέχθηκε
Η πρώην υπουργός Εργασίας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, Έφη Αχτσιόγλου, μίλησε για τα όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο πρώην πρωθυπουργός και συγκεκριμένα την αναφορά που κάνει στην ίδια, όταν και της πρότεινε να αναλάβει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
«Η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο πράγματι μου έγινε. Έτσι είναι. Μα είναι δυνατόν να περιμένει κανείς αυτόν τον πολιτικό αιφνιδιασμό; Είναι από τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του χώρου. Πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Θεωρούσα ότι θα έδινε σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου. Είτε ήμουν εγώ στην πρόταση είτε κάποιος άλλος. Θεωρούσα – και έτσι το εκτίμησα – ότι, δεδομένης της μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε, θα βάθαινε περαιτέρω. Γι’ αυτούς τους λόγους έτσι εξέλαβα την πρόταση και τα δεδομένα και έτσι εκτίμησα ότι δεν θα ήταν μια καλή ιδέα» είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.
Στη συνέχεια η Έφη Αχτσιόγλου πρόσθεσε: «Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση με τέτοιες ευθύνες σε τόσο μικρό διάστημα, όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Ήταν βασανιστική απόφαση που έλαβα με την έγνοια μου για τον χώρο και τον πρόεδρο. Μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Όχι όπως στην πρόταση. Εκεί πια οι ευθύνες μας βάρυναν όλους. Πάλι όχι ελαφρά τη καρδία, αλλά με επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για τον χώρο και σε μια υποψηφιότητα, τη δική μου».
Μεταξύ άλλων η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι υπάρχει η ανάγκη για μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με μελλοντικούς σχηματισμούς: «Κάθε σχηματισμός τωρινός ή μελλοντικός θα πρέπει να απαντά στο αν ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υπόθεση της συσπείρωσης δυνάμεων, και με πιο πρόγραμμα κατέρχεται. Λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων ή απλώς προστίθεται ένας ακόμα σχηματισμός; Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε κι εμείς και τυχόν μελλοντικοί σχηματισμοί. Αν υπάρχουν αυτά τότε πρέπει να επιδιώξουμε να συγκλίνουμε».
«Η πρόταση όπως καταγράφεται στο βιβλίο πράγματι μου έγινε. Έτσι είναι. Μα είναι δυνατόν να περιμένει κανείς αυτόν τον πολιτικό αιφνιδιασμό; Είναι από τα χαρακτηριστικά του Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική μου εκτίμηση σε εκείνη τη φάση ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο ηγέτης του χώρου. Πίστευα ότι δεν έπρεπε να παραιτηθεί και να αποχωρήσει. Θεωρούσα ότι θα έδινε σήμα αποδιοργάνωσης του χώρου. Είτε ήμουν εγώ στην πρόταση είτε κάποιος άλλος. Θεωρούσα – και έτσι το εκτίμησα – ότι, δεδομένης της μεγάλης εσωκομματικής αναταραχής που υπήρχε, θα βάθαινε περαιτέρω. Γι’ αυτούς τους λόγους έτσι εξέλαβα την πρόταση και τα δεδομένα και έτσι εκτίμησα ότι δεν θα ήταν μια καλή ιδέα» είπε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.
Στη συνέχεια η Έφη Αχτσιόγλου πρόσθεσε: «Όταν καλείσαι να πάρεις μια τόσο σοβαρή απόφαση με τέτοιες ευθύνες σε τόσο μικρό διάστημα, όλες τις δυσκολίες τις μετράς. Ήταν βασανιστική απόφαση που έλαβα με την έγνοια μου για τον χώρο και τον πρόεδρο. Μετά έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο Τσίπρας έχει ανακοινώσει την παραίτησή του. Όχι όπως στην πρόταση. Εκεί πια οι ευθύνες μας βάρυναν όλους. Πάλι όχι ελαφρά τη καρδία, αλλά με επιμονή και σκέψη συζητήσαμε με ανθρώπους και καταλήξαμε σε ένα σχέδιο για τον χώρο και σε μια υποψηφιότητα, τη δική μου».
Μεταξύ άλλων η βουλευτής της Νέας Αριστεράς είπε ότι υπάρχει η ανάγκη για μέτωπο απέναντι στη ΝΔ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συνεργασία με μελλοντικούς σχηματισμούς: «Κάθε σχηματισμός τωρινός ή μελλοντικός θα πρέπει να απαντά στο αν ενδιαφέρεται να συμβάλει στην υπόθεση της συσπείρωσης δυνάμεων, και με πιο πρόγραμμα κατέρχεται. Λειτουργούμε στην κατεύθυνση της συσπείρωσης δυνάμεων ή απλώς προστίθεται ένας ακόμα σχηματισμός; Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια με τα οποία κρινόμαστε κι εμείς και τυχόν μελλοντικοί σχηματισμοί. Αν υπάρχουν αυτά τότε πρέπει να επιδιώξουμε να συγκλίνουμε».
Ειδήσεις σήμερα:
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
GPO: Στις 12,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, με διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ
«Αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες, σιγά μη χάσω το πανηγύρι»: Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του (βίντεο)
Συγκλονίζει ο Σέζνι: «Χάνω τελείως την αίσθηση στα χέρια, δεν μπορώ να κρατήσω ένα μπουκάλι νερό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα