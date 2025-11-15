Φλώρινα: Δένδιας, Κεραμέως, υφυπουργοί και βουλευτές της ΝΔ σε παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου σε καζάνι – Δείτε βίντεο
Τσίπουρο, μουσική, μεζέδες και χαλαρό κλίμα στη βραδιά που διοργάνωσε ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου – Οι ευχές του Νίκου Δένδια για υγεία και για «μια τετραετία ακόμη»
Έντονη πολιτική παρουσία είχε το παραδοσιακό βράσιμο τσίπουρου στο καζάνι του Γαζέα στον Παπαγιάννη Φλώρινας, που διοργάνωσε ο βουλευτής της ΝΔ Σταύρος Παπασωτηρίου.
Όπως αναφέρει το kozan.gr, ανάμεσα μάλιστα στους προσκεκλημένους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της ΠΕ της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Αθανάσιος Νέζης, η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Μακάριος Λαζαρίδης, ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Επίσης, παρόντες ήταν πλήθος βουλευτών της ΝΔ, αλλά και οι δήμαρχοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών.
Μάλιστα, οι πολλές παρουσίες σχολιάστηκαν και από τον Νίκο Δένδια, που σε χαιρετισμό του είπε στον κ. Παπασωτηρίου: «έχεις μαζέψει τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα καλύτερα στελέχη».
Η βραδιά, όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, ήταν χαλαρή, με τσίπουρο, μουσική και φαγητό.
Πάντως, παρά τη χαλαρότητα, δεν έλειψαν και τα πολιτικά μηνύματα από τον κ. Δένδια, που έθεσε ως στόχο για το 2026, πέραν των ευχών για υγεία «να τα καταφέρουμε, να πάρουμε και μια τετραετία ακόμη και μετά θα δούμε».
Στη βραδιά ήταν παρόντες οι εξής βουλευτές: Κοζάνης Ευστάθιος Κωσταντινίδης και Μιχάλης Παπαδόπουλος, Γρεβενών Αθανάσιος Σταυροπουλος, Καστοριάς Μαρία Αντωνίου, Σερρών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Χαλκιδικής Ιωάννης Γιώργος, Α’ Θεσσαλονίκης Ευστράτιος Σιμόπουλος, Β’ Θεσσαλονίκης Φάνης Παππάς, Β’ Θεσσαλονίκης Θοδωρής Καράογλου, Φθιώτιδας Οικονόμου Γιάννης, Εύβοιας Αθανάσιος Ζεμπίλης,Ιωαννίνων Μαρία ΚεφαλάΘεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας, Βοιωτίας Λευτέρης Κτιστάκης, Πιερίας Σπυρίδων Κουλκουδίνας, Πιερίας Ξενοφών Μπαραλιάκος, Πέλλας Βασίλης (Λάκης) Βασιλειάδης, Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Συρεγγέλα Μαρία.
