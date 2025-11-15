Από το εντευκτήριο της Βουλής στα «γαλάζια» τραπεζώματα - Σύσφιγξη σχέσεων Μητσοτάκη και βουλευτών της ΝΔ
Ο πρωθυπουργός κάθισε με στελέχη που είχαν ανεβάσει τους τόνους το τελευταίο διάστημα, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και επιτρέποντας στους δημοσιογράφους να καταγράψουν τους διαλόγους
Η χθεσινή αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή για το θέμα της ακρίβειας έδωσε την ευκαρία στον πρωθυπουργό να συναντηθεί με τους βουλευτές της ΝΔ μετά από καιρό για χαλαρή κουβέντα στο εντευκτήριο. Με έναν καφέ ανά χείρας, ο κ. Μητσοτάκης κάθισε μάλιστα δίπλα σε βουλευτές, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα σήκωσαν τους τόνους, όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, η Φωτεινή Αραμπατζή κ.α. Και για να μην αφήσει τίποτα... στη φαντασία -αλλά και για να στείλει μήνυμα σύμπνοιας-ο κ. Μητσοτάκης άφησε τους δημοσιογράφους να είναι παρόντες και μάλιστα να βιντεοσκοπήσουν και μεγάλο μέρος των διαλόγων.
Η εξέλιξη δεν ήταν αυτονόητη, αλλά τον τόνο έδωσε ξανά ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος στο τέλος της συζήτησης τόνισε ότι "πρέπει να ακούμε τους βουλευτές", καθώς αυτοί είναι που καταγράφουν τον παλμό της κοινωνίας. Πρακτικά, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια "νίκη" στους βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι "έφαγαν" προ ημερών τον άλλοτε CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα μετά τη θυελλώδη τους συζήτηση. Είναι επίσης δεδομένο ότι αρκετοί δυσφορούν λόγω των χειρισμών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που φέρνει αναβρασμό ιδίως στην περιφέρεια και πολιτική πίεση στους ίδιους. Και βεβαίως παγίως οι βουλευτές εκφράζουν δυσθυμία για χειρισιμούς του Μεγάρου Μαξίμου ή συγκεκριμένων υπουργών και τεχνοκρατών, κάτι που πολλοί αποδίδουν και στο γεγονός ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα "γαλάζιων' βουλευτών που δεν αξιοποιήθηκαν κυβερνητικά και αντιμετωπίζουν "ζορια" στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να αναμένονται "τραπεζώματα" του κ. Μητσοτάκη, με "γαλάζιους" βουλευτές τις επόμενες εβδομάδες, με τον πρωθυπουργό να εκτιμάται ότι θα οργανώνει εξόδους με βάση τη σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ο τελευταίος που έκανε τραπέζι σε βουλευτές της ΝΔ τον τελευταίο καιρό ήταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μετά από μια ενημέρωση βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος στα γραφεία της Πειραιώς. Ο προγραμματισμός θα ξεκινήσει αφού ο κ. Μητσοτάκης επιστρέψει από τη Σιγκαπουρη, όπου μεταβαίνει την Τετάρτη, και αφού γίνουν και οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρων Νομαρχιακών και Τοπικών Οργανώσεων του κόμματος την άλλη Κυριακή.
O Μητσοτάκης με βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής:
Ενότητα μέχρι την άνοιξη του 2027Ο στόχος του κ. Μητσοτάκη είναι η ΝΔ να πορευτεί με ενιαίο και συντεταγμένο τρόπο στον δρόμο προς τις εκλογές του 2027, τις οποίες ο ίδιος τοποθέτησε ακόμα και λίγο αργότερα από τον Μάρτιο του 2027. Πάντως, σε κάθε περίπτωση την άνοιξη του 2027, καθώς υπάρχει και το ορόσημο της ανάληψης της προεδρίας της Ε.Ε. από τη χώρα μας στις αρχές Ιουλίου. Σε αυτή την κατεύθυνση κανείς δεν περισσεύει, είναι το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είναι δεδομένο ότι θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον ελληνικό λαό, όπως το έθεσε στη συζήτηση με τον Γιάννη Μπέζο στο πλαίσιο του συνεδρίου Greece Talks από το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα.
