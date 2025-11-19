Η καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα: Ο εφιάλτης των εκβιασμών, τα λεφτά, η απόγνωση και η απόπειρα αυτοκτονίας



Πώς τον εξαπάτησε ο Β.Β



Η πρώτη συναλλαγή στη σουίτα



Ο εφιάλτης με τον εκβιασμό



Το τηλεφώνημα που του αποκάλυψε την απάτη και ο ξυλοδαρμός



Η απόγνωση του Μαρτίκα και η απόπειρα αυτοκτονίας



Η νέα πρόταση του κυκλώματος

Ο Β.Β. εμφανίζεται μανιωδώς σε φωτογραφίες με υψηλόβαθμα πρόσωπα, στις οποίες έχει πρόσβαση μέσω της οργάνωσης ΑΧΕΠΑ, στην οποία έχει παρεισφρήσει για να οικοδομήσει ψεύτικο κύρος.• ενίσχυση του προσωπικού του προφίλ στα social media,• παραπλάνηση θυμάτων,• καλλιέργεια ψευδαίσθησης αξιοπιστίας.Η συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία θα διαβάσετε: στην παρούσα αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια περιγράφοντας μια τεράστια συστηματική απάτη που εδώ και τρία χρόνια λειτουργεί εξαντλητικά κατ΄εξαπάτηση κόσμου. Η καταγγελία μου αυτή με τα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτει και τους μάρτυρες είναι απολύτως βάσιμη και αποκαλύπτει μια εγκληματική οργάνωση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος διακίνηση μαύρου χρυσού και εκβίαση με επίκεντρο και κάλυψη την λειτουργία του καζίνο Λουτρακίου και του ξενοδοχείου του, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών massage και πρόσωπα υψηλού κοινωνικού προφίλ».Ο Σπύρος Μαρτίκας περιγράφει τι συνέβη με τα αρχηγικά πρόσωπα της οργάνωσης, με τον Β.Β. να είναι εκείνος που τον προσέγγισε προκειμένου όπως καταγγέλλει να τον εξαπατήσει.«Τρεισήμισι σχεδόν χρόνια από τότε που με πλησίασε για πρώτη φορά επιδιώκει να κερδίσει την εκτίμηση αλλά κυρίως την εμπιστοσύνη μου. Αυτό φρόντιζε να το επιδιώκει πάντα με πολλαπλούς περίτεχνους τρόπους. Παρουσιάζονταν ως άκρως ευγενής, φιλήσυχος, γενναιόδωρος, καλοπροαίρετος. Πάντα με διάφορες ιστορίες μυθοπλασίας στοχευμένες σε μία πλύσυ εγκεφάλου που προσπαθούσε να δημιουργήσει. Επιδίωκε μόνιμα να προβάλλεται ως ενάρετος, επιδιώκοντας να μοστράρει μέσα από φωτογραφίες με ευυπόλητα και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα που είχε.Όλα αυτά αποδείχθηκε ότι ήταν απλές φωτογραφίες που κατάφερε να ξεκλεβει από κάποιους υψηλά ισταμένους. Να τις προβάλλει μέσα παό τα κοινωνικά δίκτυα και φτιάχνοντας διάφορες ιστορίες μυθοπλασίας να εξηγεί πάντα για τον καθένα τον λόγο ύπαρξης στη ζωή του.Μάλιστα κάποια φωτογραφία του δίπλα στον πρωθυπουργό της χώρας είναι και προϊόν μοντάζ. Αυτή είναι η βασική του δουλειά, η απάτη μέσ από μυθοπλασίες να δημιουργεί εντυπώσεις προς όφελος του έστι ώστε πείθοντας ανίδεους να επιδιώκει και την εξαπάτησή τους.Κάπως έτσι ξεκίνησε και για μένα η μεγάλη περιπέτεια από τη στιγμή που επιδίωκε να βρίσκεται δίπλα μου. Ένα από τα καταστήματα του, υπηρεσιών μασάζ, βρίσκεται πολύ κοντά στο φαρμακείο μου. Η μεγάλη ευκαιρία του δόθηκε όταν υπήρξε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος μέσα στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τάσου Μύτογλου που ήταν και υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Ο κύριος Τάσος Μύτογλου ζήτησε την υποστήριξή μου στον αγώνα του για να κερδίσει τον δήνμο. Τότε ο Β.Β νρήκε την ευκαιρία να με πλησιάσει ολοένα και περισσότερο. Με θεώρησε σύμμαχο σε κοινό αγώνα.Μου ζήτησε να προσφέρω ένα αυτοκίνητο δώρο στον κόσμο που μας παρακολουθεί στα κοινωνικά μας δίκτυα το οποίο αυτοκίνητο θα το πρόσφερε ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των γυρισμάτων γι΄ αυτό το «Giveaway» και σε ανύποπτο χρόνο μου εμφανίστηκε ένα μεγάλο ποσό χρήματος που άγγιξε τις 50.000€.Μάλιστα μου έκανε εντύπωση και τον ρώτησα ως κουβέντα πόσα πολλά λεφτά πάνω σου; Δεν απάντησε απλά ήθελα να με προκαλέσει. Έχω ακούσει από το στόμα του πάρα πολλές ιστορίες οικονομικής επιτυχίας, συνεργασιών υψηλά ιστάμενων προσώπων που βρίσκονται στη ζωή του και για το πόσο τον εκτιμούν.Μου διηγήθηκαν πάρα πολλές ιστορίες για το πόσο έχει ευεργετήσει κόσμο σε μεγάλο βαθμό. Πάντα φρόντιζε να κινείται με μπράβο, του Ερμή. Κάποιον μόνιμοο που έχει έχει δίπλα του και πάντα ο ίδιος με πάρα πολλά λεφτά μετρητητά στην τσέπη του. Αυτές οι διαφημιστικές προσπάθειες του είχαν επιτυχία στην συνέχεια. Εξαγοράστηκε στο πρόσωπο μου υπερβολική εκτίμηση, συμπάθεια, στήριξη, κάνοντάς με να νιώθω ότι είναι ένας πραγματικός άνθρωπος και συμπαραστάτης με στήριξη βρίσκεται δίπλα μου!Μέσα Μαΐου του 24 μου κάνει μια αιφνίδια πρόταση να μου προσφέρει δώρο ένα Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο του καζίνου Λουτρακίου, Να προσκαλέσει εμένα και την Βρισηίδα Ανδριώτου στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου με την οποία διατηρούσα δεσμό 3 συνεχόμενα χρόνια.Ο λόγος ήταν ότι ο "διευθυντής" του καζίνο Λουτρακίου Α.Α. είναι μεγάλος υποστηριχτής μου και ότι ήθελε να με γνωρίσει. Δεν το αρνήθηκα. Μάλιστα μέσα στηνε βδομάδα ξαφνικά δέχομαι τηλεφώνημα από τον ίδιο τον Α.Α. να μου εκφράζει με χαρά και την επιθυμία του που θα με γνωρίσει και θα με συναντήσει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.Παρασκευή μεσημέρι προς απόγευμα φτάνουμε στο ξενοδοχείο του καζίνο Λουτρακίου. Παίρνουμε το δωμάτιο μας και είμαστε απευθείας κατευθυνόμενοι στην σουίτα του κύριου Α.Α. Με το που μπαίνουμε μαζί με την Βρισηίδα Ανδριώτου σε αυτή τη σουίτα, αντικρίζουμε πάνω σε ένα μεγάλο γραφείο, έναν τεράστιο όγκο χρημάτων που άγγιζαν όπως μου ανέφεραν εκ των υστέρων τα 5 εκατ. ευρώ. καθώς και ένα τεράστιο ποντίκι με 1500 χρυσές λίρες.Αφού έχουμε καθίσει. Δεξιά μου στον καναπέ κάθεται ο Β.Β που ήταν εκεί ο ίδιος εκεί, πριν πάρει εμείς. Ο ΒΒ βγάζει μέσα από το σακίδιο που κρατούσε ένα πακέτο γύρω στις 700.000 ευρώ, όπως ανέφερε και το έδωσε στον διευθυντή, λέγοντάς του ότι αυτά μου τα έδωσε ο δικηγόρος μου για να τα βάλεις κι αυτά στα ταμείαΣαστισμένος τον κοιτάω και τον ρωτάει τι συμβαίνει εδώ και αμέσως μου απαντάει "τι νόμιζες από τα μασάζ γίνομαι πλούσιο;"Ο Α.Α. μετά την τεράστια υποδοχή μας, την τεράστια χαρά που εξέργασε με τη στάση του, να προκαλεί το καλύτερο περιβάλλον φιλοξενίας και εκτίμησης άρχισε να εξηγεί τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας.Πρόκειται για μια επενδυτική κίνηση και αφορά ελάχιστους επενδυτές από ό,τι μας είχε αναφέρει. 8 με 10 επενδυτές οι οποίοι επενδύουν κάθε παρασκευή στο άνοιγμα των ταμείων του καζίνου για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Τα ταμεία τα οποία εκείνος οργανώνει και διαχειρίζεται καθώς συστήνεται ότι είναι το δεξί χέρι των ιδιοκτητών του καζίνο, τελικά και όχι ο διευθυντής του Καζίνο. Υπεύθυνος των παιχνιδιών και όλων των εισπράξεων του καζίνο.Η δικαιολογία ήταν ότι οι επενδύσεις αυτές συμβαίνουν, διότι, το καζίνο λόγω χρεών δεν μπορεί να κάνει ανάληψη από τους τραπεζικούς του λογαριασμούς για να εξυπηρετήσει το άνοιγμα των ταμείων του.Οι επενδυτές όπως είναι και ο Β.Β., εδώ και ένα χρόνο όπως αναφέρουν και οι δύο, θα κερδίσουν το 10% επιπλέον των χρημάτων που φέρνουν από την Παρασκευή έως την Κυριακή που είναι και τα βασικά παιχνίδια.Ο Α.Α. αναφερόταν χαρακτηριστικά και επίμονα ότι ο κάθε επενδυτής απαγορεύεται κατηγορηματικά να είναι και ο ίδιος παίκτης στο καζίνο. Αυτό το ανέφερε επανειλημμένα. Ξαφνικά ένμας ψηλός άντρας μπαίνει στη σουίτα με έναν μεγάλο σάκο και ο Α.Α. με ηγετικό ύφος τον προστάζει να τα μαζέψει όλα «κατέβασέ τα στο θησαυροφυλάκιο και έρχομαι».Όλο το Σαββατοκύριακο με τα πολυτελή τραπέζια, με τεράστια ποιότητα και αδιανόητη γενναιοδωρία φιλοξενίας, γινόταν η πλύση εγκεφάλου απέναντι στην επενδυτική κίνηση. Αξιοσημείωτο γεγονός που πρέπει να αναφερθεί είναι η τεράστια εκδήλωση σεβασμού και εκτίμησης προς το πρόσωπο του Α.Α. από όλο το προσωπικό του ξενοδοχείου του καζίνο. Και η απερίγραπτη οικειότητα του ίδιου απέναντι σε όλους. Αυτό υποδήλωνε και πιστοποιόύσε την ηγετική του θέση μέσα στο καζίνο. Εύκολα θα διαπιστώσετε αν όντως είναι ηγετικό, διευθυντικό στέλεχος, διαχειστής των ταμείων του καζίνο ή όχι. Στρατηγική θέση σε αυτή την παρέα έχει η σύντροφος του Α.Α.Η Β. φρόντισε πάντα με το πλατύ χαμόγελο της να δημιουργεί ένα περιβάλλον αξιοπιστίας και ομορφιάς. Ο ρόλος της πολλές φορές ήταν να υποδέχεται και τα πακέτα με τα χρήματα. Άλλες φορε΄ς να τα μετράει, άλλες φορές να τα φυλάει και να δέχεται τις διαταγές διαχείρισης από τον σύντροφό της.Όλο το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, με πολυτελή δωρεάν τραπέζια, με τον Β.Β. πάντα δίπλα μας να δημιουργούν την απαραίτητη πλύση εγκεφάλου. Από εμένα εισέπραξαν την αγωνία μου για την υπόλοιπη οφειλή μου στο χρέος μου στην τράπεζα, την ανάγκη της ρευστότητας στα φαρμακείας μας, την ανάγκη να φτιάξω τη ζωή της Βρισηίδας που με κόπο χτίζει. Και όλα αυτά σε φιλικό πάντα επίπεδο εμπιστευόμενος τον κατά 3,5 χρόνια φίλο μου, Β.Β».Στη συνέχεια της καταγγελίας του ο Μαρτίκας περιγράφει ότι όλη την επόμενη εβδομάδα ο Β.Β. πήγαινε στο φαρμακείο λέγοντάς του πως τον «έφτιαξε», ενώ και ο Α.Α. μέσω τηλεφώνου τον κάλεσε ξανά στο καζίνο.«Προβληματισμοί και ενδιαφέρον στη ζωή μου. Συζητήσεις με τη Βρισηίδα και η κοινή απόφαση να κάνει ανάληψη από τον τραπεζικό της λογαριασμό τα 43.000 ευρώ που είχε περίπου, να προσθέσω εγώ τα άλλα 7.000 που της όφειλα και να επισκεφτούμε πάλι μαζί το καζίνο την επόμενη εβδομάδα. Την Παρασκευή που πήγαμε αφήσαμε τις 50.000 ευρώ μπροστά στον Β.Β. μέσα στη σουίτα του μόνιμης κατοικίας του Α.Α. Εκείνη τη στιγμή πάλι ο Β.Β εμφανίζει έναν όγκων χρημάτων, της τάξης του μισού εκατ. ευρώ και αναφέρει πάλι το όνομα του δικηγόρου του, ότι τα χρήματα ανήκουν σε εκείνον.Ο Μαρτίκας αναφέρει ότι όλο το Σαββατοκύριακο επαναλήφθηκε η «πλύση εγκεφάλου», το μεσημέρι της Κυριακής πήγε στη σουίτα για την πληρωμή. «Μπροστά του (Β.Β.) έλαβα 55.000 ευρώ και εκείνος έλαβε 550.000 ευρώ το κεφάλαιο και τα κέρδη της επένδυσης του Σαββατοκύριακού. Πλέον με είχαν πείσει. Πληρώθηκα, ακριβώς όπως τα έλεγαν».Τις επόμενες εβδομάδες ο Σπύρος Μαρτίκας λέει ότι πήγε όλες τους τις οικονομίες, τα χρήματα της συντρόφου του και δανεικά της αδερφής του στον Α.Α και μπροστά στις συναλλαγές ήταν πάντα ο Β.Β. Ο φαρμακοποιός αναφέρει πως τα χρήματα προήλθαν από σπάσιμο συνταξιοδοτικών επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 310.000 ευρώ, αλλά και 50.000 ευρώ που είχε κρυμμένα στο σπίτι του και στην καταγγελία του συμπληρώνει ότι: «Το ίδιο ακριβώς ήταν και τα χρήματα που δανείστηκα από την αδερφή μου. Ένα συνταξιοδοτικό συμβόλαιο με δικαίωμα εξαγοράς. Η αδερφή μου για την ασφάλεια της οικογένειάς της μαζί με τον σύζυγό της διατηρούσε στο σπίτι της ένα ποσό της τάξης των 40.000 ευρώ».Ο Σπύρος Μαρτίκας καταγγέλλει επίσης και πως ένας φίλος του και προμηθευτής του ξεγελάστηκε με τον ίδιο τρόπο από το κύκλωμα. «Μου έφερε 55.000 ευρώ να τα προσθέσω με τα δικά μου και την επόμενη εβδομάδα μου φέρνει 200.000 ευρώ αφου μία πληρωμή του και μόνο ήταν ικανή για να τον πείσει».Το σύνολο των συναλλαγών στις 5 συνεχόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με την καταγγελία του Μαρτίκα ανέρχεται στις 720.000 ευρώ και συγκεκριμένα 50.000 ευρώ από τη Βρισηίδα Ανδριότου, 360.000 ευρώ από τον ίδιο, 110.000 ευρώ από την αδερφή του και 200.000 ευρώ από τον συνεργάτη του. Το κύκλωμα είχε επιστρέψει στον Μαρτίκα 78.000 ευρώ από τις επενδύσεις.«Την Κυριακή 23 Ιουνίου 2024 μου ανακοίνωσε ότι σήμερα δεν θα γίνει η πληρωμή και ότι πλέον δεν παίζουμε με ψίχουλα "Όλα τα χρήματα μένουν μέσα και πολλαπλασιάζονται στα παιχνίδια πλέον με 20% απόδοση και εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα και εγώ δεν κοροϊδευώ με τις επενδύσεις μου. Εκείνη την Κυριακή υποτίθεται ότι δεν πληρώθηκε και ο Β.Β. Ήταν η στιγμή που προφανώς κατάλαβαν ότι δεν είχαμε τίποτε άλλο να φέρουμε.Σε ανύποπτο χρόνο στα τέλη Ιουνίου και αφού έχουμε δώσει όλα τα χρήματα, δέχομαι τηλεφώνημα από τον Α.Α. "Ελάτε τώρα στο Λουτράκι, σας περιμένω μαζί με τον Β.Β. τον έχω ειδοποιήσει". Φτάνουμε και μας παρουσιάζει μία ράβδο χρυσού του κιλού. "Πάρτε την εξαργυρώστε την στα περίπου 68.000 ευρώ και μοιραστείτε από 4.000 ευρώ και επιστρέψτε μου τα 60.000 ευρώ". Το ψέμα στη νέα αφήγηση του Α.Α. ήταν ότι το καζίνο διαθέτει 80 κιλά σε τέτοιες ράβδους χρυσού και 13.000 χρυσές λίρες και ότι όλοι οι επενδυτές τέλος του μήνα θα πληρωθούν σε χρυσό.Ο Μαρτίκας στη συνέχεια αναφέρει ότι μαζί με τον Β.Β. πήγαν τη ράβδο χρυσού σε χρυσοχοείο της Αθήνας για να πάρουν τα χρήματα και δύο ημέρες μετά δέχθηκε νέο τηλεφώνημα από τον Α.Α. ζητώντας του να πάει ξανά στο Λουτράκι με τον Β.Β. Αυτή τη φορά αντί για ράβδους χρυσού υπήρχαν σεντούκια με διαμάντια προκειμένου να κάνουν την ίδια διαδικασία.Στην καταγγελία ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει λόγο για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε από φίλο του ο οποίος το ρώτησε: «Πες μου ότι δεν έχεις σχέση ή έχεις ποτέ συνδιαλλαγεί με τον απατεώνα Α.Α.; Σε είδε στο Λουτράκι μαζί του σε τραπέζι ο φίλος μου... που είναι συχνός επισκέπτης του καζίνο και με πήρε τηλέφωνο. Τι κάνει ο φίλος σου με αυτόν τον απατεώνα;".Ο Μαρτίκας αναφέρει: «Αμέσως μίλησα με εκείνον και μου περιέγραψε την στημένη απάτη. Ό,τι ζούσα το άκουγα στην περιγραφή του. Συναντιέμαι με τον Β.Β και του λέω για το τηλεφώνημα και άρχισε να βρίζει τον... Με πήρε και ο Α.Α. τηλέφωνο και άρχισε να τον βρίζει. Σαφώς είχα καταλάβει τα πάντα αλλά ήταν πλέον αργά.Ημέρα πληρωμής στις 5 Ιουλίου 2024. Μπαίνω στη σουίτα μαζί με τον Β.Β. και αντικρίζω μπροστά μου 22 πλάκες χρυσού. Για μένα υποτίθεται και 1500 χρυσές λίρες και 8 πλάκες χρυσού για τον Β.Β. Ο Β.Β. με έχει όλο το Σαββατοκύριακο από κοντά και μου λέει "Τη Δευτέρα τα ξημερώματα μας περιμένουν να εξαργυρώσουμε τον χρυσό. Στις 4.30 να είσαι στο φαρμακείο να φορτώσουμε τη βαλίτσα.Ξεκινήσαμε και μετά από δύο φανάρια κάνουμε αριστερά και μετά από δύο τετράγωνα κοντοστέκεται, σταματάει και κοιτάει τον καθρέφτη του. Τον ρωτάω τι έγινε και μας προσπερνάει ένα σκούτερ με δύο αναβάτες ντυμένους στα μαύρα και οπλισμένοι. Ο ένας ανοίγει την πόρτα, με βρίζει και με χτυπάει πολλές φορές με το όπλο στο πρόσωπο. Ο Β.Β. ανοίγει την πόρτα, πηγαίνει στο πορτ μπαγκάζ και δίνει τη βαλίτσα στον άλλον. Ο ένας με χτύπαγε, ο άλλος έπαιρνε τη βαλίτσα. Τον Β.Β. δεν τον άγγιξαν. Μπαίνει μέσα με βλέπει μέσα στα αίματα και μου λέει απόλυτα ψύχραιμα: "πάμε στο τμήμα να δηλώσουμε ότι μας επιτέθηκαν για 50.000 ευρώ που είχα μαζί μου για τις εργασίες που χρειαζόμουν σε ένα από τα μαγαζιά μου". Όχι του λέω να πούμε ακριβώς τι είχαμε και μου λέει "είσαι τρελός;".Ο Μαρτίκας αναφέρει πως στο σακίδιο που του έκλεψαν είχε τα ακουστικά του κινητού και μπορούσε να δει πού ακριβώς ήταν κάθε στιγμή. Το στίγμα έδειχνε μία αποθήκη στο Πέραμα. Ο φαρμακοποιός κατέθεσε ό,τι του είπε ο Β.Β. ενώ ανέφερε και την αποθήκη στο πέραμα.Ο Σπύρος Μαρτίκας σε εκείνο το σημείο λέει ότι βρισκόταν σε απόγνωση και έφτασε σε σημείο να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή του. Λόγω του πανικού του, ο Μαρτίκας θεωρεί πως αυτό ανάγκασε το κύκλωμα να επιστρέψει μετά από δύο ημέρες στη σύντροφό του 10.000 ευρώ και από τότε ο Β.Β του έδινε 1.500 με 2.000 ευρώ τη φορά.«Μου έλεγε "μην πεις κουβέντα πουθενά. Για να μπορώ να σε βοηθάω δεν θα πρέπει να ξέρει κανένας τίποτα¨. Στην Βρισηίδα ακόμη και σήμερα της υπόσχεται ότι θα της επιστρέψει τα λεφτά και μέχρι τώρα της έχει δώσει από τα 10.000 ευρώ και άλλα 5.000 ευρώ.»Για την απόπειρα αυτοκτονίας ο Μαρτίκας αναφέρει: «Ο πανικός μου μου δεδομένος. Τους λέω θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Ξεκινάει το σόου της κοροϊδίας και από τους δύο. "Ποιος το ήξερε; Πού το είπατε;". Επέστρεψα σπίτι μου και η Βρισηίδα ήτανε στη Μυτικήνη εκείνες τις μέρες και μιλάγαμε συνέχεια στο τηλέφωνο. Ήταν και εκείνη σε πανικό. Έπεσα θύμα και με κορόιδεψε ένας άνθρωπος που υποτίθεται θα με βοηθούσε να ξεπληρώσω τα χρέη μου. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια στεκόταν δίπλα μου για να με παρασύρει στον πιο βρώμικο σχέδιο, στην πιο αρρωστημένη σατανική απάτη, που μπορεί να σκηνοθετήσει κάποιος. Τέτοια απόγνωση δεν έχω νιώσει ξανά στη ζωή μου.Έχω πάρει τα πιο σκληρά φάρμακα από το φαρμακείο μου. Φάρμακα που από 10 χάπια να πάρεις από το κάθε κουτί σε στέλνουμε με ανακοπή χωρίς να καταλάβεις. Πέφτεις σε κώμα και τελειώνεις. Χωρίς γυρισμό! Μόνος μου στο σπίτι μέσα σε πανικό και απόγνωση με τα κουτιά των φαρμάκων στα χέρια μου ετοιμος να δώσω τέλος στη ζωή μου. Η Βρισηίδα το έχει καταλάβει, ότι η κατάσταση μου ήταν σ΄ αυτό το σημείο.Έμπαινε στην κάμερα του σπιτιού μας από το κινητό της όλη μέρα. Αρχίζει να ουρλιάζει από την κάμερα και σε λίγα λεπτά ήταν η αδερφή μου κάτω να πάρειχάπια από τα χέρια μου. Η αδερφή μου μένει ακριβώς στο από κάτω διαμέρισμα. Η Βρισηίδα την επόμενη μέρα ήταν κοντά μου. Το ότι ήθελα να βάλω τέλος στη ζωή μου δεν σματάτησα να το νιώθω για πολλούς μήνες».Στην καταγγελία του μεταξύ άλλων ο Μαρτίκας επισημαίνει ότι ο Β.Β. άρχισε να του «χρεώνει» ότι αρκετός κόσμος έμαθε την ιστορία και θα πρέπει να προσέχει διότι αν συμβεί κάτι στον ίδιο, θα του κάνει αντίποινα.«Τον Νοέμβριο μου ζητάνε μία συνάντηση σε ξενοδοχείο στη Συγγρού. Μου λένε "επειδή εσένα σε αγαπάει και σε εμπιστεύεται ο κόσμος και με τις γνωριμίες που έχεις, θέλουμε να μας βρεις επενδυτές που θα έρθουν να επενδύσουν στο καζίνο Λουτρακίου και τα κέρδη αυτά από τους επενδυτές μισά μισά. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρεις τα λεφτά σου πίσω".Αυτή ήταν η πρόταση, να φέρω "πελάτες" στις σουίτες του καζίνο. Νομίζω ότι μου δόθηκε μία ευκαιρία μέσα από αυτή την πρόταση, να μπορέσω να καταφέρω να αποδείξω όλα όσα έζησα με το να ξαναζήσω όλα από την αρχή. Τους λέω ότι έχω κάποιον στον μυαλό μου. Ο φίλος μου Δ.Μ. ο οποίος έχει οικονομική επιφάνεια. Πήγαμε όλοι μαζί στο καζίνο. Τόλμησα να έχω προμηθευτεί έναν κοριό ο οποίος κατέγραψε ξεκάθαρα όλο το ραντεβού εκείνο το βράδυ στη σουίτα του ξενοδοχείου στο καζίνο.Το καλοσώρισμα του Α.Α. με 850 χρυσές λίρες, 200 διαμάντια και 1,3 εκατ. ευρώ σε 500ευρά. Μόστρα για να θολώσει ο καινούριος πελάτης. Αρχίζει η διήγηση και όλο το παραμύθι για το πώς δουλεύει η επένδυση. Αναφέρομαι σε γεγονότα του παρελθόντος, οι οποίοι και οι δύο τα παραδέχονται με αποτέλεσμα να μπορώ να πιστοποιήσω και να αποδείξω όλη μου την αλήθεια... Αληθινά γεγονότα που παραδέχονται και μαρτυρούν την ειλικρίνεια και την αξιοπιστία μου. Τους παρακινώ να ξεκινήσουν να μιλάνε για την επένδυση και να αρχίζουν να του λένε πώς γίνεται η επένδυση. Όλο το παραμύθι καταγεγραμμένο, όπως ακριβώς το έζησα και εγώ.... Ανέφερα στον φίλο μου επίτηδες όταν πηγαίναμε στο εστιατόριο ότι στο τέλος της πληρωμής θα πληρωθείς με χρυσό.Μου πρότεινε ο Α.Α. να μου δώσει γύρω στις 100.000 ευρώ στην είσοδο του καζίνο για να δει και ο φίλος μου ότι έφερα και εγώ δικά μου λεφτά, κάτι που δεν δέχθηκα και τον ανάγκασα να μου δώσει ένα βράδυ 12.500 ευρώ για να πληρώσω τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά μου για να μπορέσω να πληρωθώ. Όταν κατάλαβε ότι τον κορόιδευα μου έκανε σκληρή τηλεφωνική επίθεση. Με εκβίαζε, με απειλούσε, με έβριζε. Ο φίλος μου δεν γνώριζε τίποτα. Δεν τον είχα ενημερώσει. Ούτε γνώριζε τη ζημιά που είχα πάθει και την περιπέτεια που έζησα. Το έζησε ακριβώς όπως και εγώ.Με τον φίλο μου άρχισαν να διατηρούν καθημερινές επικοινωνίες. Παρότρυνση, παρακίνηση και πλύση εγκεφάλου για να αρχίσει να φέρνει τα λεφτά του στη σουίτα του ξενοδοχείου του καζίνο. Σας καταθέτω συνομιλία με τον ίδιο τον φίλο μου να τον συμβουλεύω τι θα πει σε αυτούς, τι είδε, ότι επικοινωνούν μαζί του, ότι και η μητέρα του θα βάλει τα δικά της λεφτά και ότι θα στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο στο Λουτράκι. Σαφώς δεν πήγα κανέναν ΕΟΠΠΥ και κανέναν φίλου μου να οδηγήσω να πάθει οποιαδήποτε ζημιά.Έλεγα στον Α.Α. και στον Β.Β. ότι σας έχω και άλλον πελάτη. ο Α.Α. περίμενε διακαώς τον Δ.Μ. να πάει στο καζίνο να του αφήσει λεφτά και εγώ τρέναρα τον χρόνο. Εκνευρισμένος ο Α.Α. κατάλαβε ότι τον κοροϊδεύω. Ο φίλος μου έμαθε όλη την αλήθεια, όλη την ιστορία μου και ουδέποτε θα προξενούσα καμία βλάβη στον ίδιο. Όλες οι ενέργειές του ήταν υπό την καθοδήγησή μου χωρίς να έχω σκοπό να βλάψω αυτόν και προκειμένου να καταφέρω να ηχογραφήσω την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.Καταλήγοντας, στην καταγγελία του ο Μαρτίκας αναφέρει: «Όπως διαπιστώνετε και εσείς το σχέδιο είναι εκπληκτικά σατανικό και πιστέψτε με τα θύματα είναι πολλά. Απλά δεν μιλάνε γιατί φοβούνται μην εκτεθούν ως συνένοχοι και σαφώς και ακόμα περισσότερο, φοβούνται για τη ζωή τους. Όλη η στάση αυτών των δύο εγκληματιών απέναντι στα θύματα είναι να σε κάνουν να νιώθεις συνένοχος, στην μεταφορά των χρημάτων, στην μεταφορά χρυσού. Να σε μπλέκουν, γιατί δεν μπορείς να κάνει κι αλλιώς, αφού έχεις δώσει τα λεφτά σου, περιμένεις την πληρωμή σου και το παιχνίδι δυσκολεύει, περνώντας συνέχεια εγκληματικές πίστες δημιουργώντας συνενοχή και εγκλωβισμό».