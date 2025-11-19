Το σκεπτικό της πρότασης Τραμπ: Προς το συμφέρον της Ουκρανίας να συμφωνήσει τώρα για εδάφη που πιθανότατα θα χάσει - Αντάλλαγμα οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σημεία τριβής

Τι σχολιάζει η Ρωσία

Ενδιαφέρουσα είναι και η λεπτομέρεια ότι, πριν μιλήσει με τον ΟυμέροφΕν τω μεταξύ, συνεχίζει το Axios, στο πλαίσιο της υποστήριξης της Τουρκίας για την ειρηνευτική πρωτοβουλία του Τραμπ, ο Γουίτκοφ σχεδίαζε να επισκεφθεί την Άγκυρα σήμερα Τετάρτη και να πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τον Ζελένσκι και τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση αναβλήθηκε όταν κατέστη σαφές ότικαι δεν ενδιαφέρεται να συζητήσει το σχέδιο του Τραμπ. Αντίθετα ο Ζελένσκι ταξίδευε στην Άγκυρα με άλλο σχέδιο που είχε συνταχθεί με τους Ευρωπαίους εταίρους, το οποίο η Ρωσία δεν θα δεχτεί ποτέ, πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.Έτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία που «ακουμπά» στενούς συμβούλους του Ζελένσκι, ήταν και αυτός λόγος για την αναβολή της συνάντησης.Το συμπέρασμα; «», όπως είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ταξιδιού του Ουκρανού προέδρου στην Ουάσινγκτον για να συζητήσει το νέο σχέδιο – αν, φυσικά, το επιθυμεί.Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται, αλλά ότι δεν υπάρχουν νέες εξελίξεις σε σχέση με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση στην Ουκρανία.Έπειτα από πολλά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει ορισμένα εδάφη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ.Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επαφές με τους Αμερικανούς συνεχίζονται αλλά ότι δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά για να διεξαχθεί μια ακόμη σύνοδος κορυφής.