Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας
Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο επίκεντρο της συνάντησης

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας
Τον Αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων.

Επίσης, ο κ. Ρήγας ενημέρωσε τον κ. Μητσοτάκη για την πρόσφατη επίσκεψή του στο Άγιο Όρος.




