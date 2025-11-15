Από το εντευκτήριο της Βουλής στα «γαλάζια» τραπεζώματα - Σύσφιγξη σχέσεων Μητσοτάκη και βουλευτών της ΝΔ

Ο πρωθυπουργός κάθισε με στελέχη που είχαν ανεβάσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να καταγράψουν τους διαλόγους