Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας
Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης
Τον Αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.
Επίσης, ο κ. Ρήγας ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.
