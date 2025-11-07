Γεωργαντάς: O Αυγενάκης ενίσχυσε την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr
Γεωργαντάς: O Αυγενάκης ενίσχυσε την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr
Ο κ. Γεωργαντάς διαψεύδει σχόλια του ΠΑΣΟΚ τα οποία υποστηρίζουν ότι ο ίδιος «άδειασε» τον διάδοχο του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Στα πρακτικά της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραπέμπει ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς την αντιπολίτευση διαψεύδοντας σχόλια του ΠΑΣΟΚ τα οποία υποστηρίζουν ότι ο ίδιος «άδειασε» τον διάδοχο του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη για το σχέδιο μετάβασης του οργανισμού στο gov.gr.
«Από χθες με λύπη διαπιστώνω την προσπάθεια κύκλων του ΠΑΣΟΚ, προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να αλλοιώσουν την κατάθεσή μου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και να παραποιήσουν τα λεγόμενά μου σε σχέση με τη συνέχιση της κεντρικής κυβερνητικής απόφασης για τη μεταφορά όλων των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr)» αναφέρει ο κ. Γεωργαντάς σε γραπτή δήλωση για να προσθέσει:
«Η απλή ανάγνωση των πρακτικών οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα πως δήλωσα βέβαιος για τη συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr και μετά τη λήξη της δικής μου θητείας αναφέροντας μάλιστα τις 5 εφαρμογές που προστέθηκαν σε αυτό από το Μάιο του 2024. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω, ότι στις 24 Νοεμβρίου του 2023 επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη, υπεγράφη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάπτυξη των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr). Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μου ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς την αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον».
«Από χθες με λύπη διαπιστώνω την προσπάθεια κύκλων του ΠΑΣΟΚ, προς εξυπηρέτηση μικροκομματικών σκοπιμοτήτων, να αλλοιώσουν την κατάθεσή μου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής και να παραποιήσουν τα λεγόμενά μου σε σχέση με τη συνέχιση της κεντρικής κυβερνητικής απόφασης για τη μεταφορά όλων των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr)» αναφέρει ο κ. Γεωργαντάς σε γραπτή δήλωση για να προσθέσει:
«Η απλή ανάγνωση των πρακτικών οδηγεί αναπόδραστα στο συμπέρασμα πως δήλωσα βέβαιος για τη συνέχιση της διαδικασίας μεταφοράς των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr και μετά τη λήξη της δικής μου θητείας αναφέροντας μάλιστα τις 5 εφαρμογές που προστέθηκαν σε αυτό από το Μάιο του 2024. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω, ότι στις 24 Νοεμβρίου του 2023 επί θητείας Λευτέρη Αυγενάκη, υπεγράφη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο, στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για την ανάπτυξη των εφαρμογών του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κυβερνητικό νέφος (gov.gr). Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να διαστρεβλώσει τα λεγόμενά μου ή να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς ξένους προς την αλήθεια και το δημόσιο συμφέρον».
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές, μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη - Όλα τα μέτρα για τα όπλα
Ο Ηρακλής Νύκταρης αποκαλύπτει τους άγραφους νόμους στην Κρήτη: «Στα ορεινά χωριά είμαστε όλοι μαλωμένοι με όλους»
Καραχάλιος: Ο Νίκος Νικολόπουλος ήταν εκείνος που με έφερε σε επαφή με την Καρυστιανού
Χρυσοχοΐδης: Τέλος οι μπαλωθιές, μόνιμα το ελληνικό FBI στην Κρήτη - Όλα τα μέτρα για τα όπλα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα