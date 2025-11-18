Χρυσοχοΐδης: Κυρίως Ρομά κάνουν τις απάτες - Πρωταθλητής ο συνοικισμός στο Ζευγολατιό
Νέες ανακοινώσεις την Πέμπτη για την αυστηροποίηση του πλαισίου για τα όπλα και τις υπηρεσίες στην Κρήτη για να ερευνήσουν εγκληματικές ομάδες
«Μόδα που χρειάζεται προσοχή» χαρακτήρισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τα εγκλήματα με απάτες με φόντο την εξάρθρωση του κυκλώματος που εξαπάτησε πάνω από 1.000 πολίτες και έβγαλε €7,5 εκατ.
«Είναι φοβερό γιατί μαζικά υπάρχουν αυτοί οι απατεώνες είναι κυρίως Ρομά από συνοικισμούς που οργανώνονται και στη συνέχεια εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους ή μικρά παιδιά» συμπλήρωσε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Όπως είπε, μάλιστα, «υπάρχουν στο στόχαστρο και άλλες τέτοιες ομάδες. Σε ορισμένους οικισμούς όπως το Ζευγολατιό είναι πρωταθλητές σε αυτό το πράγμα».
Εξήγησε, δε, τη στροφή αυτή του εγκλήματος «γιατί υπάρχει πίεση στα ναρκωτικά, στις κλοπές και τις διαρρήξεις ενώ έχει αλλάξει και ο νόμος για την υποτροπή που οδηγεί προς τη φυλακή. Σε ορισμένους οικισμούς της Δυτικής Αττικής πολύς κόσμος είναι πλέον στη φυλακή. Ουδέποτε υπήρχαν τόσες πολλές συλλήψεις και προφυλακίσεις».
Όσον αφορά, τέλος, την Κρήτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «η αστυνομία θα συνεχίσει να είναι πιο έντονα εκεί» προαναγγέλλοντας ότι την Πέμπτη «θα κάνω ανακοινώσεις για τη συνολική αυστηροποίηση της νομοθεσίας όσον αφορά την οπλοκατοχή και οπλοχρησία και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν έρευνες με συγκεκριμένη στόχευση για οικογένειες. Η εμπειρία η δική μου λέει ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι παραβατικοί. Πρέπει να στοχοποιήσουμε και να εξιχνιάσουμε τις ομάδες των παραβατικών και προς τα εκεί θα κινηθούμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μαφιόζοι που τσακώνονται μαζί τους ποιος θα κυριαρχήσεις στις ζωοκλοπές και θα διακινήσει περισσότερα ναρκωτικά. Οι αντιλήψεις μαζί με την ανοχή δημιούργησαν ένα καθεστώς. Όχι όμως σε όλους. Δεν έχουμε συνολικό πρόβλημα εγκληματικότητας αλλά εστίες βαριάς εγκληματικότητας. Η αστυνομία υπήρχε εκεί αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες για να ερευνήσουν εγκληματικές ομάδες».
