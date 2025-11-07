Βουλή: Έρχονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «Φραπές», «χασάπης» και η αγρότισσα με τη Ferrari
Βουλή: Έρχονται στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «Φραπές», «χασάπης» και η αγρότισσα με τη Ferrari
Ο εισηγητής της ΝΔ πρότεινε να κληθούν για εξέταση οι Γιώργος Μυλωνάκης, Άκης Σκέρτσος, Σταύρος Παπασταύρου, Χρήστος Μπουκώρος και Γιάννης Μπρατάκος
Τον «φραπέ», τον «χασάπη» και την αγρότισσα με την ferrari περιλαμβάνουν οι λίστες μαρτύρων που κατέθεσαν οι εισηγητές των κομμάτων στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την επικαιροποίηση του σχετικού καταλόγου.
Παράλληλα, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να κληθούν για εξέταση ο νυν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος και Σταύρος Παπασταύρου, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μπρατάκος.
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2025
Κατάλογος προτεινόμενων μαρτύρων των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Δημοκρατία»
Γιώργος Ξυλούρης
Ανδρέας Στρατάκης
Καλλιόπη Σεμερτζίδου
Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
Παράλληλα, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε να κληθούν για εξέταση ο νυν υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος και Σταύρος Παπασταύρου, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος και ο πρώην υπουργός Γιάννης Μπρατάκος.
Αναλυτικά ο κατάλογος της ΝΔ έχει ως εξής:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 07 Νοεμβρίου 2025
Κατάλογος προτεινόμενων μαρτύρων των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Δημοκρατία»
Γιώργος Ξυλούρης
Ανδρέας Στρατάκης
Καλλιόπη Σεμερτζίδου
Νίκος Μπουνάκης, Διευθύνων Σύμβουλος Proactive AE – Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ
Λάμπρος Αντωνόπουλος, Παραγωγός – τέως Πρόεδρος ΝΕ ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου
Σταύρος Τζεδάκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα
Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης
Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ
Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας
Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.
Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατέθεσε λίστα 24 προσώπων πολλά εκ των οποίων ωστόσο είναι κοινά με την λίστα της ΝΔ.
1 Ξυλούρης Γιώργος
2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης
3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025
4 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
5 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
6 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025
7 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
8 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018
9 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ
10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ
11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου
12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
14 Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
15 Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας
16 Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας
17 Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης
18 Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής
19 Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη
20 Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος
21 Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
22 Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
23 Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
24 Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Βορίδης παρουσίασε έγγραφα για τα πεπραγμένα του Βάρρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Έκανε όσα με κατηγορεί» είπε στην εξεταστική
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από αύριο - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και συνιδιοκτήτης του ΚΥΔ «Αγροσυμβουλή» στην Λάρισα
Ηλίας Καλφούντζος, Ιδιοκτήτης ΚΥΔ
Ζωή Πολιτοπούλου, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντώνης Τασούλης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας
Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας – πρώην Υπουργός Επικρατείας
Γιάννης Μπρατάκος, Πρόεδρος ΕΒΕΑ – τέως Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Ν.Δ.
Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κατέθεσε λίστα 24 προσώπων πολλά εκ των οποίων ωστόσο είναι κοινά με την λίστα της ΝΔ.
Νέα Λίστα Μαρτύρων από ΠΑΣΟΚ
1 Ξυλούρης Γιώργος
2 Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης
3 Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025
4 Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
5 Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
6 Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025
7 Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
8 Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018
9 Τασούλης Αντώνης Διευθυντής Διεύθυνσης Πληρωμών (Λογιστήριο) ΟΠΕΚΕΠΕ
10 Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, πρώην Διευθυντής Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ
11 Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Ηρακλείου
12 Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ πρώην Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
14 Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
15 Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας
16 Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας
17 Μπουνάκης Νίκος ΚΥΔ Κρήτης
18 Χλύκας Νικόλαος ΚΥΔ Αττικής
19 Στρατάκης Ανδρέας, μέλος του Gaia Επιχειρείν - πρώην μέλος του ΔΣ του Gaia Απιχειρείν & άμισθος σύμβουλος υπουργού Βοριδη
20 Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ , πρώην τραπεζικό στέλεχος
21 Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
22 Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
23 Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
24 Δημήτρης Δημητριάδης - ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Βορίδης παρουσίασε έγγραφα για τα πεπραγμένα του Βάρρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ - «Έκανε όσα με κατηγορεί» είπε στην εξεταστική
Από αύριο ξεκινάει η 24ωρη παρουσία αστυνομικών σε καταυλισμούς Ρομά: Δείτε τις 25 περιοχές - Προσλαμβάνονται και 50 διαμεσολαβητές
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές και καταιγίδες από αύριο - Οι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα