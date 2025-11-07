Βουλή: Έρχονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «Φραπές», «χασάπης» και η αγρότισσα με τη Ferrari

Νέα Λίστα Μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ

Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης ΡεθύμνηςΔημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην ΛάρισαΗλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔΖωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕΑντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕΆκης Σκέρτσος, Υπουργός ΕπικρατείαςΓιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον ΠρωθυπουργόΣταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός ΕπικρατείαςΓιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον ΠρωθυπουργόΧρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚκατέθεσε λίστα 24 προσώπων πολλά εκ των οποίων ωστόσο είναι κοινά με την λίστα της ΝΔ.1 Ξυλούρης Γιώργος2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-20254 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-20245 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-20246 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 20257 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-20198 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-20189 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ14 Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ15 Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας16 Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας17 Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης18 Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής19 Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη20 Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος21 Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας22 Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου23 Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)24 Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ