Η Ρωσία λέει στην Ευρώπη: Ναι στις συνομιλίες, όχι στα τελεσίγραφα
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Ευρώπη Ουκρανία Ντμίτρι Πεσκόφ

Η Ρωσία λέει στην Ευρώπη: Ναι στις συνομιλίες, όχι στα τελεσίγραφα

«Οι Ευρωπαίοι έχουν μια πολύ σοβαρή παρανόηση: Θεωρούν ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία πρέπει να πραγματοποιηθούν από θέση ισχύος και να βασίζονται στην αδυναμία της Ρωσίας», είπε ο Πεσκόφ

Η Ρωσία λέει στην Ευρώπη: Ναι στις συνομιλίες, όχι στα τελεσίγραφα
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Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι είναι ανοιχτή στον διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά δεν θα δεχθεί τελεσίγραφα, καθώς εντείνονται οι ενδείξεις ότι η ΕΕ ενδέχεται να επιδιώξει συνομιλίες με τη Μόσχα, αφού είχε σε μεγάλο βαθμό αποφύγει τις επαφές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η κοινή λογική υπαγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω τους «υπερβολικού αριθμού» των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς την Ρωσία.

«Οι Ευρωπαίοι έχουν μια πολύ σοβαρή παρανόηση: Θεωρούν ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ρωσία πρέπει να πραγματοποιηθούν από θέση ισχύος και να βασίζονται στην αδυναμία της Ρωσίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος…Τέτοιου είδους συνομιλίες δεν οδηγούν πουθενά..» δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.



«Αυτό οφείλεται στην ευρωπαϊκή ανικανότητα, την παραπληροφόρηση ή την ηλιθιότητα; Δεν το ξέρουμε με βεβαιότητα, αλλά είναι γεγονός», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά αυτές πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα επειδή είναι αυτοί που διέκοψαν τις επαφές. Η ΕΕ έχει εγκρίνει 20 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τότε που άρχισε την εισβολή της στην Ουκρανία.
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