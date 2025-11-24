Πολάκης για Τσίπρα: Λέει ότι εκβίασα για τον Χαιρετάκη, είναι αντιστροφή της πραγματικότητας, καθαρά ψέματα
«Θα μπορούσαμε τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια να μην τα μαζέψουμε, να πάνε στις τσέπες των ανθρώπων. Αυτό θα άλλαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα και ήταν λάθος του οικονομικού επιτελείου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα»
Ο Παύλος Πολάκης πήρε εκ νέου θέση μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Ο κ. Πολάκης σημειώνει πως στο βιβλίο υπάρχουν ψέματα, από όσα έχει δει ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν έχει διαβάσει ο ίδιος το βιβλίο αλλά το έχει παραγγείλει για να το κάνει. Όπως ανέφερε έχει δει αποσπάσματα σε δημοσιεύματα και για αυτό και προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.
«Δεν μπορώ να κάνω αντικειμενικό σχόλιο γιατί δεν το έχω διαβάσει. Όταν το διαβάσω θα εκφράσω μία σίγουρη γνώμη. Είδα αποσπάσματα, θεωρώ ότι έτσι είναι αποτυπωμένα στα βιβλίο και για αυτό έκανα ανάρτηση που αφορούσε την ιστορία μου για λίγο καιρό εξόδου μου από τα ψηφοδέλτια».
Ο Παύλος Πολάκης εξήγησε ότι δεν παίρνει ούτε λέξη πίσω από την ανάρτησή του τον Φεβρουάριο του 2023 για την απομάκρυνσή του από τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι «δεν νομίζω ότι αποτυπώνεται η αλήθεια με τον τρόπο που τα περιγράφει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του».
Ο κ. Πολάκης ανέφερε επίσης ότι τα αποσπάσματα που έχουν δημοσιευθεί είναι στη λογική της κλειδαρότρυπας και όπως είπε «η απαξίωση είναι για μένα για τον Παππά και αναφέρει και μία κουβέντα για τον Τσακαλώτο. Για τη διαπραγμάτευση του Βαρουφάκη αποφάσισε ο ελληνικός λαός το 2015».
«Εγώ με τη στάση μου το 2015 - 2019 στήριξα τη γραμμή του συμβιβασμού που οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίων. Το τεράστιο μαξιλάρι των 37 δις θα έπρεπε να είναι στα 30. Θα μπορούσαμε τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια να μην τα μαζέψουμε, να πάνε στις τσέπες των ανθρώπων. Αυτό θα άλλαζε και το εκλογικό αποτέλεσμα και ήταν λάθος του οικονομικού επιτελείου αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ένα πράγμα που δεν λέει ψέματα είναι ότι μου καταλογίζει ιδιοτέλεια για την υποψηφιότητα του Μιχάλη Χαιρετάκη το 23, όπου πρακτικά μου λέει ότι εκβίασα εγώ. Αυτό είναι αντιστροφή της πραγματικότητας, λέει καθαρά ψέματα» τόνισε.
Και πρόσθεσε: «Υπήρξε ότι τον Φεβρουάριο του '23 υπήρξε συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας όπου με ομόφωνη απόφαση πέρασαν οι έξι υποψηφιότητες. Απλά ο Γιώργος ο Σταθάκης απαίτησε να μην μπει ο Χαιρετάκης, γιατί πίστευε ότι δεν θα έβγαινε».
Ο κ. Πολάκης σε ερώτηση γιατί ο κ. Τσίπρας αποφάσισε τώρα να εκδώσει το βιβλίο του σχολίασε ότι «προφανώς προετοιμάζει τον τρόπο της επιστροφής του με κάποιο πολιτικό σχηματισμό».
Νωρίτερα, ο Παύλος Πολάκης σε ανάρτησή του ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες».
Ο κ. Πολάκης γράφει πως «δεν παίρνω ούτε λήξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιατία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια»
«Λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες»
Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη
Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…
ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !
Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !
Υγ .(Για αρχη )
Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια (φωτο 3-4)
Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους, μεχρι τους δικαστες, μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!!
Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!
Από την υπόθεση των εμβολίων, όπως παραδέχεται πως σκέφτηκε να τον διαγράψει. «Αρκετοί είχαν εισηγηθεί τότε να τον διαγράψω. Η παρέκκλισή του από τη γραμμή μας για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα συνιστούσε όντως πολύ σοβαρό ατόπημα. Τελικώς, όμως, αν και ομολογώ ότι το σκέφτηκα πολύ, δεν αποφάσισα κάτι τέτοιο. Προσπάθησα να τον πείσω ότι, με υγειονομικούς όρους, η αμφισβήτηση των εμβολίων εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή και, με πολιτικούς όρους, έκανε κακό στην κοινή μας προσπάθεια, προκαλούσε σκληρές επιθέσεις εναντίον μας, έθετε σε αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της στάσης μας», όπως εξηγεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Αλλά και στην περίπτωση της συγκρότησης κομματικών ψηφοδελτίων στις εθνικές εκλογές του 2023, για την οποία ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για «εκβιαστική απαίτηση» του κομματικού του συντρόφου.
Τι γράφει ο Τσίπρας για τον Πολάκη στο βιβλίο του
Ωστόσο, “δεν υπήρχε περίπτωση να μην αναλάβω την ευθύνη και να γυρίσω την πλάτη στον Πολάκη, παρά το λάθος που είχε κάνει. Στην πολιτική, όπως και στη ζωή, δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει από το χαρακτήρα του” επισημαίνει ο κ. Τσίπρας για την πολιτική επίθεση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στον Ευρωβουλευτή της ΝΔ, Στέλιο Κιμπουρόπουλο. Ακόμη, με φόντο την υπόθεση των “προγραφών”, όταν δηλαδή ο βουλευτής Χανίων είχε κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία, στοχοποιώντας μια πλειάδα δικαστών και δημοσιογράφων, για την οποία ο κ. Τσίπρας δεν κρύβει την οργή του.
