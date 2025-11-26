Στενές σχέσεις ανάμεσα στην οικογένεια του «Φραπέ» και τον πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο κατήγγειλε στην Εξεταστική ο Λαζαρίδης

Κατά την εξέταση του πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, ο εισηγητής της ΝΔ παρουσίασε έγγραφα που εμφανίζουν τον μάρτυρα να μεταβιβάζει τα αγροτικά του δικαιώματα - βάσει των οποίων προσδιορίζεται το ύψος της επιδότησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - στον γιο του επονομαζόμενου «Φραπέ»