Στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα «φραπές» και «χασάπης»
Πρόκειται για τον Γιώργο Ξυλούρη, γνωστό και ως «φραπέ» και τον Ανδρέα Στρατάκη που του έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «χασάπης»
Τα δύο πρόσωπα που έχουν παρουσιαστεί ως οι κεντρικοί αρνητικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά τις διαχρονικές παθογένειες του μηχανισμού καταβολής αγροτικών επιδοτήσεων.
Υπενθυμίζεται πως πλήθος διαλόγων που κατέγραψαν οι νόμιμες επισυνδέσεις και περιλαμβάνονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζουν τον Ξυλούρη να συνομιλεί με διοικητικά στελέχη του οργανισμού και να πιέζει προκειμένου να ξεπαγώσουν ΑΦΜ της οικογένειας του.
Ιδιαιτέρως επιβαρυντικές εντυπώσεις προκαλούν και οι καταγραφές που τον εμφανίζουν να λέει ότι θα «ξεκ@λ@σει» τους ευρωπαίους εισαγγελείς και πως «αν είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου τώρα θα ήμουν έξω».
